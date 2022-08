VIH/Sida: cuáles son los avances en los nuevos tratamientos para la infección

Las últimas novedades sobre el HIV - Conversaciones con el Dr. Stamboulian

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un patógeno que ataca el sistema inmune, y en su forma más grave de infección, provoca la enfermedad del Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Afecta a 38 millones de personas en el mundo y cada año, unas 650.000 personas mueren por causas vinculadas con el VIH , según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En una nueva edición de “ Conversaciones con el doctor Stamboulian ”, la médica infectóloga Isabel Cassetti, directora médica en Helios Salud, coordinadora médica de Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI) y jefa del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Trinidad de San Isidro, explicó en qué estado se encuentran los últimos tratamientos contra la infección por VIH y cuáles terapias están en estudio.

Desde que a principios de los años 80 se identificó al VIH y se reportaron los primeros casos de Sida, el escenario fue cambiando y evolucionando, los pacientes hoy se enfrentan a una enfermedad cada vez menos mortal que puede controlarse bajo tratamiento.

Sin embargo, aún existen muchas dudas e interrogantes, por eso es necesario divulgar información científica que sea útil para la población general y también para los profesionales de la salud.

“Estamos trabajando en lo que llamamos VIH online, un plataforma de información con dos áreas, con la que empezaremos en Argentina, pero que se va a extender luego a Latinoamérica. Con una sección de preguntas frecuentes que la comunidad nos va a hacer, por ejemplo: “Tengo HIV y quiero buscar un embarzo, ¿cómo puedo hacer para que mi hijo nazca sano. Y por otro lado, una sección de novedades sobre los tratamientos para la enfermedad y otras áreas”, señaló Casetti sobre la iniciativa.

Avances en la medicación

Cuando repásabamos la historia los tratamientos, veíamos que realmente la cantidad de comprimidos y la toxicidad, y la tolerancia a éstos, tenía mucho impacto en la salud de los pacientes hasta hace pocos años.

En ese sentido, Casetti indicó que “ los tratamientos evolucionaron hacia la ingesta de uno o dos comprimidos por día, que es lo que hoy estamos indicando a los pacientes, sobre todo, un comprimido por día . Las drogas que se han aprobado en el último tiempo que son mejor toleradas y más eficaces”.

La evolución de las terapias se orientan hacia el desarrollo de drogas que impliquen la toma de una sola pastilla diaria y, también, se apunta a drogas con diferentes vía de administración.

“Por ejemplo, que tengan administración intramuscular. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó dos drogas antirretrovirales, que no son vacunas, son drogas antirretrovirales de aplicación intramuscular, que se aplican una en cada glúteo en el mismo momento, y que se van a poder dar cada 2 meses ”.

Nuevas terapias en estudio

La coordinadora médica de Fundación del Centro de Estudios Infectológicos (FUNCEI), explicó que están en estudio tratamientos con pastillas que puedan tomarse una vez por semana o una vez por mes. Asimismo, se analizan dispositivos que pueda implantarse debajo de la piel, con drogas de acción prolongada .

Los estudios científicos también avanzan hacia el desarrollo de una droga destinada a los pacientes que hace muchos años que tienen la infección por VIH y no han respondido a los tratamientos actuales, lo que se llama fallos múltiples. Esto sería un avance para esos pacientes que hoy ya no tienen opciones y tienen su salud comprometida . “Esta una nueva droga que ya fue aprobada también en la Argentina, pero todavía no está comercializada”, precisó Casetti.

Adolescentes en riesgo

Dr. Stamboulian - Actualidad del VIH - Cómo afecta a los adolescentes

Los datos del Programa de la ONU contra el VIH-SIDA (ONUSIDA), indican que 1,2 millones de niños y adolescentes en el mundo son portadores del VIH y no reciben tratamiento.

En relación al contagio, estamos viendo últimamente que los adolescentes son uno de los grupos que más presenta nuevas infecciones por VIH. Por eso, es importante trabajar para que los más jóvenes sepan que si tienen relaciones sexuales sin protección, el riesgo existe . Uno no sabe quién está infectado o no está infectado, por eso es fundamental mantener las medidas de precaución.

“En el mundo se ha desarrollado la estrategia de profilaxis preexposición, no para el público en general sino para determinados grupos de riesgo que no usan preservativo. Así y todo, el preservativo sigue siendo una medida complementaria a esto que llamamos profilaxis preexposición”, indicó Casetti.

Sin embargo la realidad muestra que el preservativo se uso poco en determinados grupos, y por eso la médica infectóloga señaló que “ el VIH aumenta, las enfermedades de transmisión sexual aumentan, entonces ¿si podemos prevenir el VIH, por qué no hacerlo?”.

¿Los pacientes con HIV pueden suspender el tratamiento?

Es frecuente que los pacientes con 10 ó 15 años de tratamiento y carga viral negativa, consulten sobre si pueden dejar de tomar la mediación.

La directora de Helios Salud, explicó cuál es el escenario internacional y cuáles son las expectativas a futuro para esos pacientes: “Una de las novedades de la Conferencia Internacional sobre Sida 2022, que se desarrolló en Montreal, Canadá, es justamente tratar de identificar a aquellos pacientes que en algún momento en el pasado suspendieron el tratamiento, y están con cargas virales no detectables. Sin embargo, por el momento nuestro mensaje es decirle a los pacientes que deben seguir con el tratamiento porque por ahora no podemos suspenderlos ”.

En el mundo hay estudios en marcha una a estrategia que se llama interrupción estructurada del tratamiento . Esto consiste en suspender la ingesta de medicación mientras el paciente sigue bajo investigación por supuesto, y se evalúa cuánto tiempo transcurre hasta que la carga viral aumente.

En paralelo, “se están ensayando distintas estrategias cuyo objetivo es la cura”, destacó Casetti y remarcó que hay que ser muy cautelosos, es un horizonte hacia el que se orienta la ciencia, pero son estudios en proceso de investigación.

