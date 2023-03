Por qué Atucha I debió parar su producción, según los especialistas de la central nuclear

La central nuclear Atucha I debió parar su producción eléctrica debido al corte total de energía en el país. (REUTERS/Marcos Brindicci/Archivo)

Más de 20 millones de argentinos se quedaron sin luz ayer por la tarde debido a un corte eléctrico masivo en el centro del país que afectó a varias líneas de tensión.

Un incendio originado en unos pastizales a unos 8 kilómetros de General Rodríguez, en el oeste del Conurbano bonaerense, afectó una línea de tendido eléctrico de alta tensión de 500 Kw que conecta esa zona con Campana. Pero este corte generó más caídas de líneas de tensión y así se generó el apagón más grande de los últimos cuatro años en Argentina.

Enseguida, una de las primeras hipótesis que circuló afirmaba que Atucha I ”se había caído” y por eso gran parte de la Argentina estaba sin luz en un día de altísima demanda por el calor sofocante. El termómetro en Capital Federal marcaba 36° y en varias ciudades del país la medición fue superior.

A los pocos minutos, Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) la empresa generadora de energía eléctrica argentina que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II, propiedad del Ministerio de Economía (79%), CNEA (20%) e IEASA (1%), emitió un comunicado negando que Atucha I hubiese sido la causante del corte masivo, a la vez que comunicó la parada de la central nuclear debido al incidente.

Expertos de la empresa que opera Atucha I aclararon que la central atómica nunca fue la causa que originó el corte masivo (Gustavo Gavotti)

“NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA aclara que la interrupción masiva de suministro de energía eléctrica ocurrida esta tarde no fue causada por la central nuclear Atucha I, que opera esta empresa, sino que una serie de fallas en el sistema interconectado trajeron aparejada la salida de dicha central. Debido a este inconveniente externo con el sistema eléctrico, la central nuclear Atucha I salió de servicio y se encuentra en parada segura”, aseguró el comunicado emitido.

Infobae se comunicó con los responsables de la empresa, que aclararon que se registró “un incendio en un campo de la zona de Pilar que afectó una línea de alta tensión que generó una caída en el sistema interconectado nacional que es la red de alta tensión que transporta la energía eléctrica. Eso hizo que las centrales nucleares no pudieran entregar la energía a la red”.

“Eso se llama rechazo de carga y ocurre cuando la red eléctrica caída no puede recibir la energía que proviene de una central, por lo que automáticamente esa red de suministro sale del servicio. Y por cuestiones de seguridad, la misma central nuclear al no poder entregar la energía que genera, debe parar. Por eso tanto Atucha I como la central Embalse en Córdoba frenaron su producción. El corte no afectó a Atucha II porque no estaba funcionando, ya que se encuentra en reparación por un desperfecto anterior”, explicaron desde la operadora de la central nuclear a este medio.

“En el caso de las centrales nucleares tenemos un proceso de entre 24 y 40 horas para retomar el funcionamiento y el servicio. No es una palanca que se sube o se baja. Hay que restablecer condiciones químicas dentro del reactor para que vuelva a operar”, sostuvieron desde la empresa operadora.

El sistema de seguridad propio de la planta nuclear debió interrumpir su producción eléctrica al no poder volcar lo producido a la red general

Seguridad de la central nuclear

Fuentes de Nucleoeléctrica Argentina aclararon a Infobae que respecto a las medidas de seguridad, una central nuclear sale de servicio al no poder entregar la energía que genera al Sistema interconectado Nacional (SADI).

Y por protocolos de seguridad, es que se tardan esas horas para restablecer el servicio. Esto es restablecer las condiciones seguras del reactor para volver a producir energía. Son protocolos automáticos e internacionales.

“No hubo ningún inconveniente en las centrales nucleares, ningún problema o falla. Solo que se vieron afectadas por la caída de este sistema de interconectado nacional generado por un incendio. También hay que aclarar que Atucha I provee 362 MW, por lo que el corte de 10.000 MW debido a la falla en el interconectado nunca pudo haberse atribuido solamente a Atucha I”, afirmaron.

También aclararon que la central nuclear nunca estuvo en riesgo por el corte de luz. La propia central nuclear tiene distintas formas de enfriar el reactor. El uso de la propia energía que genera en primer lugar y luego con motores de generadores de diesel independientes que se encienden ante una emergencia o corte de suministro eléctrico. Eso pasó con el gran apagón del día del padre en 2019.

El corte de energía eléctrica afectó a 20 millones de argentinos en varias provincias (Fernando Calzada)

Además de Atucha I y Embalse, otras generadoras eléctricas se apagaron, como Central Puerto. El amplio corte de luz afectó los servicios eléctricos en el AMBA y ciudades de varias provincias: Mendoza, Córdoba, Santa Cruz, Catamarca, San Luis, San Juan y Santa Fe, entre otras, en medio de la novena ola de calor del año.

Ayer la empresa eléctrica Transener SA informó que a las 15:59 horas, se produjo la salida de servicio de 3 Líneas de Alta Tensión que vinculan las Estaciones Transformadoras de General Rodríguez y con el área del Litoral, como consecuencia de un incendio de campo. “En condiciones de alta demanda, la perturbación generó oscilaciones en el Sistema, generando aperturas de vínculos adicionales a los anteriores con la consecuente restricción en la demanda” explicaron.

A su vez, agregaron: “Transener junto a CAMMESA puso en marcha su Plan de Contingencias e inició sus trabajos para restablecer el suministro de acuerdo a los procedimientos establecidos”.

Fuentes de Atucha I aclararon que la seguridad de la central nuclear nunca fue afectada (Gustavo Gavotti)

La Central Nuclear Atucha I, Presidente Juan Domingo Perón, fue construida en junio de 1968 y se convirtió en la primera central nuclear de potencia de América Latina. La misma fueconectada al Sistema Eléctrico Nacional el 19 de marzo de 1974 y comenzó su producción comercial el 24 de junio de ese mismo año.

Atucha I está ubicada sobre la margen derecha del Río Paraná de las Palmas, a 100 km de la ciudad de Buenos Aires en la localidad de Lima, Partido de Zárate. Actualmente cuenta con una potencia eléctrica bruta de 362 megavatios eléctricos.

Si bien es la primera central argentina, todos sus sistemas de seguridad fueron actualizados y cumplen con las exigencias locales e internacionales. Desde 2008 a la fecha, Nucleoeléctrica se encuentra ejecutando el Proyecto de Extensión de Vida de Atucha I, cuya finalización permitirá extender su operación por veinticuatro años adicionales a plena potencia.

