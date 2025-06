Un futurista predice que la humanidad logrará frenar el envejecimiento para 2029

Ray Kurzweil predice que la humanidad alcanzará la velocidad de escape de longevidad en 2029, cambiando el paradigma del envejecimiento (Crédito: Wikipedia)

El reconocido futurista y exingeniero de Google Ray Kurzweil ha lanzado una predicción que desafía nuestra comprensión tradicional del envejecimiento: para 2029, la humanidad alcanzará la “velocidad de escape de longevidad“, un punto en el que nuestra esperanza de vida aumentará más de un año por cada año que pase, permitiendo ganar tiempo de vida en lugar de perderlo.

“Después de 2029, recuperarás más de un año. Retrocederás en el tiempo”, declaró Kurzweil en una entrevista con la firma de capital de riesgo Bessemer Venture Partners. “Una vez que puedas recuperar al menos un año, habrás alcanzado la velocidad de escape de longevidad”.

Los avances médicos permitirán ganar un año de vida por cada año transcurrido, según el reconocido futurista y exingeniero de Google (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta afirmación se basa en el concepto de que los avances médicos y tecnológicos pronto alcanzarán un ritmo tal que las mejoras en tratamientos y terapias extenderán nuestra esperanza de vida más rápido de lo que envejecemos naturalmente.

Actualmente, según Kurzweil, recuperamos aproximadamente cuatro meses de longevidad por cada año que pasa debido a los avances científicos, pero para 2029 este número llegará a un año completo.

El historial de predicciones acertadas de un visionario tecnológico

La aceleración de la investigación médica, impulsada por biología simulada y algoritmos avanzados, promete transformar la práctica clínica global (Imagen ilustrativa Infobae)

Kurzweil no es un futurista cualquiera. Su reputación se sustenta en décadas de predicciones tecnológicas sorprendentemente precisas. Anticipó correctamente la proliferación de computadoras portátiles, la llegada del WiFi, la existencia de la computación en la nube y que una computadora vencería a un campeón mundial de ajedrez para 1998, lo cual ocurrió en 1997.

Su metodología se basa en lo que denomina la "ley de rendimientos acelerados“, que establece que el progreso tecnológico avanza a un ritmo exponencial. Un gráfico que ha desarrollado desde 1939 muestra el poder computacional por dólar, revelando un aumento de 20 cuatrillones de veces en la capacidad de cálculo por la misma cantidad de dinero durante más de 80 años.

“Esto es un ejemplo del ritmo exponencial de la tecnología”, explicó Kurzweil. “En 1999 predije que tendríamos cosas como modelos de lenguaje grandes ahora, y aquí estamos".

Avances científicos paralelos: relojes nucleares y la capacidad de “pausar” la vida

Mientras Kurzweil elabora sus predicciones sobre longevidad, científicos de todo el mundo están desarrollando tecnologías que parecen sacadas de la ciencia ficción. Investigadores de la Universidad de Tecnología de Viena, la Universidad de Colorado Boulder y UCLA han logrado avances significativos en la construcción de relojes nucleares, los dispositivos de medición temporal más precisos jamás creados.

Kurzweil anticipa la futura fusión entre el neocórtex humano y la nube, superando las limitaciones biológicas del cerebro (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos relojes nucleares perderían apenas un segundo cada 300.000 millones de años, superando por un factor de diez a los relojes atómicos ópticos más avanzados actuales. La precisión extrema se debe a que funcionan con procesos dentro del núcleo atómico, que son menos sensibles a cambios ambientales como campos eléctricos y magnéticos.

“Desde que el núcleo es pequeño, las fuerzas involucradas son muy, muy fuertes y las escalas de energía son mucho más altas”, explicó el físico Thorsten Schumm de la Universidad de Tecnología de Viena a Popular Mechanics. Esta estabilidad superior podría revolucionar desde la detección de terremotos hasta los sistemas de navegación satelital.

El descubrimiento de la “pausa” en el desarrollo humano

Paralelamente, científicos han descubierto que los humanos conservan una capacidad evolutiva ancestral para “pausar” el desarrollo embrionario. Investigadores que trabajaron con células madre humanas y modelos de blastocistos encontraron que al inhibir una serie de reacciones químicas conocidas como la vía de señalización mTOR, podían inducir un estado similar a la diapausa.

La diapausa es un fenómeno natural en muchos mamíferos donde un embrión fertilizado retrasa temporalmente su implantación en el útero hasta que las condiciones sean favorables. “Este potencial puede ser un vestigio del proceso evolutivo que ya no utilizamos”, señaló Nicolas Rivron, uno de los autores del estudio publicado en la revista Cell.

Este descubrimiento podría tener implicaciones significativas para tratamientos de salud reproductiva como la fertilización in vitro, proporcionando ventanas de tiempo más amplias para evaluar la salud embrionaria y sincronizar mejor la implantación.

La fusión entre cerebro e inteligencia artificial

Kurzweil basa sus predicciones en la ley de rendimientos acelerados, que muestra el crecimiento exponencial del poder computacional (Imagen ilustrativa Infobae)

Las predicciones de Kurzweil van más allá de la longevidad. Para principios de la década de 2030, anticipa que los seres humanos podrán fusionar su neocórtex con la nube, superando las limitaciones biológicas del cerebro humano.

“Tenemos una capacidad fija en nuestro neocórtex. Puede parecer vasta, pero en realidad es limitada”, explicó Kurzweil a Bessemer Venture Partners. "R2-D2 podía hablar dos millones de idiomas. Aún no he conocido a un ser humano que pueda hacer eso".

El principal obstáculo para esta fusión es el ancho de banda, pero Kurzweil cree que no será necesario conectar todo el neocórtex a la electrónica externa. “Solo tienes que interactuar con la capa superior”, indicó, refiriéndose a las filas de neuronas que tienen mayor capacidad y se conectan con todas las demás.

Limitaciones y desafíos de las predicciones futuristas

A pesar de su optimismo, Kurzweil reconoce las limitaciones inherentes a sus predicciones. “Alcanzar la velocidad de escape de longevidad no te garantiza vivir para siempre”, advirtió en la entrevista. “Podrías tener un niño de 10 años y calcular que tiene muchas, muchas décadas de longevidad, pero podría morir mañana”.

La imprevisibilidad de la vida, desde accidentes hasta enfermedades como el cáncer, sigue siendo un factor determinante. Además, el acceso desigual a tecnología médica de vanguardia plantea interrogantes sobre quién se beneficiaría realmente de estos avances.

Como ejemplo de esta disparidad, la tuberculosis, una enfermedad que sabemos tratar y prevenir desde hace décadas, sigue matando más personas por año a nivel mundial que cualquier otra enfermedad infecciosa, con excepción de un período de tres años en que fue superada por el COVID-19, según informó Popular Mechanics.

El aceleramiento de la investigación médica

El acceso desigual a la tecnología médica plantea dudas sobre quién se beneficiará realmente de los avances en longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kurzweil señala que el desarrollo médico se está acelerando dramáticamente. “Sacamos la vacuna del COVID en diez meses. Tardó dos días en crearla, porque secuenciamos varios miles de millones de secuencias de ARNm diferentes en dos días", destacó a Bessemer Venture Partners.

Esta velocidad de desarrollo contrasta marcadamente con la estadística tradicional de que la investigación médica de vanguardia tarda aproximadamente 19 años en llegar a la práctica clínica. “Esa es una estadística antigua. Constantemente estamos acelerando eso”, afirmó Kurzweil.

El futurista también menciona el uso creciente de biología simulada como uno de los factores que impulsarán el progreso significativo en los próximos cinco años, junto con el desarrollo de algoritmos más eficientes para manejar grandes volúmenes de datos médicos.

La tecnología como extensión del pensamiento humano

Para Kurzweil, la inteligencia artificial no representa una amenaza externa, sino una extensión natural de la capacidad humana. “La tecnología es una extensión del pensamiento humano”, declaró. “Las personas están muy preocupadas por nosotros versus la IA, como si fuera una inteligencia que viene de otro planeta. Pero está creada por seres humanos".

Esta perspectiva optimista se refleja en su nuevo libro "The Singularity is Nearer“, que se publica en mayo como continuación de su obra más famosa ”The Singularity is Near“, escrita hace 20 años. En él, Kurzweil continúa explorando cómo la convergencia de tecnologías exponenciales transformará fundamentalmente la experiencia humana.

Las predicciones de Kurzweil sobre la velocidad de escape de longevidad y la fusión cerebro-IA representan algunos de los conceptos más controvertidos, pero potencialmente transformadores en el campo del futurismo tecnológico, basados en décadas de análisis de patrones de crecimiento exponencial en la computación y la medicina.