Ciencia

El diagnóstico de migraña puede demorar más de 11 años en Argentina, según un estudio

En el día mundial de esta enfermedad, una investigación nacional reveló que los pacientes consultan a varios especialistas antes de recibir un diagnóstico, lo que retrasa el acceso a tratamientos efectivos. Cómo es el abordaje adecuado

Silvia Pardo

Por Silvia Pardo

Guardar
La migraña es una afección
La migraña es una afección neurológica compleja y distinta de otros dolores de cabeza, con impacto real sobre la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es diferente de una cefalea normal o tensional. Ambas causan dolor, pero la migraña es una afección médica real, como el asma, la diabetes o la epilepsia. La migraña es una afección neurológica, explican desde la Alianza Europea de Migraña y Dolor de Cabeza. A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la migraña por sí sola es una de las diez principales causas de discapacidad y afecta a entre el 12 % y el 15 % de la población.

En Argentina, más de 4 millones de personas conviven a diario con la migraña y según la Asociación Migrañas y Cefaleas Argentina (AMYCA), “es un problema de salud pública que no debe seguir siendo invisibilizado”.

La magnitud del problema se refleja en los datos de una investigación nacional presentada en el 22° Congreso Internacional de Cefaleas en San Pablo, que incluyó a 585 pacientes. El estudio reveló que, en promedio, “lleva 11,4 años llegar al diagnóstico preciso y los pacientes deben visitar 3 profesionales de la salud para lograrlo”, según los resultados difundidos por AMYCA.

Una investigación nacional mostró que,
Una investigación nacional mostró que, en promedio, los pacientes tardan más de 11 años y visitan varios profesionales para obtener un diagnóstico certero de migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mitad de los casos (49,4%), el diagnóstico lo realiza un neurólogo, mientras que en el 33,7% interviene un especialista en cefalea.

La migraña afecta aproximadamente al 9,5% de la población argentina y se posiciona, de acuerdo con datos internacionales, como la segunda causa de discapacidad a nivel global y la primera entre mujeres jóvenes. El impacto trasciende la esfera personal y se extiende al ámbito laboral y económico.

“Cada paciente que no se encuentra adecuadamente diagnosticado y recibiendo el tratamiento que necesita impacta generando ausentismo, presentismo improductivo y costos indirectos para las familias y para la economía. Invertir en diagnóstico y tratamiento es también una decisión estratégica para el desarrollo económico”, sostuvieron desde AMYCA.

Las causas de la demora en el diagnóstico

El diagnóstico es realizado principalmente
El diagnóstico es realizado principalmente por neurólogos, aunque la demora en la consulta y los mitos sobre la enfermedad agravan la situación de quienes la padecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retraso en la consulta con especialistas responde a múltiples factores, entre ellos la falta de información, el acceso limitado a atención médica especializada y la persistencia de mitos sobre la enfermedad.

Esta demora lleva a que muchos pacientes recurran reiteradamente a medicamentos sin supervisión profesional, lo que puede derivar en cefaleas por abuso de medicación y dificultar el control del cuadro.

La doctora Fiorella Martín Bertuzzi, presidenta de AMYCA, advirtió: “La ingesta desmedida de analgésicos -sin indicación ni seguimiento médico- y la postergación de la consulta empeoran la calidad de vida de quienes presentan migraña y perpetúan un círculo de ineficiencia en el sistema de salud. Cuando el dolor de cabeza aparece más de 1 vez por semana, consultar con un neurólogo es fundamental para acceder a un diagnóstico certero y a tratamientos efectivos que pueden mejorar notablemente el pronóstico”, destacó la especialista.

Qué es la migraña

Datos de la Organización Mundial
Datos de la Organización Mundial de la Salud ubican a la migraña como una de las principales causas de discapacidad a nivel global y la más frecuente entre mujeres jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es un trastorno neurológico complejo, que provoca un aumento de la reactividad de la corteza cerebral en ciertas zonas que procesan luz, sonido, tacto, entre otros; ante situaciones que sobrepasan la capacidad de procesamiento se desencadena un dolor de cabeza específico, muy intenso y acompañado de molestias a la luz, el sonido, náuseas y vómitos, entre otros.

Según los criterios diagnósticos establecidos por la International Headache Society, para ser diagnosticado con enfermedad migrañosa, los pacientes deben haber tenido al menos 5 ataques de dolor de cabeza que duraron entre 4 y 72 horas y los ataques deben haber tenido al menos 2 de las siguientes características:

  • Ubicación unilateral
  • Calidad pulsante
  • Intensidad del dolor moderada o severa
  • Agravamiento o causa de evitación de la actividad física rutinaria

Además, durante el dolor de cabeza el paciente debe haber tenido al menos uno de los siguientes síntomas: náuseas y/o vómitos, fotofobia y fonofobia.

La importancia de no naturalizar el dolor

La Asociación Migrañas y Cefaleas
La Asociación Migrañas y Cefaleas Argentina promueve no naturalizar el dolor de cabeza y buscar atención médica especializada para mejorar el pronóstico y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la asociación insisten en que la migraña debe dejar de ser considerada un problema menor.

“La invitación es a no naturalizar el dolor ni resignarse a convivir con él. Con un abordaje médico adecuado se puede estar mejor, trabajar mejor y vivir mejor. Desde AMYCA impulsamos un cambio de paradigma: poner a la salud de las personas con migraña en el centro de la agenda sanitaria y laboral”, subrayó María Agustina Hildt, secretaria de la Comisión Directiva de AMYCA.

El trabajo de la organización también apunta a fortalecer la red de pacientes y brindar acompañamiento. “Trabajamos para darle visibilidad a una condición históricamente minimizada y para que quienes la padecen tengan un espacio de representación. Ese camino requiere la participación y cercanía de todos. Solo sumando esfuerzos podremos impulsar un verdadero cambio en la realidad de la migraña en nuestro país”, concluyeron desde AMYCA.

Como parte de sus iniciativas, AMYCA organiza la Segunda jornada médico-paciente sobre cefaleas, que se realizará de manera virtual el sábado 20 de septiembre, de 16 a 19. “Hablemos de cefaleas: la unión hace la fuerza. La migraña no es sólo dolor de cabeza”. Esta es una iniciativa de la asociación Amyca Argentina y busca seguir generando comunidad y que los pacientes se acerquen para compartir experiencias.La inscripción está disponible en www.amyca.ar

Temas Relacionados

MigrañaAsociación Migrañas y Cefaleas ArgentinaSalud públicaCefaleaDiscapacidadNeurólogoSalud

Últimas Noticias

De residuo a solución climática: un nuevo material transforma plásticos en aliados ante el calentamiento global

Un grupo de investigadores de la Universidad de Copenhague desarrolló un método innovador destinado a los PET. Cuál es la técnica que permite capturar CO₂ y ofrece una solución inesperada a los dos grandes retos ambientales del planeta

De residuo a solución climática:

Un trabajo científico analizó el impacto de las grasas saturadas en la memoria y la función cerebral

Los expertos plantearon que los efectos se podrían manifestar antes de que aparezcan cambios físicos o metabólicos

Un trabajo científico analizó el

Tras el hallazgo de pistas de vida antigua en Marte: cómo volverán las muestras a la Tierra

El anuncio de la NASA generó euforia pero el retorno de rocas marcianas no está asegurado. ¿Qué alternativas manejan los expertos hoy?

Tras el hallazgo de pistas

La fascinante inteligencia de los pulpos: usan cada brazo para tareas distintas

Investigadores de los Estados Unidos estudiaron tres especies de pulpos y publicaron los hallazgos en Scientific Reports. Por qué consideran que el descubrimiento podría ayudar a la robótica

La fascinante inteligencia de los

Una sola sesión intensa de ejercicio puede ralentizar el crecimiento de células cancerosas, según un nuevo estudio

Investigadores australianos observaron que la sangre extraída después de entrenamientos vigorosos contenía sustancias capaces de suprimir el crecimiento de agentes cancerosos. Especialistas consultados por The Washington Post destacaron la importancia de la intensidad en la respuesta biológica

Una sola sesión intensa de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Barrio por barrio, cuánto cuesta

Barrio por barrio, cuánto cuesta alquilar un departamento de dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del hombre que fue baleado frente a su casa en Rosario

Karina Milei inauguró la campaña nacional en Tucumán y pidió seguir apoyando las ideas del Presidente

Crimen de Kim Gómez: rechazaron beneficiar con arresto domiciliario al menor de 14 años

Los hábitos de Morgan Freeman para mantener una longevidad saludable a los 88 años

INFOBAE AMÉRICA
Qué leer el fin de

Qué leer el fin de semana: cuatro ensayos, del colapso de la democracia al boom de la pornografía

“Olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”: quince frases de Maquiavelo perfectamente aplicables hoy

La defensa de Jair Bolsonaro apelará la condena de 27 años de prisión y llevará el caso ante instancias internacionales

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

La OTAN acusó a Rusia de coordinar un ataque deliberado en Polonia para “provocar” una reacción

TELESHOW
Natalia Oreiro recordó el día

Natalia Oreiro recordó el día en que un médico le recomendó cambiar de carrera: “Estás muy triste”

Valeria Lynch visitó La Voz Argentina y provocó la salida masiva de los coaches: el motivo

A 34 años de Jugate Conmigo: así fue el reencuentro de Luciano Castro y Carla Méndez

Ricardo Darín contó la propuesta que tuvo tras su polémica con Caputo: “Un tipo le quiso poner a un local ‘Empanadarín’”

El motivo por el que Alex Caniggia se fue de viaje a Italia: “Hay niveles”