4 síntomas poco frecuentes del cáncer que deberían ser conocidos, según un oncólogo

Algunas señales inesperadas pueden ser clave para detectar ciertos tipos de cáncer a tiempo

Un dolor repentino, lesiones sin causas aparente, o alteraciones en la sangre pueden parecer síntomas sin relación, pero un especialista en oncología advirtió que estos signos poco habituales podrían ser señales tempranas de cáncer.

Según una columna publicada recientemente en The Washington Post por el doctor Mikkael A. Sekeres, estos síntomas sorprendentes del cáncer, aunque infrecuentes, requieren atención médica inmediata.

Las cuatro advertencias silenciosas que pueden marcar la diferencia en la salud

El experto destacó que, si bien la mayoría de los síntomas de cáncer son ampliamente conocidos, existen manifestaciones menos evidentes que pueden pasar inadvertidas y retrasar un diagnóstico fundamental.

A continuación, se detallan 4 síntomas inusuales y las razones por las que no deben ser ignorados:

1. Dolor en un ganglio linfático tras consumir alcohol

El doctor Sekeres relató el caso de una paciente que sentía dolor en el pecho cada vez que bebía vino. Tras una evaluación médica, se detectó una masa en sus pulmones y, finalmente, se le diagnosticó linfoma de Hodgkin.

Aunque muchas personas pueden experimentar molestias en el pecho o el abdomen después de consumir alcohol debido a inflamaciones benignas como esofagitis o gastritis, el dolor localizado y recurrente en un ganglio linfático tras la ingesta de alcohol es un síntoma poco común que puede asociarse a este tipo específico de cáncer.

De acuerdo con un estudio citado, al menos el 5% de los pacientes con linfoma de Hodgkin presentan este fenómeno, que se atribuye a la dilatación de los vasos sanguíneos en el ganglio o a la liberación de sustancias inflamatorias tras el consumo de alcohol.

El dolor en un ganglio linfático tras consumir alcohol puede ser un síntoma poco frecuente de linfoma de Hodgkin

2. Fractura ósea con traumatismo mínimo

Las fracturas óseas suelen estar relacionadas con caídas o lesiones deportivas, especialmente en personas mayores con osteoporosis. Sin embargo, Sekeres advirtió que una fractura que ocurre con un traumatismo mínimo, sobre todo en adultos jóvenes, puede ser una señal de alerta.

Este tipo de fractura, reseñada por investigaciones como fractura patológica, puede indicar la presencia de cáncer en el hueso, ya sea porque el tumor se originó allí o porque se trata de una metástasis. El artículo señaló que aproximadamente el 5% de los cánceres afectan al hueso y, entre estos pacientes, cerca del 8% sufre una fractura patológica.

Además, las fracturas de este tipo son 500 veces más frecuentes cuando el cáncer se diseminó al hueso que cuando se trata de un cáncer óseo primario. Los cánceres que más comúnmente provocan metástasis óseas incluyen los de mama, pulmón, tiroides, riñón y próstata.

Para identificar estas lesiones, los médicos utilizan radiografías, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o gammagrafías óseas.

Fracturas óseas con traumatismos mínimos en adultos jóvenes pueden alertar sobre cáncer óseo o metástasis

3. Niveles elevados de calcio en sangre

La hipercalcemia, o niveles altos de calcio en sangre, puede deberse a diversas causas, como alteraciones en las glándulas paratiroides, hipertiroidismo o ciertos medicamentos. No obstante, un estudio compartido por Sekeres indicó que las personas con hipercalcemia tienen más del doble de riesgo de recibir un diagnóstico de cáncer en el año siguiente, en comparación con quienes presentan niveles normales, aunque el número total de casos sigue siendo bajo.

El riesgo aumenta a medida que los niveles de calcio se elevan. Los síntomas asociados a la hipercalcemia incluyen dolor por cálculos renales, molestias óseas, náuseas, estreñimiento y alteraciones del estado de ánimo o de la función cognitiva.

Además, los tipos de cáncer que con mayor frecuencia provocan hipercalcemia son algunos cánceres de pulmón, mama, riñón, vejiga, ovario, linfoma y mieloma múltiple, ya sea por la secreción de hormonas o por la destrucción ósea que libera calcio al torrente sanguíneo.

Niveles elevados de calcio en sangre, o hipercalcemia, incrementan el dolor en riñones y duplican el riesgo de cáncer en el año siguiente

4. Cambios dolorosos en los senos o secreción del pezón

El dolor, la hinchazón o el picor en los senos suelen asociarse a la mastitis, una inflamación benigna frecuente en mujeres lactantes. Sin embargo, Sekeres alertó que si estos síntomas aparecen en personas que no están amamantando, podrían indicar un cáncer inflamatorio de mama, una forma poco común que representa entre el 2% y el 4% de los casos en Estados Unidos.

Asimismo, este tipo de cáncer puede desarrollarse rápidamente y se caracteriza por cambios en la piel del seno, que adquiere un aspecto similar a la piel de naranja. Si los tratamientos habituales para la mastitis, como compresas frías, antiinflamatorios o antibióticos, no resultan efectivos, puede ser necesario realizar una biopsia.

En cuanto a la secreción del pezón, la mayoría de los casos son benignos y se deben a mastitis, embarazo, desequilibrios hormonales o lesiones. Sin embargo, la secreción unilateral, intermitente y persistente aumenta la probabilidad de que se trate de un cáncer subyacente.

Cambios dolorosos en los senos o secreción del pezón fuera de la lactancia pueden indicar cáncer inflamatorio de mama

Aunque estos síntomas suelen tener causas benignas, el doctor y columnista Mikkael Sekeres recomendó consultar siempre a un médico ante cualquier manifestación inusual, para descartar problemas graves y recibir el tratamiento adecuado si fuera necesario.