Ciencia

El microbioma de los suricatas depende más del grupo que de la genética

La convivencia en comunidad favorece la transmisión de bacterias beneficiosas, superando el impacto de la edad o el sexo en estos animales africanos

Guardar
La transmisión de bacterias beneficiosas
La transmisión de bacterias beneficiosas entre suricatas se ve favorecida por la convivencia social, superando el impacto de la edad o el sexo (Freepik)

En el desierto del Kalahari, la vida en grupo de los suricatas no solo les ofrece protección frente a depredadores, sino que también influye de manera decisiva en su salud interna. Un estudio publicado en el Journal of Animal Ecology y divulgado por The GIST revela que la pertenencia a un grupo social determina la composición del microbioma intestinal de estos animales, superando el impacto de factores como la genética, la edad o el entorno.

El equipo de investigación, liderado por Krishna Balasubramaniam de la Anglia Ruskin University, junto a Simone Sommer y Nadine Müller-Klein de la Ulm University, Marta Manser de la University of Zurich y Tim Clutton-Brock de la University of Cambridge, analizó más de 500 muestras fecales de 146 suricatas silvestres pertenecientes a ocho grupos sociales distintos en el Kalahari Research Center, Sudáfrica.

Según el Journal of Animal Ecology, los resultados mostraron que la vida social de los suricatas favorece la transmisión y el mantenimiento de bacterias intestinales beneficiosas, lo que podría ser clave para su supervivencia en condiciones extremas.

El estudio sobre suricatas en
El estudio sobre suricatas en el Kalahari revela que la vida en grupo determina la composición del microbioma intestinal más que la genética (Freepik)

El análisis identificó 119 tipos de bacterias intestinales y demostró que la similitud del microbioma entre individuos era mucho mayor dentro de un mismo grupo social que entre grupos diferentes.

La pertenencia al grupo social resultó ser el factor más determinante en la composición bacteriana, por encima de la edad, el sexo, el estado de salud, la genética o las condiciones ambientales como la temperatura o el tiempo transcurrido desde la última alimentación.

La investigación fue pionera al comparar el peso relativo de la vida social frente a otros factores biológicos y ambientales. Los científicos observaron que, aunque la relación de parentesco influía en la similitud bacteriana dentro de algunos grupos, el efecto de la pertenencia al grupo era más fuerte y consistente.

Esto sugiere que la transmisión “horizontal” de bacterias —a través del contacto social, el uso compartido de espacios y comportamientos como el acicalamiento— tiene un papel más relevante que la transmisión heredada de padres a crías.

Además, el estudio documentó que la microbiota intestinal de un suricata puede ajustarse rápidamente cuando el animal se integra a un nuevo grupo, adaptándose a la comunidad bacteriana predominante en su nuevo entorno social. Los individuos con microbiomas menos diversos tendían a albergar subconjuntos de bacterias presentes en sus compañeros de grupo más diversos, lo que apunta a la existencia de un “núcleo” bacteriano compartido dentro de cada grupo social.

Investigadores identifican 119 tipos de
Investigadores identifican 119 tipos de bacterias intestinales en suricatas, con mayor similitud microbiana dentro de cada grupo social (Freepik)

El equipo también empleó modelos estadísticos avanzados para comparar la influencia de factores sociales, biológicos y ambientales en la abundancia bacteriana. Los resultados indicaron que, junto con la pertenencia al grupo, la edad del animal y el momento del día en que se recogía la muestra tenían efectos notables sobre la composición bacteriana.

Otros factores, como el sexo, el estado de salud o variables ambientales como la temperatura y la lluvia, mostraron una influencia mucho menor.

En cuanto a los mecanismos de transmisión bacteriana, los datos sugieren que la vida en grupo facilita la propagación de bacterias beneficiosas, aunque también puede favorecer la presencia de algunos microorganismos potencialmente perjudiciales.

Se identificaron redes estables de co-ocurrencia de bacterias, en las que géneros como Mucispirillum, Alloprevotella, Roseburia y Blautia —asociados a efectos positivos sobre la salud— coexistían con otros como Fusobacterium y Campylobacter, que pueden estar vinculados a enfermedades. No obstante, la mayoría de las asociaciones bacterianas observadas eran positivas, lo que refuerza la hipótesis de que la vida social contribuye a la resiliencia y la salud de los suricatas.

El contexto de este trabajo se enmarca en el concepto de “microbioma social”, que describe cómo los animales que viven en grupo comparten comunidades microbianas, influyendo en su adaptación y resistencia a enfermedades.

El estudio, realizado en la Reserva del Río Kuruman entre 2006 y 2017, aporta evidencia empírica sobre la importancia de separar los efectos de la organización social de otros factores individuales y ambientales en la configuración del microbioma.

La pertenencia al grupo social
La pertenencia al grupo social es el factor más influyente en la diversidad bacteriana de los suricatas, por encima de factores ambientales y biológicos - (Freepik)

Krishna Balasubramaniam, autor principal, destacó en declaraciones recogidas por The GIST: “Nuestra investigación demuestra de manera única que la vida en grupo tiene una poderosa influencia en la formación y el intercambio de bacterias intestinales beneficiosas en los suricatas, y este efecto es más fuerte que el de factores como la edad, la salud o las condiciones ambientales”.

Y añadió que “la dinámica social puede mejorar la resiliencia de las poblaciones animales y proporcionar ventajas adaptativas”.

Las implicaciones de estos hallazgos van más allá de la ecología de los suricatas. Comprender cómo la vida social moldea el microbioma animal puede abrir nuevas perspectivas para la conservación de especies y el estudio de la salud en poblaciones silvestres.

El trabajo sugiere que la transmisión de microbios beneficiosos podría ser una ventaja evolutiva adicional de la vida en grupo, sumándose a los beneficios ya conocidos como la cooperación en el cuidado de las crías, el acceso a recursos y la protección frente a depredadores.

El estudio de los suricatas en el Kalahari ilustra cómo la vida en grupo no solo moldea la dinámica social, sino que también puede ser clave para mantener comunidades microbianas saludables, esenciales para afrontar los desafíos del entorno.

Temas Relacionados

SuricatasMicrobioma intestinalVida en grupo animalKalahariKrishna BalasubramaniamNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un estudio revela que el cerebro puede crecer y adaptarse con la edad, desmintiendo el mito del deterioro uniforme

Investigadores de la Universidad Otto von Guericke comprobaron que ciertas áreas, como la corteza sensorial, pueden expandirse y reforzar sus conexiones en adultos mayores. El hallazgo, publicado en Nature Neuroscience, redefine la visión tradicional del envejecimiento cerebral

Un estudio revela que el

El MIT identifica ondas cerebrales rotatorias que restauran la atención tras una distracción

La investigación describe cómo señales eléctricas circulares organizan la actividad neuronal, permitiendo que el pensamiento siga avanzando con eficiencia y precisión tras un cambio inesperado en la tarea

El MIT identifica ondas cerebrales

Logran explicar por qué los vientos en Júpiter y Saturno soplan en dirección opuesta a los de Urano y Neptuno

Investigadores del Instituto Weizmann descifraron el enigma de las corrientes divergentes en los astros gigantes, lo que permite una nueva perspectiva sobre la meteorología planetaria

Logran explicar por qué los

El cometa 3I/Atlas y los 8 argumentos del experto de Harvard que aseguran que es un objeto de origen tecnológico

Detectado en julio de 2025, el cometa interestelar sorprende a astrónomos por su velocidad, composición química y trayectoria. El astrofísico Avi Loeb, plantea varias anomalías que podrían indicar un origen no natural, reavivando el debate sobre civilizaciones avanzadas en la galaxia

El cometa 3I/Atlas y los

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

Científicos de Estados Unidos, México y otros países realizaron un estudio genómico sobre la historia evolutiva de los lémures. Qué factores clave descubrieron para abordar la crisis de biodiversidad en la isla de Madagascar

Día Mundial del Lémur: el
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 2 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Continúa la fecha 14 del Torneo Clausura: la agenda con los 4 partidos del día

El álbum de fotos de las vacaciones de Gabriela Sabatini en Marruecos

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

TELESHOW
Lamine Yamal confirmó la ruptura

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó en octubre la

Rusia lanzó en octubre la mayor cantidad de misiles contra Ucrania desde principios de 2023

Desde la playa hasta la arqueología: los secretos detrás de los detectores de metales

“Del cine consiguió vivirlo todo”: Bernardo Bertolucci recuerda a Pier Paolo Pasolini, a 50 años de su muerte

A propósito de Halloween: la transformación de los rituales, entre la identidad y el vacío cultural

Woody Harrelson descarta el regreso de ‘True Detective’ junto a Matthew McConaughey en una nueva temporada: “Si hacemos otra empañaría la original”