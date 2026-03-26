Nuevo hito del Garrahan: cómo fue el doble trasplante simultáneo que se realizó durante la madrugada

El Hospital Garrahan realizó con éxito un doble trasplante pediátrico simultáneo de corazón y de hígado en niños con patologías críticas

Un equipo multidisciplinario del Hospital Garrahan llevó a cabo con éxito un doble trasplante pediátrico simultáneo, implantando en paralelo un corazón en un niño de 7 años con cardiopatía congénita y un hígado en un adolescente de 14 con inmunodeficiencia severa. La intervención, desarrollada en quirófanos contiguos, requirió la participación de más de 50 profesionales durante la madrugada del sábado.

El doble trasplante consistió en la realización simultánea de un trasplante cardíaco a un niño con malformación congénita de ventrículo único y de un trasplante hepático a un adolescente con inmunodeficiencia grave, asociada a déficit de CD40L o síndrome de hiper IgM.

Ambas cirugías, definidas como emergencias nacionales ante la ausencia de opciones terapéuticas alternativas, representaron un desafío logístico y médico de máxima complejidad. Cada uno de los procedimientos exigió la articulación precisa entre los servicios de Trasplante Hepático, Cirugía Cardiovascular, Trasplante Cardíaco y Trasplante Renal del Hospital Garrahan.

El trasplante cardíaco se extendió por seis horas, mientras que la estrategia para el paciente con inmunodeficiencia incluye una segunda etapa con trasplante de médula ósea a futuro, en función de la evolución de su enfermedad.

La coordinación médica detrás de la cirugía simultánea

El trasplante cardíaco al niño de 7 años se extendió por seis horas durante la madrugada del sábado

La ejecución de ambas intervenciones en paralelo demandó una organización exacta y la disponibilidad simultánea de equipos multidisciplinarios en quirófanos contiguos. El operativo comenzó en la madrugada del sábado y supuso una prueba para la capacidad logística del hospital en la atención de situaciones complejas.

Javier Cornelis, a cargo del servicio de Cirugía Cardiovascular y Trasplante Cardíaco, le contó a Infobae que “el llamado alertando el probable operativo se recibió aproximadamente a las 23.15 del viernes 20 de marzo”.

“Una vez constatado que el paciente se encontraba en condiciones, se aceptó el órgano. Estaba en lista de espera de emergencia, internado en el hospital. Simultáneamente se puso en conocimiento al equipo y se comenzó a coordinar los tiempos con el Incucai, punto de mucha importancia dado que se trató de un operativo multiorgánico”, agregó.

La obtención de órganos para el trasplante pediátrico se concretó gracias a la colaboración entre el equipo de ablación del Garrahan y el Hospital Pirovano

Por su parte, Marcelo Dip, jefe del servicio de Trasplante Hepático, precisó: “Cada equipo preparó y llevó las cosas que necesitaba, se coordinaron de forma separada porque los requerimientos eran distintos: se necesitaban dos ambulancias, dos heladeras...”.

“Cada equipo llevó lo que iba a necesitar para su órgano. Fueron instrumentadores, anestesiólogos y cirujanos para cada equipo, igual que si fuera con equipos de otro centro”, agregó sobre la organización del operativo del doble trasplante.

Al ser consultado sobre los desafíos y complejidades técnicas que implicó realizar ambas intervenciones en simultáneo, precisó. “La particularidad acá está dada porque somos todos del Garrahan y salimos todos juntos, pero se armó y se coordinó cada equipo por separado. Con Incucai pactamos un horario de encuentro porque todos debíamos estar en el mismo momento para realizar la cirugía de la ablación”.

Donación de órganos y logística del trasplante pediátrico

La obtención de los órganos inició con la labor del equipo de ablación del Garrahan, que intervino en el Hospital Pirovano para concretar la donación. La colaboración entre centros permitió optimizar los tiempos del proceso y mantener la viabilidad de los órganos, elemento central en la respuesta a emergencias pediátricas donde el trasplante es la única alternativa viable.

Este tipo de procedimientos se inscribe en una planificación hospitalaria específica para agilizar la atención ante casos críticos en niñas, niños y adolescentes, y asegurar recursos para intervenciones de alta complejidad en tiempos reducidos.

Al respecto, Cornelis detalló que uno de los cardiólogos de cabecera del nene de 7 años se acercó al hospital y le contó la buena noticia: "El niño y la familia reaccionaron con mucha emoción, expresiones de alegría, llanto y festejo con los profesionales de internación, además de llamadas con los familiares que no se encontraban en Buenos Aires".

En relación al paciente del trasplante hepático, Dip explicó que estaba en su casa y lo llamaron por teléfono. “Como ocurre en estos casos, le dijimos que había un potencial donante y que tenían que venir a internarse. Generalmente, es un momento de alegría para la familia después de tanta espera, este paciente llevaba más de un año esperando", relató.

No obstante, aclaró: “Somos respetuosos de la alegría, pero también muy precavidos, y explicamos siempre todos los riesgos, y los pasos a seguir conteniendo a la familia. El trasplante de hígado es una cirugía muy compleja que no está exenta de complicaciones. Pero el pre-trasplante también es muy difícil y angustiante para la familia. Suelen internarse mucho por complicaciones, y la incertidumbre de no saber cuándo va a llegar el órgano tampoco ayuda".

Recuperación en marcha: el estado de los niños tras los trasplantes

El adolescente receptor del hígado enfrentará una segunda intervención con trasplante de médula ósea según la evolución de su inmunodeficiencia

Actualmente, el niño que recibió el trasplante cardíaco permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, sin necesidad de asistencia respiratoria y bajo los cuidados médicos establecidos para este tipo de intervención, según explicó Cornelis.

Dip informó que el adolescente trasplantado de hígado evoluciona adecuadamente, ya se encuentra despierto, extubado, alimentándose y recuperándose progresivamente en la Unidad de Cuidados Intensivos 72.

Los estudios muestran un buen funcionamiento del nuevo órgano y, de mantenerse esta evolución, el paciente será sometido a un trasplante de médula ósea dentro de aproximadamente un mes, dado que el trasplante hepático era un paso necesario por la infección crónica en el hígado.

Antecedentes y experiencia del Garrahan en trasplantes múltiples

Al referirse a la modalidad de doble trasplante simultáneo en el Garrahan, Cornelis destacó: “Dado que en el hospital es un centro de trasplante de diferentes órganos suelen procurarse más de un órgano en algunos operativos de trasplante. Ya habíamos realizado dobles trasplantes, incluso en la ocasión anterior incluyó un trasplante renal”.

Dip añadió que los donantes ideales y con tamaño pequeño son más propensos a que realicen la donación de muchos órganos abdominales y torácicos. “Ya nos ha pasado que vamos a una ablación y varios de los órganos quedan asignados para el Garrahan. Pasa también con el trasplante renal, que del mismo donante se puedan implantar varios órganos en receptores nuestros”, concluyó.

En octubre pasado, el Garrahan llevó a cabo cuatro trasplantes en 34 horas. Esta serie incluyó la implantación de dos hígados, un corazón y un riñón en pacientes de entre seis meses y 16 años. Todos los destinatarios se encontraban en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y presentaban patologías graves en condición crítica, según criterios de emergencia nacional.

En octubre, el Garrahan ya había realizado cuatro trasplantes en 34 horas, consolidando su experiencia en intervenciones múltiples de alta complejidad en infancia y adolescencia.

El operativo de esos días requirió la integración de varias especialidades, con procedimientos que comenzaron un viernes y finalizaron el sábado por la tarde. Entre las intervenciones, una bebé de seis meses recibió un trasplante hepático, mientras que un adolescente de 16 años fue sometido a un trasplante cardíaco para tratar una miocardiopatía dilatada.

Mediante estas acciones, el hospital ha consolidado su rol como centro de referencia nacional para la atención quirúrgica compleja en infancia y adolescencia. La reciente cirugía simultánea confirma la capacidad institucional del Garrahan para resolver desafíos en la medicina pediátrica avanzada y responder ante la urgencia de pacientes que carecen de otras alternativas de tratamiento.