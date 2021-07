Delta en la Ciudad de Buenos Aires: confirman que se estudia si dos casos de la variante se produjeron por transmisión comunitaria

Fotografía de una persona mientras es hisopada para detectar la covid-19, en uno de los puntos de testeo de Capital Federal, el 22 de julio de 2021, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Demian Alday Estévez

Lo que se sabía ya está sucediendo: la variante Delta está entre nosotros. Hoy, en medio de la polémica por los contagios con la variante de coronavirus en Córdoba, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este viernes que se encuentra estudiando si dos casos de la variante Delta se produjeron por circulación comunitaria de esa variante.

A partir de dos casos confirmados de la variante Delta, el Ministerio de Salud de la Ciudad inició de manera inmediata una investigación exhaustiva. Por el momento, no presentan evidencia de un nexo epidemiológico con una persona que regresó luego de un viaje. Resuelta esta investigación podrá determinarse si existe circulación comunitaria en la Ciudad. Con el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio, se están realizando acciones de búsqueda activa puerta a puerta en el barrio de Monserrat, donde se detectó uno de los positivos.

El primer caso se trata de una menor de edad que comenzó con síntomas el día 20 de julio, y cuya muestra fue secuenciada en el laboratorio de virología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en el marco de la vigilancia epidemiológica poblacional realizada por el laboratorio en conjunto con el Proyecto PAIS del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En tanto, el otro caso se trata de una persona de 32 años que fue diagnosticada COVID positivo el 4 de julio, y en el día de la fecha el mismo laboratorio notificó que su muestra fue positiva para la variante Delta.

Como resultado, y hasta el momento, se identificaron 41 contactos estrechos que, en cumplimiento con los protocolos sanitarios vigentes, se encuentran aislados y fueron testeados de manera preventiva.

Hoy, se supo que la variante Delta del coronavirus Covid-19 es tan contagiosa como la varicela y que provoca consecuencias más graves en los pacientes, y también hoy se conoció que esta variante podría haber comenzado a circular en forma comunitaria en el país.

Tras el anuncio de 13 contagios en Córdoba con la variante delta, a raíz de una persona que llegó de Perú y no respetó el aislamiento de siete días, se conoció que la ciudad de Buenos Aires investiga dos casos de personas infectadas con la variación que se identificó por primera vez en India, que no estuvieron de viaje ni en contacto con viajeros.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos consideran que la variante Delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela y podría causar enfermedad grave, pero los vacunados no corren riesgo de muerte, según un documento de los CDC que había sido anticipado ayer por diarios estadounidenses.

“Este hallazgo es preocupante y fue un descubrimiento fundamental que llevó a la recomendación de máscara actualizada de los CDC”, agregó Rochelle Walensky, directora de los CDC. “Creo que la gente debe entender que no estamos llorando lobo aquí. Esto es serio. Es uno de los virus más transmisibles que conocemos como el sarampión o la varicela”, agregó.

A raíz del viajero procedente de Lima, Perú, que contagió de coronavirus a 13 miembros de su familia en la provincia de Córdoba, de los cuales a 12 se les detectó la variante Delta, las autoridades sanitarias ya aislaron a unas 160 personas y realizan en estos momentos nuevos operativos para rastrear a más de 200 personas por considerarlas contactos estrechos de los casos confirmados.

Además, se ordenó el aislamiento de cinco burbujas en tres escuelas, que debieron cerrar sus puertas para intensificar el control y el testeo, y realizar las correspondientes tareas de sanitización de las instalaciones.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, expresó este viernes el malestar del Poder Ejecutivo porque la provincia de Córdoba no ejerció un control “estricto” sobre los viajeros y debían cumplir con al menos 7 días de aislamiento y solicitó que las inspecciones sean presenciales y no telefónicas.

“ Tienen acceso a los tableros de migraciones, saben online al momento que llega una persona del exterior y dónde va a cumplir la cuarentena”, advirtió Carignano.

Fronteras porosas

Las autoridades sanitarias de Paraguay sospechan que hay circulación comunitaria en ese país, y Brasil ya lo confirmó la semana pasada. Esto pone en alerta a nuestro país por tratarse de una región fronteriza. Especialistas consultados por Infobae destacan la necesidad de controles sanitarios más estrictos y de incentivar la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño.

La variante B.1.617, que se detectó por primera vez en la India en diciembre de 2020, ya circula por más de 120 países y está impulsando los contagios de COVID-19 alrededor del mundo. Según un conteo de Bloomberg, durante la semana pasada los casos crecieron a su mayor ritmo en los últimos dos meses: 3,73 millones. Estados Unidos, Brasil, Indonesia, el Reino Unido, India y España son los países con las tasas más altas de propagación. Preocupados por el avance de la esta variante, las naciones están tomando medidas cada vez más drásticas.

Rio Grande do Sul, un estado brasileño fronterizo con Argentina y Uruguay, confirmó la transmisión comunitaria de la variante considerada como la más contagiosa de las conocidas, lo que puede poner en alerta a nuestro país por su cercanía. El Centro Estadual de Vigilancia en Salud de Rio Grande do Sul informó en un comunicado que “el primer caso de transmisión comunitaria se da en la ciudad de Nova Bassano, en una persona que viajó a Río de Janeiro”. Los especialistas hablan de “transmisión comunitaria” cuando ya no es posible atribuir el origen concreto del contagio. En el sureño estado de Brasil hay otros tres casos de infección por la cepa Delta, en la ciudad de Gramado, pero estos “poseen vínculo y contrajeron COVID-19 en el municipio”, precisó el centro de vigilancia, citado por la agencia de noticias Sputnik.

A medida que Brasil comienza a recuperarse de la segunda ola de la pandemia COVID-19, están surgiendo los primeros informes de infección del virus a través de la variante Delta (B.1.617.2). Desde el primer caso confirmado con esta variante el 26 de abril, cinco estados de Brasil han registrado infecciones por Delta. Hasta ahora, estos casos habían sido considerados eventos importados aislados. Ahora, un estudio conjunto de varias instituciones de salud públicas de Brasil, encontraron la primera transmisión comunitaria a gran escala de la variante Delta en Brasil y la dispersión interestatal asociada.

“Mediante la secuenciación quincenal del muestreo aleatorio del SARS-CoV-2, se ha rastreado la dinámica del linaje de la pandemia en el estado de Río de Janeiro, Brasil. “Primero detectamos el Delta VoC en dos (0,57%) muestras recolectadas el 16 y 17 de junio de ciudadanos sin contacto previo o historial de viajes en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. Al rastrear los contactos directos con ambos casos, se identificaron rápidamente tres infecciones más activas con la variante. No fue necesario el ingreso hospitalario para ninguno de estos casos”, indicaron en este estudio liderado por Ana Tereza R Vasconcelos del Laboratório de Bioinformática y el Laboratório Nacional de Computación Científica en Petrópolis, Brasil.

