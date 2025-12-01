VIH en América Latina: alertan que uno de cada tres casos se detecta en etapas avanzadas

Un tercio de los diagnósticos de VIH en América Latina y el Caribe ocurre en etapas avanzadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, llega este año con un llamado urgente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS): alrededor de un tercio de las personas con VIH en las Américas recibe el diagnóstico en etapas avanzadas, cuando el sistema inmunitario ya está gravemente comprometido y la vida se encuentra en peligro.

Esta advertencia, difundida por la OPS, pone en primer plano la necesidad de fortalecer las estrategias de detección, tratamiento y prevención en la región.

La OPS subraya que el diagnóstico temprano, el inicio inmediato del tratamiento antirretroviral y el acceso a una atención integral resultan fundamentales para evitar la progresión hacia la enfermedad avanzada por VIH, salvar vidas y combatir el estigma que aún rodea a quienes viven con el virus. La organización exhorta a los países de América Latina y el Caribe a intensificar sus esfuerzos para garantizar que más personas accedan a pruebas y atención médica de calidad.

El 14% de las personas con VIH en la región desconoce su estado serológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras más recientes, correspondientes a 2024, revelan que 2,8 millones de personas viven con VIH en América Latina y el Caribe, según la OPS. El análisis de la evolución de la epidemia muestra contrastes significativos entre subregiones: el Caribe logró reducir las nuevas infecciones en 21% desde 2010, mientras que América Latina experimentó un aumento del 13% en el mismo periodo. En cuanto a la mortalidad, las muertes relacionadas con el sida descendieron de 42.000 a 27.000 en América Latina y de 12.000 a 4.800 en el Caribe.

Jarbas Barbosa, director de la OPS, puntualizó: “Nuestra región ha logrado avances significativos, desde ampliar el acceso a medicamentos de larga duración hasta adoptar tratamientos simplificados que transforman vidas”.

“Aun así, la lucha no termina. Cada año, 38.000 vidas se pierden en las Américas por causas relacionadas con el sida. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia, un sueño truncado”, añadió.

Casi una de cada tres personas diagnosticadas presenta la enfermedad en fase avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panorama global

La situación regional se inserta en un contexto internacional complejo. Datos de la Organización de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) estimaron que en 2024 40,8 millones de personas vivían con VIH en el mundo, de las cuales 31,6 millones accedían a tratamiento antirretroviral (TAR). Aunque este 77% de cobertura refleja mejoras sustanciales respecto a décadas anteriores, la cifra aún está lejos de la meta de 34 millones bajo tratamiento para 2025 propuesta por los organismos internacionales.

Durante el último año se notificaron 1,3 millones de nuevas infecciones y 630.000 muertes relacionadas con el sida, y desde el inicio de la epidemia ya suman 91,4 millones de diagnósticos y 44 millones de muertes. El descenso de la mortalidad desde 2004 alcanza el 70%, aunque las cifras del último año indican que cada minuto muere una persona por causas asociadas al VIH en el planeta, subrayó ONUSIDA.

Las estadísticas globales muestran diferencias según género y edad. Las mujeres y niñas representaron el 45% de los nuevos casos en 2024, y 120.000 niños y niñas de 0 a 14 años contrajeron el virus, un descenso del 62% respecto a 2010, pero abajo de las metas establecidas.

Brechas locales: cobertura desigual y poblaciones vulnerables

El Caribe redujo un 21% las nuevas infecciones desde 2010; América Latina registró un aumento del 13%

En América Latina, la cobertura de TAR alcanza al 71% de las personas con VIH, nivel inferior a la media global y a la región africana, donde la expansión del acceso ha sido mayor. La situación es aún más alarmante entre los menores, con solo el 44% de los niños bajo tratamiento, y en gestantes, donde apenas el 56% de las embarazadas con VIH accede a medicamentos para prevenir la transmisión maternoinfantil, frente al 84% global reportado por ONUSIDA.

Estas brechas afectan principalmente a hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero, trabajadoras sexuales y usuarios de drogas inyectables. Las barreras incluyen la discriminación, el estigma social, las restricciones legales y la limitada inversión en servicios de salud dirigidos a estas poblaciones.

Frente a este panorama, la OPS propuso reforzar tres líneas prioritarias: una expansión sostenida del acceso a pruebas diagnósticas rápidas, la iniciación inmediata del TAR tras el diagnóstico y la oferta masiva de PrEP y PEP (profilaxis pre y posexposición) a personas en alto riesgo. Barbosa defendió que la región ya adoptó esquemas terapéuticos simplificados y el uso de medicamentos de larga duración, pero el progreso necesita acelerarse.

Entre las estrategias más recientes destaca la llegada de medicamentos inyectables de acción prolongada, como lenacapavir, que revolucionan la prevención al requerir únicamente dos dosis anuales para mantener el efecto protector, favoreciendo la adherencia. Estas innovaciones se adaptan mejor a las necesidades de poblaciones vulnerables o de difícil acceso al sistema de salud.

Las agencias internacionales sostienen que el tratamiento antirretroviral moderno logra suprimir la carga viral hasta límites indetectables, previniendo la transmisión sexual y permitiendo una vida plena. La mejora en las tecnologías diagnósticas, como la disponibilidad de tests rápidos y el despliegue de nuevos métodos de tamizaje, permitió identificar más casos, aunque la ventana de diagnóstico sigue siendo un desafío.

La OPS promueve pruebas rápidas, tratamiento inmediato y nuevos métodos preventivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El éxito de las nuevas herramientas depende en buena medida de la inversión disponible. La ONUSIDA advirtió sobre una crisis inédita de financiamiento internacional: en 2024 solo se destinaron USD 18.700 millones a la respuesta en países de renta baja y media, un 17% menos que el monto mínimo estimado para mantener el progreso hasta 2030. Los recortes y la incertidumbre de programas icónicos, como PEPFAR, amenazan la sostenibilidad de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento.

Respuesta regional: alianzas, tecnologías y metas para 2030

Impulsada por el lema “Cero muertes por Sida en 2030”, la campaña del Día Mundial del Sida de este año pone el foco en la necesidad de acelerar el diagnóstico y reducir la mortalidad por enfermedad avanzada. Parte de la respuesta implica la creación de la Alianza Regional para la Eliminación del VIH, que une a gobiernos, comunidades, agencias internacionales e innovaciones de salud pública.

Según la OPS, se implementan proyectos para fortalecer la evidencia y los datos epidemiológicos, introducir nuevas pruebas para diagnosticar infecciones asociadas y promover el acceso equitativo a terapias, particularmente en poblaciones con mayor vulnerabilidad.

La directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, advirtió: “En tiempos de crisis, el mundo debe elegir la transformación en lugar de la retirada”. Agrupando todos estos esfuerzos, los organismos coinciden en que solo con acción urgente y sostenida se podrá acelerar la eliminación del VIH como amenaza sanitaria y garantizar en 2030 el derecho a la salud y la equidad para todas las personas.