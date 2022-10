Cáncer de mama: en Argentina se detectan casi 20.000 casos por año

Los especialistas destacan la importancia del autoexamen mamario para detectar signos del cáncer y acudir a una consulta

En el marco del Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra en el transcurso de octubre, los especialistas remarcan la importancia del control anual y de la mamografía para una detección temprana de la enfermedad. Según informes de la Sociedad Argentina de Mastología, en el país se detectan cerca de 20.000 casos por año. A su vez, se calcula que una de cada ocho mujeres mayores de 80 años desarrolló esta patología en algún momento de su vida.

En ese contexto, la consulta anual con un mastólogo y los estudios a partir de los 40 años son la mejor manera de llegar a tiempo al diagnóstico y evitar el avance de este cuadro. Es que el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica en la mujer. Sin embargo, cabe recordar que más del 85% de los tumores se encuentra con la realización de una mamografía anual. Asimismo, el 95% de los casos que son detectados tempranamente pueden curarse.

“Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento. Entonces, las posibilidades de curación son elevadas”, señaló el doctor Juan Luis Uriburu, jefe del Servicio de Mastología del Hospital Británico.

Los estudios a partir de los 40 años y la consulta anual con un mastólogo son las claves para una detección precoz del cáncer de mama

En segundo término, el especialista dejó algunos consejos para tener en cuenta: “En las pacientes con antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado, como una madre, hermana o hija, se recomienda realizar la primera mamografía 10 años antes de la edad de detección del cáncer del familiar más cercano. Además, a partir de los 40 años, el examen clínico mamario normal no excluye la necesidad de realizar la mamografía anual”.

¿Cómo detectar cambios en las mamas?

Si bien la única forma de obtener un diagnóstico es a través de la consulta y de los estudios correspondientes en las instituciones de salud, también es importante que cada mujer conozca y lleve un registro de lo que sucede en su propio cuerpo. “Conocer las propias mamas y llevar un registro de cómo están año a año es parte del trabajo de prevención. Para darte cuenta si hay algo distinto en ellas, podés tocarlas y observarlas periódicamente con atención, por ejemplo, antes de irte a bañar. Se debe poner el foco especialmente en la alteración de las formas y el tamaño y en la aparición de bultos o durezas”, precisó la doctora Adriana García, jefa del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Británico.

Las hendiduras en la piel, las arrugas o las erosiones también son señales de alerta para consultar con un profesional. Si bien no siempre estos síntomas significan la presencia de un tumor, sí pueden ser motivo para recurrir a un especialista.

Es importante que cada mujer conozca y lleve un registro de lo que percibe en sus mamas: se debe poner el foco especialmente en la alteración de las formas y el tamaño

Una alternativa para la etapa inicial de la enfermedad

La radioterapia es un componente fundamental en el tratamiento conservador del cáncer de mama. Su adición a la cirugía -también llamada cuadrantectomía- es lo que, en muchos casos, permite evitar la mastectomía, que es la extracción de la glándula entera. Habitualmente, esto consiste en la indicación de entre 15 y 30 aplicaciones (una por día) de radiación externa, lo cual implica que la paciente debe concurrir a un centro de rayos durante casi un mes luego de la intervención.

Con la modalidad intraoperatoria, la radioterapia se integra por completo a la cirugía conservadora del órgano en el mismo acto quirúrgico, dado que permite una única dosis de rayos directamente en el sitio en donde se encuentra el tumor. Los beneficios de esta técnica son múltiples. Por un lado, elimina la demora entre la cirugía y el inicio de la radioterapia externa; por el otro, reemplaza la asistencia a sesiones diarias, con toda la complejidad que esto puede acarrear desde la movilización al centro de rayos hasta la angustia y el estrés que muchas veces se derivan por la concurrencia y por la espera misma.

A su vez, para las pacientes del interior del país es una herramienta de suma practicidad porque acorta drásticamente los tiempos de estadía y permite el acceso a quienes, tal vez, no viven cerca de un centro de radiación o no cuentan con esta metodología terapéutica en sus alrededores. Otro beneficio no menor permite minimizar la radiación innecesaria de tejidos sanos y atenuar los efectos adversos como, por ejemplo, el cansancio y los cambios en la piel.

Múltiples estudios han demostrado que la radioterapia es un componente fundamental en el tratamiento conservador del cáncer de mama

“Múltiples estudios han demostrado que esta modalidad es comparable en términos de efectividad y seguridad en mujeres mayores de 50 años con tumores con determinados criterios: deben estar en estadío inicial -típicamente menores a 3 centímetros- que cumplan con algunos requisitos de baja agresividad, lo cual representa a una gran proporción de las pacientes que se someten a controles mamográficos periódicos”, indicó la doctora María Florencia Calvo, médica ginecóloga y especialista en patología mamaria en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

“De esta manera, la paciente evita el cúmulo de aplicaciones de rayos. En la mayoría de los casos, el tratamiento se considera resuelto sólo con la dosis recibida en forma intraoperatoria. En un pequeño número de mujeres podría resultar recomendable completarlo con algunas sesiones de radiación externa si hubiera algún hallazgo de anatomía patológica postoperatoria que lo requiera”, agregó la profesional.

Así las cosas, más de 70 mujeres ya fueron tratadas con esta tecnología en el Hospital Italiano. Una gran ventaja es que ha demostrado su aplicabilidad para otros casos de cáncer, por lo que su uso podría extenderse.

