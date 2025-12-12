Ciencia

Cómo una bacteria habitual en el microbioma intestinal puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal en jóvenes

Ciertos microorganismos pueden afectar procesos celulares críticos. Los hallazgos de un avance que podría brindar nuevas estrategias de prevención y monitoreo de patógenos desde edades tempranas, según Harvard

Guardar
Microbiota intestinal, Salud digestiva, Bacterias
Microbiota intestinal, Salud digestiva, Bacterias intestinales, gastrointestinal, Intestinos, Ciencia y salud, microbioma - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de nuestro organismo, un universo microscópico convive con nosotros cada día. Este ecosistema, el microbioma intestinal, desempeña papeles fundamentales que solo ahora la ciencia comienza a desvelar.

Un reciente hallazgo de la Universidad de Harvard suma una pieza inquietante a este rompecabezas: el descubrimiento de cómo una toxina producida por bacterias comunes puede sabotear nuestro ADN de manera precisa, silenciosa y peligrosa, incrementando el riesgo de cáncer colorrectal, especialmente en jóvenes. El estudio fue publicado en la revista Nature.

El ataque oculto: una toxina que une las hebras del ADN

Durante años, los científicos sospecharon que ciertas bacterias podían influir en la aparición de tumores. Sin embargo, el mecanismo exacto era una incógnita. Un equipo liderado por Emily Balskus y Victoria D’Souza logró por primera vez describir con detalle el daño que causa la colibactina, toxina originada por algunas cepas de Escherichia coli y otras bacterias intestinales.

El estudio revela que la
El estudio revela que la colibactina ataca regiones específicas del ADN ricas en adenina y timina, dificultando la reparación celular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus hallazgos, en colaboración con la Universidad de Minnesota, marcan un punto de inflexión en la comprensión de cómo los microorganismos afectan procesos tan delicados como la reparación de nuestro código genético.

Para comprender la magnitud de este daño, imaginemos el ADN como el cierre de una campera. Los daños habituales pueden trabar un solo lado, pero todavía permiten abrir y cerrar la campera con algo de esfuerzo. Sin embargo, la colibactina es como un adhesivo fuerte que pega ambos lados del cierre en varias partes. Así, queda atascado y no puede abrirse ni cerrarse.

Este bloqueo impide que la célula repare su ADN o copie su información correctamente, aumentando la probabilidad de errores que pueden derivar en cáncer. “El entrecruzamiento de hebras significa que el agente dañino reacciona con ambas hebras, creando una forma particularmente peligrosa de daño”, explicó Balskus. Cada vez que la célula intenta “abrir el cierre” para duplicar su material genético, se encuentra con un obstáculo muy difícil de superar, como relató D’Souza.

Un objetivo muy concreto: las zonas vulnerables del ADN

La investigación publicada en Nature
La investigación publicada en Nature destaca la relación entre el microbioma intestinal y el desarrollo de tumores en personas jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio destaca un dato asombroso: la colibactina no ataca al azar. Utilizando tecnologías de secuenciación y espectroscopía de masas, el equipo comprobó que esta toxina apunta principalmente a regiones del ADN con alta presencia de adenina y timina (bases nitrogenadas complementarias que conforman los pares del ADN).

Es decir, busca zonas específicas, aprovechando su estructura y carga para “encajar” perfectamente en estas áreas vulnerables. De alguna manera, actúa como un ladrón experto que conoce exactamente dónde forzar la cerradura. “La colibactina encaja perfectamente en términos de forma y carga en las secuencias ricas en adenina y timina”, afirmó D’Souza.

Esta selectividad ayuda a explicar por qué ciertos tumores presentan patrones de mutaciones relacionados con la toxina, especialmente entre pacientes jóvenes.

Prevención, microbioma y desafíos científicos

El daño causado por la
El daño causado por la colibactina impide que las células reparen o copien su ADN correctamente, favoreciendo mutaciones cancerígenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance tiene implicancias directas en la prevención del cáncer colorrectal en jóvenes, un fenómeno preocupante por su aumento y por la dificultad de explicar su origen en personas sin factores de riesgo tradicionales.

La presencia de E. coli productora de colibactina es más común en el microbioma intestinal infantil, y las huellas genéticas de la toxina aparecen con frecuencia en los tumores de quienes desarrollan la enfermedad en edades tempranas. Todo esto apunta a la necesidad de diseñar estrategias preventivas centradas en la salud intestinal y el control de las bacterias dañinas desde la infancia.

El proceso, sin embargo, no fue sencillo. La colibactina es un compuesto químicamente inestable, lo que complicó su aislamiento y análisis. “Este compuesto ha sido realmente difícil de estudiar porque es muy inestable químicamente”, reconoció Balskus, al tiempo que D’Souza destacó la problemática de obtener material suficiente para el estudio.

Este hallazgo subraya la importancia del microbioma en la salud y demuestra que la investigación en este campo puede ofrecer soluciones innovadoras para prevenir cánceres de aparición temprana. La mirada puesta en el microbioma podría transformar las estrategias de salud pública, volviendo indispensables nuevos enfoques para proteger nuestras células desde lo más profundo de nuestro organismo.

Temas Relacionados

ColibactinaCáncer colorrectalUniversidad de HarvardMicrobioma intestinalEscherichia coliNewsroom BUE

Últimas Noticias

La vitamina C y los Omega-3 pueden causar efectos adversos si se abusa de los suplementos

Dosis elevadas de vitamina C pueden provocar molestias gastrointestinales, mientras que los Omega-3 pueden aumentar el colesterol LDL y el riesgo de fibrilación auricular, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes

La vitamina C y los

Cómo logra el cerebro identificar el sarcasmo y descifrar dobles sentidos en la vida cotidiana

Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts revela que la comprensión de la ironía requiere utilizar el contexto, las normas sociales y la entonación, demostrando la complejidad de la comunicación humana no literal

Cómo logra el cerebro identificar

Imaginar encuentros positivos con otras personas cambia la percepción interpersonal y activa áreas claves del cerebro

El trabajo entre la Universidad de Colorado y el Instituto Max Planck muestra cómo la evocación consciente de situaciones agradables favorece la apertura emocional y genera impacto en procesos como la toma de decisiones y la interacción con el entorno social

Imaginar encuentros positivos con otras

De la dieta cetogénica al oxígeno hiperbárico: las estrategias de un experto para mejorar la salud metabólica

El investigador Dom D’Agostino detalló en The Drive podcast los mecanismos y riesgos de las nuevas terapias energéticas en enfermedades complejas y subrayó la importancia de la personalización y el control médico

De la dieta cetogénica al

Brote de gripe H3N2: quiénes deben vacunarse y por qué es esencial proteger a los grupos de riesgo

La variante K de la influenza A avanza con fuerza en Europa y los expertos alertan sobre la importancia de inmunizar a las personas más susceptibles de tener complicaciones graves. Cuándo se espera que llegue el virus a Sudamérica y cómo estar protegido

Brote de gripe H3N2: quiénes
DEPORTES
De hacer una sorprendente revelación

De hacer una sorprendente revelación sobre la última final de Libertadores que disputó Boca ante Fluminense a irse libre del club

Las confesiones de Canapino tras su quinto título de TC: el secreto de su contundencia, en qué lo ayudó la IndyCar y su apoyo a Colapinto

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

La llamativa respuesta del Chelo Delgado cuando le preguntaron por el futuro de Claudio Úbeda como técnico de Boca Juniors

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: se descompensó y fue internado de urgencia

#Detaquito con Darío Lopilato e Iván Ramírez: “Siento que va a estar mal, pero no tan mal”

El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

La caída de Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity que preocupó a sus compañeros

Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, terminó el secundario: la emoción de la diputada y el reencuentro familiar

INFOBAE AMÉRICA

La opaca “neutralidad permanente” de

La opaca “neutralidad permanente” de Turkmenistán reúne a los líderes de Rusia, Turquía e Irán en Asjabad

Un experimento de edición genética logró ‘borrar’ recuerdos en ratones: ¿podría aplicarse en cerebros humanos?

¿Cuándo llegó realmente el oxígeno a los mares de la Tierra? Un nuevo estudio tiene la respuesta

La banda que Madonna dejó afuera de su playlist, por qué la calificó como “demasiado masculina”

Estados Unidos respaldó el proyecto de ley que podría reducir la condena de Jair Bolsonaro: “Es un primer paso”