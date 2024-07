Detección del daltonismo: el Test de Ishihara como herramienta esencial

Esta prueba es la forma de detectar los casos de daltonismo (All About Vision)

El Test de Ishihara es una de las herramientas más utilizadas en la detección del daltonismo, que permite identificar defectos en la visión del color a través de una serie de tarjetas con puntos de colores. Desarrollado por el doctor Shinobu Ishihara en 1917, este test sigue siendo un recurso esencial en la práctica oftalmológica.

Historia y desarrollo del Test de Ishihara

Desarrollado por el Doctor Shinobu Ishihara en 1917, el Test de Ishihara ha permanecido como uno de los métodos más utilizados para detectar anomalías en la percepción del color. Ishihara, médico y profesor en la Universidad de Tokio, concibió esta prueba durante su servicio en el ejército japonés, respondiendo a la necesidad de una herramienta eficaz y fácil de administrar para el diagnóstico del daltonismo.

El test está compuesto por 38 tarjetas repletas de puntos de colores dispuestos de manera que formen números o figuras. Las tarjetas no siempre necesitan utilizarse todas para determinar anomalías en la percepción del color. Las personas con visión cromática normal pueden identificar fácilmente las figuras o números. Por otro lado, aquellos que tienen daltonismo, ya sea protanopia (déficit en la percepción del color rojo) o deuteranopia (déficit en la percepción del color verde), ven patrones diferentes o no pueden identificar las figuras en absoluto.

Procedimiento y alcance del Test de Ishihara

Hay casos de daltónicos que no llegan a poder diferenciar ningún número y se encuentran otros que se equivocan y ven otros números diferentes

La ejecución del Test de Ishihara requiere que el paciente esté en un entorno bien iluminado, preferentemente con luz natural. Al paciente se le muestran las tarjetas una por una, durante unos segundos cada una, y se le pide que identifique lo que ve. Las respuestas permiten al examinador evaluar el tipo y la severidad del daltonismo del paciente.

A pesar de ser una herramienta centenaria, la simplicidad y precisión del Test de Ishihara lo han mantenido vigente, especialmente en exámenes médicos de rutina y en evaluaciones para profesiones donde la percepción del color es crucial, como los pilotos y los diseñadores gráficos. La sencillez del test permite que tanto niños como adultos puedan ser diagnosticados rápidamente, lo que ayuda a prevenir problemas graves en la educación y el ámbito laboral.

Es importante notar que este test tiene sus limitaciones. No diagnostica todos los tipos de daltonismo, específicamente no es adecuado para identificar la tritanopia, el déficit en la percepción del color azul, y no proporciona un análisis detallado sobre la severidad del trastorno. Otras herramientas complementarias, como el Anomaloscopio de Nagel y el Test de Farnsworth-Munsell 100 Hue, ofrecen evaluaciones más detalladas, aunque el Test de Ishihara sigue siendo la opción inicial preferida debido a su rapidez y facilidad de uso.

La evolución tecnológica ha facilitado versiones digitales del Test de Ishihara, que pueden llevarse a cabo en dispositivos electrónicos, ampliando su accesibilidad, especialmente en áreas con acceso limitado a especialistas. Estas versiones digitales conservan la eficacia diagnóstica del test original, proporcionando una herramienta valiosa para la telemedicina y las consultas remotas.

Es importante ir al médico, contarle que no ven bien los colores y a partir de ahí se realiza el test correspondiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relevancia del Test de Ishihara en la práctica oftalmológica radica en su capacidad para proporcionar un diagnóstico rápido y preciso del daltonismo, lo que sigue siendo esencial tanto en exámenes médicos de rutina como en la selección de profesionales en áreas donde la visión del color es crítica. La simplicidad y efectividad de este test desarrollado hace más de un siglo continúa teniendo una marcada influencia en la detección de anomalías en la visión del color en todo el mundo.

El Dr. Shinobu Ishihara, con su test revolucionario, cambió el diagnóstico del daltonismo, sin dudas, y también dejó un legado perdurable en la práctica médica. Gracias a su ingeniosa creación, generaciones de personas han podido recibir asesoramiento y adaptación profesional mucho más precisa, mejorando sus oportunidades y calidad de vida. A través de la adaptación tecnológica y su eficiencia intacta, el Test de Ishihara se mantiene como una herramienta fundamental en la detección de alteraciones en la visión del color.