Ciencia

El desarrollo de fertilizantes sostenibles en el MIT promete transformar la agricultura moderna

Un equipo liderado por Giorgio Rizzo trabaja en nuevas fórmulas basadas en materiales naturales, diseñadas para aumentar la productividad de los cultivos y disminuir el impacto ambiental de las opciones tradicionales

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
Un posdoctorado del MIT lidera
Un posdoctorado del MIT lidera un proyecto que busca soluciones prácticas para los retos actuales de la producción agrícola, apostando por la innovación científica y la sostenibilidad (Department of Civil and Environmental Engineering)

Giorgio Rizzo, posdoctorado en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental del MIT, encabeza una iniciativa destinada a transformar la agricultura mediante la creación de fertilizantes sostenibles.

Su trabajo, realizado en el laboratorio dirigido por Benedetto Marelli, busca alternativas viables a los fertilizantes convencionales, con el objetivo de aumentar la productividad agrícola y reducir el impacto ambiental. Según MIT News, esta innovación podría modificar sustancialmente la forma en que se cultivan los alimentos.

El principal problema radica en el uso extendido de fertilizantes NPK —compuestos de nitrógeno, fósforo y potasio—, indispensables para el rendimiento de los cultivos, pero con consecuencias negativas para el medioambiente. Rizzo explica a MIT News que la producción de estos insumos es una de las actividades químicas más contaminantes y de mayor demanda energética a nivel global.

También resalta que su acumulación en los suelos afecta la salud del terreno y modifica el microbioma que lo habita, comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas agrícolas en el largo plazo. Ante este escenario, el investigador sostiene: “Es obligatorio replantear nuestra concepción de los fertilizantes y tratar de depender, al menos en parte, de productos alternativos que sean más seguros, económicos y sostenibles”.

El uso intensivo de mezclas
El uso intensivo de mezclas industriales de nitrógeno, fósforo y potasio contribuye a la degradación ambiental y plantea interrogantes sobre el futuro de los suelos agrícolas (Freepik)

Nuevos materiales y tecnología para una agricultura sostenible

La propuesta de Rizzo se fundamenta en el diseño de fertilizantes de nueva generación elaborados a partir de materiales naturales como la quitina y el quitosano. Estos compuestos, de bajo costo y abundantes, permiten desarrollar recubrimientos para semillas capaces de fortalecer la resistencia de las plantas frente a factores de estrés ambiental como el calor, la sequía o la radiación ultravioleta prolongada.

El objetivo, según destaca MIT News, es que los nuevos fertilizantes no solo mejoren la resiliencia de los cultivos, sino que además resulten accesibles y prácticos para los agricultores, facilitando su adopción y reduciendo la dependencia de insumos tradicionales.

El avance de esta tecnología hacia el mercado recibió un respaldo fundamental: Rizzo obtuvo la Kavanaugh Fellowship, un programa del MIT que brinda formación emprendedora y recursos a estudiantes de posgrado y posdoctorado, con el propósito de convertir investigaciones en productos concretos.

“Esta prestigiosa beca me ayudará a construir un producto tangible para una empresa, sumando valor a nuestra investigación”, afirmó Rizzo. Su meta este año es avanzar en la transferencia tecnológica para que los agricultores accedan directamente a estos desarrollos.

La adopción de fertilizantes alternativos enfrenta un desafío clave: el costo. Muchos agricultores dependen de los resultados de cada temporada y muestran reticencia a invertir en productos que quizá no igualen el rendimiento de los fertilizantes NPK tradicionales.

En ese sentido, Rizzo y su equipo trabajan en esta barrera utilizando materiales que reducen costos de producción y, según esperan, incentivarán el interés de los productores.

“A través de la Kavanaugh Fellowship, dedicaré este año a sacar la tecnología del laboratorio para impactar en el mundo y responder a la necesidad de los agricultores de asegurar su prosperidad”, señala el investigador.

Compuestos extraídos de recursos naturales
Compuestos extraídos de recursos naturales permiten desarrollar fórmulas que fortalecen las plantas y favorecen prácticas menos dependientes de productos químicos convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor del entorno de investigación y la proyección a futuro

La experiencia en el MIT fue decisiva para el desarrollo profesional de Rizzo. Bajo la mentoría de Benedetto Marelli, descrito como un “mentor excepcional”, exploró campos que van desde el crecimiento vegetal y la entrega precisa de compuestos químicos hasta el tratamiento de aguas residuales y el desarrollo de vacunas para peces.

Destaca el ambiente estimulante del laboratorio, la posibilidad de colaborar con instituciones internacionales y la construcción de una red global de investigadores.

Además, valora la oportunidad de guiar a estudiantes y fomentar la curiosidad científica, una cualidad que considera esencial en la investigación.

En el ámbito personal, Rizzo cultiva intereses diversos, como el contacto con la naturaleza y las artes. Equilibra su actividad científica con la lectura de literatura clásica, ensayos históricos, biografías y visitas a museos de arte. Esta multiplicidad de intereses, unida a la dinámica del MIT, reforzó su determinación de buscar soluciones con impacto real en la vida cotidiana.

Con la mirada puesta en el futuro, Rizzo aspira a orientar su carrera hacia compañías emergentes e iniciativas focalizadas en la mejora agrotécnica, convencido de que la investigación debe convertirse en beneficios tangibles para la sociedad. Su objetivo más inmediato es lograr que los avances desarrollados en el laboratorio se transformen en herramientas eficaces para resolver los desafíos de la agricultura actual.

Temas Relacionados

MITFertilizantesFertilizante SostenibleAgriculturaAgricultura ModernaImpacto AmbientalQuitinaQuitosanoMateriales NaturalesMedioambienteNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Por qué las personas que dejan de fumar recaen y cuáles son los beneficios de dejar el hábito a cualquier edad

Expertos señalan el rol de la fatiga emocional en el proceso. Además, investigaciones plantean que alejarse del tabaco trae mejoras tanto en la salud física como mental sin importar cuándo se inicie el cambio

Por qué las personas que

El sueño profundo permite que el cerebro elimine residuos y refuerce la memoria, según revela un estudio

De acuerdo a los hallazgos del RIKEN Center for Brain Science, durante el descanso nocturno más intenso se optimizan procesos internos que favorecen el aprendizaje y la protección de las funciones mentales al día siguiente

El sueño profundo permite que

Cómo la administración subcutánea de anticuerpos monoclonales transforma el tratamiento del cáncer de mama

La introducción de estas terapias está cambiando la forma en la que las pacientes acceden al tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo, facilitando la descentralización del cuidado médico. Expertos consultados por Infobae, explicaron el valor de ofrecer mayor calidad de vida

Cómo la administración subcutánea de

Paranthropus boisei, ¿el homínido que también usaba herramientas como los humanos?

Fue un homínido africano de poderosa mandíbula que vivió hace más de un millón de años. Por qué el hallazgo en Kenia de sus manos fósiles recupera el debate sobre su capacidad para manipular herramientas

Paranthropus boisei, ¿el homínido que

Científicos estiman que el tiempo de vida del Universo es más corto del pensado

Las nuevas mediciones afirman que el llamado “Big Crunch” sucederá en unos 20 mil millones de años

Científicos estiman que el tiempo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras el rechazo de la

Tras el rechazo de la prisión domiciliaria, Lázaro Báez volvió a la cárcel de Ezeiza

Encontraron muerto al investigador argentino del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Suspendieron un partido de fútbol infantil por insultos antisemitas: “Hay que matar judíos”

Por qué las personas que dejan de fumar recaen y cuáles son los beneficios de dejar el hábito a cualquier edad

Día Mundial del Gin Tonic: nuevas versiones del cóctel creativo que nos hace sentir bartenders en casa

INFOBAE AMÉRICA
Israel identificó los restos de

Israel identificó los restos de dos rehenes entregados por Hamas el sábado por la noche

La colección secreta de Gene Hackman sale a subasta: arte, recuerdos y mucho cine

Robo millonario en el Louvre: cuatro hombres permanecen prófugos tras sustraer ocho piezas de la corona francesa

La subasta de 10 cuadros icónicos, con obras de Magritte, Miró y Dalí, promete robarse la atención mundial

EEUU abatió a tres “narcoterroristas” del ELN en un ataque a una embarcación con drogas

TELESHOW
Mauro Icardi sorprendió con un

Mauro Icardi sorprendió con un cariñoso mensaje a la China Suárez en el Día de la Madre

Detalles, elegancia y brillo: el vestido grecorromano de Juana Viale fue furor en su programa

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini en su primer día especial como futura mamá

El conmovedor video de Cris Morena con motivo del Día de la Madre: “Generar vida es el amor más grande”

Zaira Nara habló de su parecido físico con Gabriela Sari en medio de rumores de romance con su exnovio Facundo Pieres