Ciencia

Alumnas de 16 años crearon una app para facilitar el aprendizaje de niños neurodivergentes

Un equipo de estudiantes de la escuela ORT diseñó una aplicación digital lúdica y accesible. En Infobae en vivo, contaron los detalles de la iniciativa

Guardar
Neurolearning: la aplicación para niños neurodivergentes

La inclusión y el aprendizaje tecnológico con impacto social confluyen en el proyecto de Neurolearning, una app creada por estudiantes de tercer año de la escuela secundaria ORT de la Ciudad de Buenos Aires, que aplicaron sus conocimientos para desarrollar una herramienta digital destinada a que niñas y niños neurodivergentes puedan aprender de forma lúdica y amigable.

Así lo explicó la estudiante Mayte Calvert De Bohum, una de las creadoras de la app: “Nuestro mayor desafío fue aprender a trabajar en equipo, coordinar roles y conectar las partes técnicas para que la herramienta fuera realmente útil”. Junto a ella Darío Mischener, director de la especialización TIC de la ORT, resaltó: “Equivocarse temprano es un éxito y nuestra prioridad es que los estudiantes tengan motivación social y sentido por lo que desarrollan”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

Calvert De Bohum y Mischener relataron cómo nació y se desarrolló Neurolearning, una propuesta ideada en el marco del proyecto anual de tercer año, dentro de la especialización de Tecnología, Información y Comunicación, con el objetivo de ofrecer soluciones concretas a demandas de la sociedad.

El trabajo comenzó cuando Calvert De Bohum y sus compañeras escucharon, a través del programa “Empatizando” de la ORT, el testimonio de familias y organizaciones que experimentan día a día los desafíos que afrontan niñas y niños con condiciones del espectro autismo.

Darío Mischener, director de la
Darío Mischener, director de la especialización TIC de la ORT junto a la estudiante Mayte Calvert De Bohum en Infobae en Vivo

“Nos impactó la historia de una mamá que nos contó cómo la escasez de herramientas de aprendizaje dificultaba el desarrollo de sus hijos. Nos propusimos hacer algo que tuviera impacto real”, subrayó Calvert De Bohum. Así fue como, junto a Micaela Bonder, Julieta Weber y Isabela Pessoa, decidió embarcarse en la creación de una app con verdadero sentido social.

El proceso, según describió la estudiante, no estuvo exento de dificultades. “El mayor reto fue entender que no alcanzaba con encargarse de un solo rol. Había que sentarse, planificar juntas, pensar cómo las distintas partes se conectaban. Al principio cada cual hacía su parte; después nos dimos cuenta de la importancia de la integración y la comunicación para lograr un proyecto sólido”, compartió.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Calvert De Bohum detalló la estructura del trabajo: “En tercer año, cada grupo define un proyecto que va a desarrollar durante un cuatrimestre. Nosotras nos enfocamos en una aplicación destinada a niños y niñas de entre 5 y 9 años. Hicimos una profunda investigación teórica y consultamos psicopedagogas, con el apoyo de la organización TGD Padres CABA, que nos orientó sobre la usabilidad, los colores, la dinámica de los juegos y la relevancia de los pictogramas”.

Cómo es la app Neurolearning

La aplicación utiliza juegos, pictogramas
La aplicación utiliza juegos, pictogramas y una interfaz amigable para promover la comunicación y la independencia

La app Neurolearning pone el foco en el aprendizaje a través del juego, con una interfaz diseñada en colaboración con especialistas en educación y familias de chicos con autismo. “Cada juego tiene su tutorial pausado y repetible: los niños pueden volver a verlo hasta sentir seguridad y pasar al siguiente desafío”, describió Calvert De Bohum, quien también estuvo a cargo del desarrollo de la botonera, elemento esencial para facilitar la interacción con la aplicación.

Los pictogramas, explicó, ocupan un lugar central en la experiencia. “Las personas con TEA suelen usar pictogramas para expresar emociones o necesidades. Nos pidieron que asociáramos no solo imágenes, sino también palabras, para favorecer el desarrollo de la comunicación y la comprensión de los estados emocionales propios y ajenos”.

El diseño fue cuidadosamente adaptado para evitar confusiones: “Evitamos palabras desconocidas o demasiado largas. Todos los juegos y niveles se ajustan en dificultad, siempre priorizando la independencia y el disfrute”, sostuvo la estudiante. Además, aclaró que si el niño selecciona una respuesta incorrecta, la interfaz lo indica de manera amable, ayudando a manejar la frustración y el aprendizaje progresivo.

“La docencia acompañó, pero el aprendizaje fue sobre todo vivencial. El error y la prueba fueron fundamentales”, relató Mischener.

Desde su perspectiva como educador, Mischener ofreció un análisis sobre la dinámica pedagógica en la ORT: “En tercer año, trabajamos ejes que incluyen hardware, software, arte digital y comunicaciones. La meta es que los chicos encuentren una motivación y terminen orgullosos de lo que construyeron”. Asimismo, describió cómo el programa Empatizando acerca problemáticas reales y vincula la currícula con necesidades del entorno, los estudiantes no tienen la obligación de elegir causas sociales, pero muchos se sienten interpelados a hacer un aporte desde la tecnología.

La app Neurolearning fue creada
La app Neurolearning fue creada por estudiantes de la escuela ORT para facilitar el aprendizaje de niños neurodivergentes

Durante la conversación con Infobae en Vivo, Mischener enfatizó que el trabajo en equipo, la gestión del tiempo, la escucha activa y la organización son habilidades de gran valor: “No es solo programar, sino aprender a coordinarse, a ceder, a comunicar ideas y a afrontar obstáculos. Lo más trascendente es que aprendan a equivocarse y a corregir, y que encuentren propósito más allá de la nota académica”.

En el intercambio, Calvert De Bohum remarcó que uno de los momentos más valiosos ocurrió cuando, tras semanas de trabajo individual, el equipo se reunió para reorganizar el proyecto. “El mes en que tuvimos que conectar las piezas fue difícil, pero nos hizo crecer y entender realmente el sentido del trabajo colaborativo”.

El desarrollo de Neurolearning permanece en fase de prototipo experimental, ya que aún restan los testeos directos con chicos y chicas con autismo, una etapa clave para identificar mejoras y garantizar la calidad de la experiencia de usuario. El objetivo final es lanzar la app a mayor escala y lograr que sea de descarga libre y gratuita para cualquier familia o institución interesada.

La entrevista también abordó la inserción de las mujeres en las áreas tecnológicas: según Mischener, la proporción de alumnas en TIC crece año a año. “Ya alcanzamos el 30%. Falta para la equidad que sería 50% y 50%, pero la tendencia es muy positiva”, dijo.

La entrevista completa sobre la app Neurolearning

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

NeurodivergenciaAutismoTEAInfobae en VivoTecnologíaORTúltimas noticias

Últimas Noticias

Descubren que los chimpancés consumen alcohol a diario, pero no se emborrachan

El análisis de frutas que consume la especie, recolectadas en Uganda y Costa de Marfil, muestra que los primates ingieren etanol sin que se altere su comportamiento. Qué relación tiene con la atracción de los seres humanos por el alcohol

Descubren que los chimpancés consumen

Cuál es el efecto del cabeceo recurrente en el cerebro de jugadores de fútbol amateur

Un estudio de escáneres en personas no profesionales realizado por científicos de los Estados Unidos reveló diferencias en la microestructura de una región vulnerable. Los detalles

Cuál es el efecto del

Inulina, el escudo vegetal contra el daño hepático

El hallazgo de un equipo estadounidense muestra que este compuesto vegetal modifica la flora intestinal y previene complicaciones metabólicas asociadas al consumo excesivo de azúcares simples

Inulina, el escudo vegetal contra

Cuál es el ritual nocturno respaldado por la ciencia para reducir el estrés laboral

Investigaciones recientes revelan cómo una sencilla práctica diaria puede transformar la manera en que se afrontan las presiones profesionales y mejorar la calidad de vida

Cuál es el ritual nocturno

Qué es el ikigai, el método japonés que ayuda proteger la salud mental y la longevidad

Una investigación de la Universidad de California Davis, realizada en más de 13 mil personas, planteó que tener un fuerte propósito vital disminuye 28% el riesgo de sufrir demencia. De qué se trata este concepto y cómo desarrollarlo, según los expertos

Qué es el ikigai, el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Olavarría: una mujer

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

Receta de lemon pie sin gluten, rápida y fácil

San Juan: denuncian que un femicida condenado hackeó las redes sociales de su víctima para postear fotos de otras mujeres desnudas

Descubren que los chimpancés consumen alcohol a diario, pero no se emborrachan

Dólar hoy: cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 18 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Se extienden los apagones en

Se extienden los apagones en Cuba y este jueves superarán el 50% del país

Histórico: Bolivia prohíbe el matrimonio infantil y las uniones en menores de 18 años

Wall Street abrió con alzas en todos sus índices tras la reducción en las tasas y la millonaria inversión de Nvidia en Intel

Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y codiseñarán chips para inteligencia artificial

Un tercio de los cubanos está afectado por la falta de agua

TELESHOW
La sentida reflexión de Amalia

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid

Su hijo nació con síndrome de Jacobsen y la solidaridad premió su arte en el programa de Guido Kaczka

Sol, juegos y abrazos: la China Suárez disfrutó de la playa junto a sus hijos y su mamá en Estambul