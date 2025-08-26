Por qué los pasatiempos que exigen esfuerzo mental son aliados del bienestar

Un estudio de la Universidad de Toronto revela que resolver rompecabezas aporta más sentido a la vida que ver videos en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resolver un rompecabezas puede aportar más sentido a la vida que pasar horas viendo videos en redes sociales, aunque ambas actividades resulten igual de placenteras. Esta es la principal conclusión de un estudio reciente de la Universidad de Toronto, que examinó cómo el esfuerzo mental invertido en los pasatiempos influye en la percepción de significado y bienestar personal.

Los investigadores hallaron que las actividades de ocio que exigen mayor concentración y desafío intelectual, como los juegos de lógica, se perciben como más significativas que aquellas que requieren poca implicación, pese a que el nivel de disfrute puede ser similar en ambos casos.

El equipo liderado por Aidan Campbell se propuso explorar la relación entre esfuerzo y sentido de propósito en el tiempo libre a partir de la observación de que, aunque la mayoría tiende a evitar el esfuerzo, este suele asociarse con virtudes y valor personal.

Las actividades de ocio que exigen concentración y desafío intelectual se perciben como más satisfactorias que las opciones pasivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Campbell explicó que la investigación, publicada en Nature, se inspiró en la contradicción aparente de que el esfuerzo, considerado a menudo frustrante o desagradable, también se busca activamente y se valora como un factor que enriquece las acciones.

El auge de la inteligencia artificial y la automatización, que podría incrementar el tiempo libre disponible, motivó a los investigadores a preguntarse cómo las personas podrían encontrar sentido en sus actividades de ocio si el trabajo, tradicional fuente de propósito, pierde protagonismo.

Actividades de ocio y esfuerzo mental

Para responder a estas preguntas, los investigadores emplearon varios métodos. Primero, realizaron una encuesta a más de 1.000 estudiantes universitarios para conocer sus percepciones sobre distintas actividades de ocio. Después, colaboraron con la empresa Amuse Labs, especializada en la creación de rompecabezas, para comparar experiencias entre pasatiempos que requieren esfuerzo mental, como el Sudoku, y otros más pasivos, como ver videos en plataformas digitales o juegos sencillos.

Finalmente, efectuaron un seguimiento digital durante una semana, en el que los participantes respondieron varias veces al día sobre la actividad realizada, el esfuerzo implicado, el significado percibido y el disfrute experimentado.

El estudio destaca que las personas tienden a subestimar el disfrute de los pasatiempos exigentes y sobrestiman el malestar asociado al esfuerzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los datos mostró que las actividades de ocio que exigen mayor esfuerzo mental suelen considerarse más significativas que las que requieren poca implicación. Sin embargo, los participantes no siempre anticipaban con precisión el disfrute derivado de las actividades exigentes.

Campbell señaló que, en el estudio, cuando una tarea se asemejaba más a una obligación laboral o académica, se percibía como más significativa pero menos placentera. A pesar de esto, existía la expectativa equivocada de que los pasatiempos exigentes serían menos disfrutables, algo que los resultados no confirmaron. De hecho, las actividades que requerían esfuerzo mental resultaron tan placenteras o incluso más que las opciones pasivas.

Bienestar y satisfacción en el tiempo libre

Esta paradoja llevó a los autores a reflexionar sobre la tendencia general a evitar el esfuerzo durante el tiempo libre, a pesar de que este puede aportar mayor satisfacción y sentido. Campbell advirtió que las personas tienden a sobrestimar el malestar ligado al esfuerzo y subestiman el potencial de las actividades desafiantes para enriquecer la experiencia personal.

Así, ante la elección entre consumir contenido digital de manera pasiva o dedicarse a un pasatiempo que exija mayor implicación, la opción más exigente podría resultar más gratificante.

Las implicaciones de estos hallazgos se extienden fuera del ámbito académico. Los resultados pueden orientar futuras investigaciones en psicología sobre el impacto de distintas actividades en el bienestar y el propósito vital.

Además, ofrecen pistas para políticas de crianza o intervenciones orientadas a mejorar la calidad de vida, al sugerir que fomentar pasatiempos que requieren esfuerzo mental puede ser beneficioso.

Los resultados sugieren que fomentar actividades que requieren esfuerzo mental puede mejorar la calidad de vida y el bienestar psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio se centró en el esfuerzo mental, por lo que los autores consideran relevante explorar en investigaciones futuras si el esfuerzo físico tiene efectos similares y si existen diferencias individuales en la percepción del significado asociado a las tareas desafiantes.

Invertir energía y atención en actividades que supongan un reto intelectual puede fortalecer la sensación de competencia y el compromiso personal, elementos que convierten el ocio en una fuente genuina de sentido.