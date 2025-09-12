El diagnóstico de migraña puede demorar más de 11 años en Argentina, según un estudio

La migraña es una afección neurológica compleja y distinta de otros dolores de cabeza, con impacto real sobre la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es diferente de una cefalea normal o tensional. Ambas causan dolor, pero la migraña es una afección médica real, como el asma, la diabetes o la epilepsia. La migraña es una afección neurológica, explican desde la Alianza Europea de Migraña y Dolor de Cabeza. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la migraña por sí sola es una de las diez principales causas de discapacidad y afecta a entre el 12 % y el 15 % de la población.

En Argentina, más de 4 millones de personas conviven a diario con la migraña y según la Asociación Migrañas y Cefaleas Argentina (AMYCA), “es un problema de salud pública que no debe seguir siendo invisibilizado”.

La magnitud del problema se refleja en los datos de una investigación nacional presentada en el 22° Congreso Internacional de Cefaleas en San Pablo, que incluyó a 585 pacientes. El estudio reveló que, en promedio, “lleva 11,4 años llegar al diagnóstico preciso y los pacientes deben visitar 3 profesionales de la salud para lograrlo”, según los resultados difundidos por AMYCA.

Una investigación nacional mostró que, en promedio, los pacientes tardan más de 11 años y visitan varios profesionales para obtener un diagnóstico certero de migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mitad de los casos (49,4%), el diagnóstico lo realiza un neurólogo, mientras que en el 33,7% interviene un especialista en cefalea.

La migraña afecta aproximadamente al 9,5% de la población argentina y se posiciona, de acuerdo con datos internacionales, como la segunda causa de discapacidad a nivel global y la primera entre mujeres jóvenes. El impacto trasciende la esfera personal y se extiende al ámbito laboral y económico.

“Cada paciente que no se encuentra adecuadamente diagnosticado y recibiendo el tratamiento que necesita impacta generando ausentismo, presentismo improductivo y costos indirectos para las familias y para la economía. Invertir en diagnóstico y tratamiento es también una decisión estratégica para el desarrollo económico”, sostuvieron desde AMYCA.

Las causas de la demora en el diagnóstico

El diagnóstico es realizado principalmente por neurólogos, aunque la demora en la consulta y los mitos sobre la enfermedad agravan la situación de quienes la padecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retraso en la consulta con especialistas responde a múltiples factores, entre ellos la falta de información, el acceso limitado a atención médica especializada y la persistencia de mitos sobre la enfermedad.

Esta demora lleva a que muchos pacientes recurran reiteradamente a medicamentos sin supervisión profesional, lo que puede derivar en cefaleas por abuso de medicación y dificultar el control del cuadro.

La doctora Fiorella Martín Bertuzzi, presidenta de AMYCA, advirtió: “La ingesta desmedida de analgésicos -sin indicación ni seguimiento médico- y la postergación de la consulta empeoran la calidad de vida de quienes presentan migraña y perpetúan un círculo de ineficiencia en el sistema de salud. Cuando el dolor de cabeza aparece más de 1 vez por semana, consultar con un neurólogo es fundamental para acceder a un diagnóstico certero y a tratamientos efectivos que pueden mejorar notablemente el pronóstico”, destacó la especialista.

Qué es la migraña

Datos de la Organización Mundial de la Salud ubican a la migraña como una de las principales causas de discapacidad a nivel global y la más frecuente entre mujeres jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es un trastorno neurológico complejo, que provoca un aumento de la reactividad de la corteza cerebral en ciertas zonas que procesan luz, sonido, tacto, entre otros; ante situaciones que sobrepasan la capacidad de procesamiento se desencadena un dolor de cabeza específico, muy intenso y acompañado de molestias a la luz, el sonido, náuseas y vómitos, entre otros.

Según los criterios diagnósticos establecidos por la International Headache Society, para ser diagnosticado con enfermedad migrañosa, los pacientes deben haber tenido al menos 5 ataques de dolor de cabeza que duraron entre 4 y 72 horas y los ataques deben haber tenido al menos 2 de las siguientes características:

Ubicación unilateral

Calidad pulsante

Intensidad del dolor moderada o severa

Agravamiento o causa de evitación de la actividad física rutinaria

Además, durante el dolor de cabeza el paciente debe haber tenido al menos uno de los siguientes síntomas: náuseas y/o vómitos, fotofobia y fonofobia.

La importancia de no naturalizar el dolor

La Asociación Migrañas y Cefaleas Argentina promueve no naturalizar el dolor de cabeza y buscar atención médica especializada para mejorar el pronóstico y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la asociación insisten en que la migraña debe dejar de ser considerada un problema menor.

“La invitación es a no naturalizar el dolor ni resignarse a convivir con él. Con un abordaje médico adecuado se puede estar mejor, trabajar mejor y vivir mejor. Desde AMYCA impulsamos un cambio de paradigma: poner a la salud de las personas con migraña en el centro de la agenda sanitaria y laboral”, subrayó María Agustina Hildt, secretaria de la Comisión Directiva de AMYCA.

El trabajo de la organización también apunta a fortalecer la red de pacientes y brindar acompañamiento. “Trabajamos para darle visibilidad a una condición históricamente minimizada y para que quienes la padecen tengan un espacio de representación. Ese camino requiere la participación y cercanía de todos. Solo sumando esfuerzos podremos impulsar un verdadero cambio en la realidad de la migraña en nuestro país”, concluyeron desde AMYCA.

Como parte de sus iniciativas, AMYCA organiza la Segunda jornada médico-paciente sobre cefaleas, que se realizará de manera virtual el sábado 20 de septiembre, de 16 a 19. “Hablemos de cefaleas: la unión hace la fuerza. La migraña no es sólo dolor de cabeza”. Esta es una iniciativa de la asociación Amyca Argentina y busca seguir generando comunidad y que los pacientes se acerquen para compartir experiencias.La inscripción está disponible en www.amyca.ar