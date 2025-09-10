Ciencia

Científicos adviertieron que el calentamiento global podría duplicar los casos de dengue en países vulnerables

El aumento de las temperaturas crea condiciones más favorables para la expansión del mosquito transmisor. Las proyecciones muestran que millones de personas podrían quedar expuestas a la enfermedad en territorios donde antes no representaba un riesgo

Camila Caruso

Por Camila Caruso

Guardar
Un rango térmico óptimo cerca
Un rango térmico óptimo cerca de 27,8 grados marca el mayor riesgo de transmisión de dengue (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de enfermedades infecciosas asociadas al clima plantea desafíos inéditos para la salud pública global. El dengue, una infección viral transmitida por mosquitos que puede derivar en cuadros graves y afectar órganos vitales, se posiciona como una de las principales preocupaciones, ya que su prevalencia se intensifica a medida que suben las temperaturas.

Un nuevo estudio estima que los casos de dengue podrían incrementarse hasta un 76% en regiones de Asia y América hacia 2050 debido al calentamiento global, lo que representa un aumento de millones de infecciones anuales atribuibles al cambio climático.

La investigación aparece publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y surge como colaboración de especialistas de la Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, la Universidad Estatal de Arizona y el National Bureau of Economic Research. El trabajo representa una de las evaluaciones más amplias realizadas hasta ahora en torno al impacto de la temperatura sobre la propagación de la enfermedad.

El impacto del calor en la propagación del dengue

Los análisis muestran que el aumento de la temperatura global vincula directamente con la proliferación del dengue en grandes partes de Asia y América. El estudio calcula que el 18% de los casos en 21 países analizados entre los años 1995 y 2014 puede atribuirse a los efectos históricos del cambio climático, lo que equivale a más de 4,6 millones de infecciones adicionales cada año.

Proyecciones del estudio indican que
Proyecciones del estudio indican que bajo altos niveles de emisiones, áreas templadas con más de 260 millones de habitantes duplicarían su incidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación revela que existe un rango térmico óptimo en el cual la transmisión de dengue alcanza su punto máximo, ubicado en torno a 27,8°C. En esa franja, el vector de la enfermedad, el mosquito, se multiplica y encuentra condiciones favorables para su ciclo de vida y para la transmisión del virus.

Las regiones más frescas, al calentarse, experimentan un aumento más pronunciado en la incidencia de la enfermedad, mientras que en áreas ya muy cálidas, la tasa de infección tiende a disminuir levemente cuando la temperatura supera ese umbral óptimo.

Proyecciones del equipo de investigación señalan que, según los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, la incidencia del dengue podría aumentar entre 49% y 76% hacia 2050, si las condiciones actuales se mantienen. Bajo el escenario de altas emisiones, el análisis proyecta que numerosas zonas templadas en los países incluidos en el estudio, donde habita una población superior a 260 millones de personas, podrían experimentar un aumento del dengue que supere el doble de los valores actuales para 2050.

“Los efectos de la temperatura fueron mucho mayores de lo que esperaba. Incluso pequeños cambios de temperatura pueden tener un gran impacto en la transmisión del dengue, y ya estamos viendo las huellas del calentamiento climático”, detalló la autora principal, Marissa Childs, profesora adjunta de salud ambiental en la Universidad de Washington.

El dengue se comporta en
El dengue se comporta en forma no lineal ante la temperatura, sube en regiones frescas hasta un límite y desciende levemente tras superar ese umbral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Erin Mordecai, co-autora y profesora en la Escuela de Humanidades y Ciencias de Stanford, detalló: “Lo singular de este trabajo es que podemos separar el calentamiento de todos los demás factores que influyen en el dengue (movilidad, cambio de uso del suelo, dinámica poblacional) para estimar su efecto en la carga real de dengue. No se trata solo de un cambio futuro hipotético, sino de una gran cantidad de sufrimiento humano que ya ha ocurrido debido a la transmisión del dengue impulsada por el calentamiento”.

Cómo se midió la relación entre clima y dengue

El equipo recopiló y analizó más de 1,4 millones de registros locales sobre incidencia de dengue entre 1995 y 2014, procedentes de 21 países de América Central, América del Sur, el sudeste y sur de Asia. Los datos abarcan tanto los incrementos epidémicos como los niveles de transmisión sostenidos de la enfermedad.

A partir de esta base, los investigadores identificaron que el dengue se comporta en forma no lineal respecto a la temperatura ambiental: la incidencia sube en regiones frescas que se calientan hasta alcanzar un umbral máximo, y luego cae levemente en zonas que superan esa cifra óptima.

Según los propios autores, la estimación de la incidencia atribuible al cambio climático se calculó tras separar el efecto de la temperatura de otros factores estructurales, lo que permitió determinar que el 18% promedio de las infecciones en el rango de tiempo estudiado corresponde a procesos de calentamiento antropogénico. El impacto más fuerte se concentra en zonas templadas y de alta densidad demográfica, como regiones de México y Brasil, donde la cantidad de casos podría duplicarse si persisten las tendencias actuales de emisiones y calentamiento.

Las estrategias de mitigación climática,
Las estrategias de mitigación climática, junto a la adaptación, aparecen como herramientas clave para frenar la expansión de la enfermedad (Imagen ilustrativa Infobae)

La investigación advierte además que los resultados obtenidos representan probablemente un mínimo, ya que no incluyen territorios donde la transmisión de dengue es irregular o donde la notificación resulta incompleta, ni consideran áreas endémicas amplias como India o regiones de África, donde la falta de datos públicos impide un análisis exhaustivo.

El equipo resalta la aparición de brotes en lugares no habituales como California, Texas, Hawái, Florida y países europeos, lo que sugiere una expansión territorial del mosquito portador.

Cómo prepararse ante el avance del dengue

Las proyecciones sirven de referencia para la elaboración de políticas públicas ante el avance del dengue. El artículo enfatiza que estrategias rigurosas de mitigación climática podrían reducir el peso de la enfermedad, pero la adaptación será clave frente a los escenarios previstos. Entre las medidas posibles, el estudio menciona la mejora en los sistemas de control de mosquitos, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la potencial implementación generalizada de vacunas innovadoras.

“El cambio climático no solo afecta el clima, sino que tiene consecuencias en cadena para la salud humana, incluyendo el aumento de la transmisión de enfermedades por mosquitos”, aseguró Mordecai. La información destaca la urgencia de sostener políticas activas para frenar las emisiones y preparar a los sistemas de salud ante el incremento esperado de infecciones en las próximas décadas.

Temas Relacionados

DengueCalentamiento globalCambio climáticoEnfermedadesMosquitosSaludÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un innovador cartílago artificial podría transformar la manera de tratar la artritis crónica

Científicos de la Universidad de Cambridge presentaron un biomaterial capaz de detectar inflamación en las articulaciones y liberar fármacos solo cuando es necesario. Cómo funciona

Un innovador cartílago artificial podría

Un científico de 101 años inspira con su “longevidad vibrante”: los cinco secretos de su vitalidad

Seymour Reichlin, referente internacional en neuroendocrinología, mantiene intactos el entusiasmo y el bienestar. Un artículo académico analizó sus claves para un envejecimiento saludable

Un científico de 101 años

La dieta mediterránea durante el embarazo puede mejorar la salud de la madre y del bebé

Dos estudios científicos abren interrogantes sobre cómo los hábitos alimenticios maternos pueden influir en la recuperación tras el parto y el bienestar infantil a largo plazo. Los detalles

La dieta mediterránea durante el

Cómo el sistema inmune puede dañar el corazón después de un infarto, según un estudio

Investigadores del Massachusetts General Hospital identificaron una proteína que afecta a las células cardíacas tras un episodio coronario. Cuáles son los riesgos de este comportamiento y por qué aseguran que podría impulsar tratamientos más específicos

Cómo el sistema inmune puede

Reducir el consumo de cafeína modifica la calidad del sueño: cuál es la causa

Al disminuir la ingesta de estimulantes, el cuerpo experimenta cambios en las fases del descanso. A qué hora aconsejan suspender el consumo de bebidas con ese compuesto

Reducir el consumo de cafeína
ÚLTIMAS NOTICIAS
Itai Hagman: “La sociedad le

Itai Hagman: “La sociedad le dijo al Gobierno que por este camino no”

La Justicia de Chubut inició una causa por crueldad animal contra un hombre acusado de envenenar tres perros

Test de embarazo, casi dos mil cajas de medicamentos y 900 blísteres: vendía remedios ilegales on line

Qué líneas de colectivos ampliaron sus métodos de pago del sistema Tarjeta SUBE

El intendente de un pueblo de Santa Fe utilizó sus máquinas para arreglar un cráter en el acceso a una ruta nacional

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump cuestionó el ataque

Donald Trump cuestionó el ataque de Israel a Qatar: “No estoy contento con lo que sucedió”

Quién es Sébastien Lecornu, el “animal político” que Macron eligió para estabilizar Francia

La crítica del CSW a Gustavo Petro: “Qatar es y ha sido el principal financiador de Hamas”

Marine Le Pen cuestionó el nombramiento de Sébastien Lecornu como premier francés: “Es el último cartucho del macronismo”

Irán y el OIEA firmaron en El Cairo un acuerdo para reanudar la cooperación nuclear

TELESHOW
El hijo de Yiya Murano

El hijo de Yiya Murano habló sobre la envenenadora luego de conocer el trailer de su serie: “Fue una mitómana”

Brenda Asnicar recordó su relación con Duki: “Cuando yo conocí a Mauro, no era una persona rica”

Las espectaculares fotos de Katy Perry en la Argentina: “Se necesitan dos para bailar el tango”

La contundente respuesta de Mauro Icardi después de haberse tapado el tatuaje de Wanda Nara: “Mi amor hermoso”

La insólita comparación de Alex Caniggia con el personaje de La Máscara por el brillo de sus dientes en la oscuridad