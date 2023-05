Descubrieron más de 19 mil volcanes submarinos y suponen que aún hay más de 40 mil por detectar

Los montes submarinos son volcanes activos o extintos con alturas que alcanzan al menos los 1000 metros

En 2005, un submarino estadounidense chocó con un volcán submarino a toda velocidad. Un miembro de la tripulación murió y la mayoría a bordo resultó herida. Eso se repitió en 2021 cuando otro submarino estadounidense chocó con un monte submarino en el Mar de China Meridional y dañó su instalación de sonar, el sistema utiliza ondas que se emiten bajo el agua y luego se envían hacia abajo. Tan pronto como estas ondas golpean un objeto como un pez, la vegetación o el fondo, se reflejan de nuevo a la superficie.

Los montes submarinos son volcanes activos o extintos con alturas que alcanzan al menos los 1000 m, aunque esta definición se ha ampliado para incluir volcanes aislados mucho más pequeños. Es imposible saber cuántos hay, porque actualmente solo se ha cartografiado con sonar una cuarta parte del fondo marino. Sin embargo, gracias a los satélites de radar, que miden la altura del océano, hemos podido buscar más lejos.

Un censo que utilizó satélites de radar agregó más de 19.000 montes submarinos. La gran mayoría aún no ha sido cartografiada por sonar. Los especialistas suponen que hay más de 40.000 más aún por detectar. Es simplemente alucinante.

Datos de profundidad del monte submarino KW-00648 dentro de un radio de 15 km. En el gráfico (a y b) el punto rojo indica el centro VGG de la montaña submarina. En el gráfico (c) se usa un histograma para encontrar la profundidad base. En el gráfico (d) se pueden visualizar las alturas de los puntos de datos desplazados por la profundidad base

Además, el nuevo catálogo de montañas submarinas, que fue publicado en Earth and Space Science, es un gran paso adelante. Incluso, logra dejar en evidencia peligros para la navegación, ya que las montañas albergan minerales de tierras raras que las convierten en objetivos comerciales para los rastreadores de aguas profundas. Su tamaño y distribución contienen pistas sobre la tectónica de placas y el magmatismo.

Son oasis cruciales para la vida marina, y son agitadores que ayudan a controlar los flujos oceánicos a gran escala responsables de secuestrar importantes cantidades de calor y dióxido de carbono. Cuanto mejor comprendamos la forma del fondo del mar, mejor podremos prepararnos para el cambio climático.

Después del accidente del USS San Francisco, el equipo obtuvo fondos de la Armada y la NGA para buscar montañas submarinas con satélites. Identificaron miles, incluidos 700 particularmente poco profundos que representaban un peligro para los submarinos. Pero el equipo sabía que su primer catálogo estaba lejos de estar completo. Ahora, armado con datos de satélites de radar de alta resolución, incluido el CryoSat-2 de la Agencia Espacial Europea y SARAL de las agencias espaciales india y francesa, el equipo puede detectar montañas submarinas de solo 1100 metros de altura, cerca del límite inferior de lo que define una montaña submarina.

Imágen de la erupción de un volcán en las profundidades del océano

Alturas bajo el agua

Los montes submarinos a menudo aparecen en cadenas formadas a medida que las placas tectónicas se desplazan sobre penachos estacionarios de roca caliente que se elevan desde el manto. Como resultado, el catálogo aportará información inmediata para los estudios del interior de la Tierra. Ya ha identificado nuevos montes submarinos en el noreste del Océano Atlántico que podrían ayudar a rastrear la evolución del manto que alimenta los volcanes de Islandia.

El estudio también detectó montes submarinos cerca de una cresta en el Océano Índico donde se forma una corteza nueva a medida que las placas tectónicas se separan. Sugieren una sorprendente cantidad de vulcanismo en una región que alguna vez se pensó que carecía de magma. Es que para los biólogos, las empinadas laderas de los montes submarinos se asemejan a rascacielos atestados y bulliciosos de corales y otras especies marinas. Son un oasis para la biodiversidad y la biomasa.

Pero aún se debaten el papel que juegan en la biodiversidad marina: ¿Son el hogar de especies genéticamente distintas, como islas remotas? ¿O sirven como peldaños para que la vida salte a través de los océanos? Al aumentar la densidad de los montes submarinos, los nuevos mapas podrían fortalecer el argumento a favor de estos últimos.

También se impulsan esfuerzos para proteger la biodiversidad en aguas internacionales bajo un nuevo tratado de protección marina. No podemos proteger las cosas si no sabemos que están ahí. Los mapas proporcionarán datos prácticos. No perderemos tanto el tiempo. Algunos colegas viajaron una vez al Océano Índico para estudiar una montaña submarina que resultó ser un fantasma creado por un error en los registros de profundidad del sonar.

Los científicos buscan seguir investigando ya que aún no todos han sido cartografiados y casi el 80% de la erupciones de los volcanes sucede en la profundidad de los océanos

Los nuevos mapas serán importantes para la comprensión de la cinta transportadora de corrientes que rodea el globo del océano. Estas transportan calor desde el Ecuador hasta los polos, donde el agua se enfría y gana densidad hasta que se precipita hacia abajo, llevando calor y dióxido de carbono al fondo. Pero la otra cara de esta máquina de movimiento perpetuo, las aguas profundas del océano que desafían la gravedad y se elevan, ha sido un misterio durante mucho tiempo.

Alguna vez se pensó que el ascenso ocurría de manera uniforme en todo el océano, impulsado por olas en los límites entre las capas oceánicas profundas de diferentes densidades. Ahora, los investigadores creen que se concentra en los montes submarinos y las cordilleras . Hay un zoológico de cosas interesantes que suceden cuando tienes topografía.

Cuando las corrientes oceánicas se enroscan alrededor de los montes submarinos, crean vórtices turbulentos que pueden proporcionar la energía para empujar el agua fría hacia arriba. El catálogo de montañas submarinas seguramente se expandirá aún más con Seabed 2030, un proyecto internacional para acelerar el mapeo de sonar de alta resolución que Mayer está ayudando a liderar. Pero las encuestas espaciales también mejorarán. El satélite Surface Water and Ocean Topography de la NASA, lanzado en diciembre de 2022, puede medir la altura de una superficie de agua con una precisión de un par de centímetros. Los datos obtenidos aún están en proceso del equipo que completan Julie Gevorgian, Yao Yu, Seung-Sep Kim y Pablo Wessel.

*David Sandwell, codirector del trabajo y geofísico marino de la Institución Scripps de Oceanografía, Universidad de California San Diego, La Jolla, EE. UU.

