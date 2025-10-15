Ciencia

Identifican una proteína que agrava el riesgo de muerte súbita después de un infarto

Un equipo de Harvard y Massachusetts General Hospital descubrió que la proteína RELMy, producida por células inmunitarias tras un infarto, daña el músculo cardíaco y favorece la aparición de arritmias letales en las primeras horas del evento

Por Brisa Bujakiewicz

Guardar
Científicos identifican la proteína RELMy
Científicos identifican la proteína RELMy como factor clave en la muerte súbita tras un infarto (Canva)

Después de un infarto, muchas personas sufren arritmias graves que pueden causar la muerte en cuestión de minutos. El proceso implica la rápida llegada de células inmunitarias al tejido dañado. Sin intervención específica, el riesgo de muerte súbita aumentará en las primeras horas y días tras el evento. Un nuevo trabajo publicado por la Universidad de Harvard, con expertos de Massachusetts General Hospital, identificó a una proteína clave que actúa en esta cadena de eventos.

La investigación señala a la proteína Resistin like molecule gamma (RELMy) como responsable del daño a las células musculares del corazón luego de un infarto. Los científicos comprobaron que estas células producen una cantidad elevada de RELMy, que perfora las membranas de las células cardíacas. Este proceso favorece el desarrollo de arritmias como la taquicardia ventricular, un ritmo rápido e inestable que suele preceder la muerte súbita.

RELMy, producida por células inmunitarias,
RELMy, producida por células inmunitarias, daña el músculo cardíaco y favorece arritmias letales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue dirigido por Nina Kumowski y Matthias Nahrendorf de Massachusetts General Hospital y difundido por ScienceDaily. Se centró en el papel de los neutrófilos, células inmunitarias que llegan al área afectada para combatir la lesión

De acuerdo con los autores, la mayoría de las arritmias suceden en las primeras 48 horas después del infarto. En ese periodo, el corazón sufre la entrada masiva de células inmunitarias. El equipo demostró que la presencia de RELMy en el corazón daña profundamente a los cardiomiocitos, las células musculares responsables del latido. Al perder su integridad, estas dejan de funcionar de forma coordinada. El resultado es una alteración eléctrica que puede provocar un paro cardíaco irreversible.

El trabajo comparó datos de modelos animales con información obtenida de humanos que sufrieron infartos agudos. Según ScienceDaily, los análisis en ratones revelaron que la eliminación del gen Retnlg, que codifica la proteína RELMy, disminuyó 12 veces la aparición de arritmias tras un infarto.

El estudio de Harvard y
El estudio de Harvard y Massachusetts General Hospital abre nuevas vías terapéuticas para reducir la mortalidad postinfarto (Imagen ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, los investigadores encontraron un gen similar, llamado RETN, en muestras de tejido humano. Los pacientes presentaron un nivel más alto de esta proteína en áreas dañadas del corazón que en zonas sanas.

El método del estudio incluyó secuenciación de ARN para identificar los genes activos en las células, microscopía de alta resolución para observar el efecto de RELMy sobre las células cardíacas y experimentos in vitro.

De acuerdo con los especialistas citados por ScienceDaily, la proteína RELMy representa un objetivo terapéutico nuevo en cardiología. Intervenir sobre ella podría proteger al paciente en la fase crítica posterior al infarto. Hasta ahora, las terapias se enfocan en restablecer el flujo sanguíneo y en reducir la inflamación general. Este descubrimiento introduce la posibilidad de actuar sobre una sola proteína, para disminuir el riesgo de arritmias y el daño sobre el músculo cardíaco.

Investigadores buscan desarrollar terapias dirigidas
Investigadores buscan desarrollar terapias dirigidas a neutralizar RELMy para disminuir la mortalidad asociada a infartos (Imagen ilustrativa Infobae)

Ahora, el equipo de Massachusetts General Hospital busca identificar fármacos o técnicas que neutralicen RELMy. El grupo planea ensayar la eficacia de estos enfoques en modelos animales y, en el futuro, realizar estudios en personas. Los investigadores consideran que un avance en esta dirección puede disminuir la mortalidad asociada a infartos y mejorar la sobrevida a largo plazo.

La identificación de RELMy como factor determinante en la aparición de arritmias peligrosas marca un avance relevante en la lucha contra la mortalidad súbita después de un infarto. El trabajo aporta una nueva perspectiva sobre cómo el sistema inmunitario, lejos de solo reparar el daño, puede involuntariamente agravar el riesgo de eventos fatales.

El proyecto recibió apoyo de la Fundación Leducq, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y la Fundación Británica del Corazón, entre otras instituciones. Los autores declaran vínculos con distintas compañías farmacéuticas y de biotecnología, lo que resalta el interés potencial de la industria por trasladar estos hallazgos al desarrollo de medicamentos aplicables en la práctica clínica.

Temas Relacionados

RELMyInfartoArritmiasMuerte súbitaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dejar de fumar tras un diagnóstico de cáncer prolonga la esperanza de vida, incluso en casos avanzados

Así lo plantearon investigadores de Estados Unidos que analizaron datos de más de 13.000 pacientes

Dejar de fumar tras un

A qué edad comienza la vejez, según la ciencia

Investigadores de la Universidad de Stanford analizaron proteínas en sangre y establecieron una cronología científica del envejecimiento

A qué edad comienza la

Un avance experimental logró un riñón apto para cualquier paciente y marcó un hito en la historia de los trasplantes

El procedimiento desarrollado por investigadores internacionales que modificó estos órganos humanos permite nuevas posibilidades de compatibilidad y brinda nuevas esperanzas para quienes esperan por un donante compatible

Un avance experimental logró un

Tres sociedades científicas de América Latina advierten por los riesgos que enfrenta la vacunación en la región

Las entidades firmaron un comunicado a raíz del recambio en el comité asesor sobre inmunización de Estados Unidos. Las razones por las que consideran que puede dificultar la expansión de las coberturas contra enfermedades prevenibles

Tres sociedades científicas de América

La droga más famosa del mundo contra la obesidad llegó a la Argentina: venta bajo receta y eficacia en adultos y adolescentes desde 12 años

Es la droga semaglutida 2.4 mg inyectable que aprobó ANMAT para su uso y comercialización en el país. Demostró resultados robustos en mayores de 12 años con obesidad o sobrepeso, siempre bajo indicación médica, como complemento de dieta, actividad física y abordaje integral. Qué dice la evidencia científica

La droga más famosa del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indignante declaración del doble femicida

Indignante declaración del doble femicida Pablo Laurta

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Dejar de fumar tras un diagnóstico de cáncer prolonga la esperanza de vida, incluso en casos avanzados

Pese a la baja de la pobreza, la Iglesia no ve un freno en el deterioro social

El presidente de IDEA aseguró que el mercado sobrerreaccionó a la reunión Milei-Trump

INFOBAE AMÉRICA
Las cárceles de la dictadura

Las cárceles de la dictadura cubana sumaron otros 13 presos políticos, entre ellos menores de edad

Murió Raila Odinga, figura clave de la política keniana, a los 80 años

Recrudecen los combates entre Pakistán y Afganistán: decenas de bajas de soldados y al menos 12 civiles muertos

La ciudad ecuatoriana de Otavalo quedó sitiada, aislada y con escasez de productos tras las violentas protestas en el país

Un presunto coche bomba explotó cerca de un centro comercial en Ecuador: al menos un muerto y más de 30 heridos

TELESHOW
La confesión de Wanda Nara

La confesión de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que desató las risas en el estudio

El sorpresivo cambio que hizo Marcelo Tinelli en un posteo romántico dedicado a Milett Figueroa

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana