Día Mundial de la Psoriasis: solo la mitad de los pacientes argentinos accede a tratamientos adecuados

La intervención temprana puede cambiar el curso de la psoriasis, una enfermedad que afecta a más de un millón de argentinos Crédito: Freepik

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Psoriasis. Este año el lema es “Psoriasis y comorbilidades: comprendiendo el efecto dominó”, una consigna que busca visibilizar la relación entre la enfermedad y otras afecciones.

"La enfermedad psoriásica es más que una afección cutánea; es una enfermedad sistémica y crónica que puede aumentar el riesgo de complicaciones graves de salud. Al crear conciencia, podemos ayudar a las personas a comprender sus riesgos y a tomar medidas para proteger y mejorar su salud general", explican desde la Fundación Nacional de la Psoriasis de Estados Unidos, “para apoyar a los 125 millones de personas en todo el mundo que viven con la enfermedad”.

Una reciente encuesta realizada por la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO), puso de manifiesto la magnitud de los desafíos que enfrentan quienes conviven con esta enfermedad y subrayó la urgencia de garantizar un diagnóstico temprano y un acceso equitativo a los tratamientos más eficaces.

Qué datos reveló el estudio

En Argentina, el 21,8 por ciento de los casos presenta formas severas de psoriasis, superando a España donde el porcentaje es del 14,6 por ciento (Freepik)

La encuesta, que incluyó a 1.560 personas con psoriasis (780 en Argentina y 780 en España), halló que el 70% de los participantes lleva más de una década conviviendo con la psoriasis, lo que evidencia un proceso prolongado de adaptación y manejo. La edad promedio de los encuestados fue de 49,4 años en Argentina y 53 años en España, con predominio femenino en ambos casos.

Las formas severas de la enfermedad fueron más frecuentes en Argentina (21,8%) que en España (14,6%) , según la encuesta, con una afectación mayor en los argentinos (20%) frente a los españoles (12,4%). Esta diferencia podría estar vinculada, en parte, con la variabilidad en el acceso a los tratamientos y la cobertura de salud .

En Argentina el 55,9% de pacientes encuestados estaba en tratamiento frente al 75,3% de los españoles. Y mientras que en nuestro país predomina el uso de Obras sociales (49,9%) y Prepagas (20,9%) para el tratamiento de la enfermedad, en España se recurre al sistema público en cerca del 80% (79,7%) de los casos, según los datos de AEPSO.

El impacto de la psoriasis trasciende lo físico y se manifiesta con fuerza en la esfera emocional y social. “En casi el 75% de los casos aseguran que pasaron momentos en su vida donde ocultaron su piel o evitaron vínculos por miedo al rechazo”, señaló el relevamiento.

Solo el 55,9 por ciento de los pacientes argentinos recibe tratamiento, frente al 75,3 por ciento de los encuestados en España (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el 41,5% de los pacientes argentinos reportó niveles moderados o severos de ansiedad generalizada, frente al 27,4% de los españoles. Esta carga psicológica se traduce en una mayor proporción de consultas a profesionales de salud mental en Argentina (35,6% contra 15,9% en España).

La enfermedad también afecta la autoestima y la autoimagen. “Mayormente, también sienten que la enfermedad condicionó la manera de verse a sí mismos (82,8% en Argentina y 74,9% en España), viendo también afectada su autoestima (40,4% Argentina y 31,2% España)”, según la encuesta de AEPSO.

El 81,2% de los argentinos y el 75% de los españoles modificaron actividades cotidianas debido a su piel, y cerca del 40% en ambos países reconoció que la psoriasis influyó en decisiones personales y profesionales, como estudiar, cambiar de trabajo o mudarse.

Qué es la psoriasis y cómo es un abordaje integral

La detección temprana y un abordaje integral permiten modificar la evolución de la psoriasis y prevenir complicaciones articulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Clínica Mayo, la psoriasis es una enfermedad frecuente y de larga duración (crónica) que no tiene cura. Puede ser dolorosa, interferir en el sueño y dificultar la concentración.

La doctora Cecilia Civale, presidenta de la Asociación Argentina de Dermatología (AAD), describió los signos más característicos de la enfermedad psoriásica.

“Aparición de placas rojas con escamas blanquecinas en distintas zonas del cuerpo, acompañadas de piel seca o agrietada, picazón, ardor y sensación de irritación", explicó la doctora.

Y completó: “Aunque las causas exactas aún no se comprenden por completo, se considera que interviene una alteración del sistema inmunológico que acelera el proceso de renovación de las células de la piel. Además, la predisposición genética y diversos factores ambientales también contribuyen al desarrollo y la evolución de la enfermedad”, señaló Civale.

Tres de cada cuatro personas con psoriasis han ocultado su piel o evitado vínculos por temor al rechazo social, según AEPSO (Imagen ilustrativa Infobae)

Por su parte, la doctora Carolina Ledesma, presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), enfatizó la importancia de la detección precoz:

“Consultar al especialista ante los primeros síntomas es clave. Un diagnóstico temprano permite iniciar un tratamiento adecuado que puede modificar la evolución de la enfermedad y prevenir complicaciones futuras. Cuando el diagnóstico se retrasa, aumenta el riesgo de daño articular y de progresión de la enfermedad. Por eso, la decisión compartida entre médico y paciente es esencial para mantener una vida activa y sin limitaciones”.

El acceso a nuevas terapias ha transformado el pronóstico de la psoriasis. “Gracias a los tratamientos innovadores actuales, es posible lograr la remisión y el aclaramiento total y sostenido de la piel en muchas personas con psoriasis, lo que les permite tener una vida sin limitaciones y con mayor bienestar", sostuvo el doctor Matías Turienzo, dermatólogo.

La remisión significa que la piel queda libre de lesiones visibles y los síntomas prácticamente desaparecen, explicó el médico.

Y añadió: “La remisión sostenida representa un objetivo terapéutico cada vez más alcanzable, y es fundamental transmitir a los pacientes que alcanzar este nivel de control es posible con el acompañamiento médico adecuado”.

Desde las asociaciones de pacientes destacan la importancia del apoyo emocional, la información científica y el trabajo interdisciplinario para enfrentar la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turienzo también subrayó la necesidad de un enfoque integral: “La psoriasis es mucho más que una enfermedad de la piel. Esta enfermedad crónica tiene un profundo impacto en las decisiones críticas en la vida de las personas. Hay que escuchar a los pacientes porque la carga de esta enfermedad se va acumulando. Como médicos debemos ayudarlos a acceder a los tratamientos adecuados para mejorar su calidad de vida”.

Además, remarcó: “Un abordaje integral, que combine diagnóstico temprano, seguimiento médico continuo y acceso a las terapias, es la base para lograr resultados duraderos y una mejor calidad de vida”.

La presidenta de AEPSO, Silvia Fernández Barrio, advirtió sobre la falta de conciencia en el sistema de salud: “Existe una falta de comprensión del impacto que produce la enfermedad psoriásica, la cual no se puede prevenir pero si es tratada a tiempo y con tratamientos efectivos podrían evitarse muchas de las comorbilidades que la acompañan".

Gracias a los tratamientos innovadores, muchas personas logran la remisión y el aclaramiento total de la piel afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y completó: “En el sistema de salud aún no hay conciencia de eso ni tampoco del impacto que produce esa piel diferente en las personas, sobre todo en los más jóvenes. El entorno familiar juega un papel muy importante de apoyo emocional y adherencia, sin embargo, esto no se analiza lo suficiente”, señaló Fernández Barrio.

“Es primordial que como asociación de pacientes brindemos espacios para entender cada vez más los diferentes aspectos de la enfermedad. Conocerla nos brinda herramientas para enfrentarla. Desde AEPSO buscamos contenernos, intercambiar experiencias, desterrar miedos, incertidumbres y preocupaciones, a través de la información correcta, con evidencia científica y a partir de un trabajo interdisciplinario entre organizaciones de pacientes, médicos, autoridades y prestadores de salud. Solo así podremos empoderarnos frente a la enfermedad y a las barreras que se nos plantean”, concluyó Fernández Barrio.