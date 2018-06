"Le confieso que me preocupa la forma como el tema de mi no recontratación por el Conicet es interpretado por gente que aprecio mucho. No se trata de demonizar la institución porque no fueron así las cosas. Se combinan varios factores independientes, uno del otro. Por un lado la actual situación del país y del Ministerio. Y por otro, que se terminó mi contrato con el Conicet. Ellos tuvieron un gesto amable y solidario cuando me ofrecieron un contrato transitorio. Pero después de varios años, ese contrato terminó, ahora que tengo 75 años. Si bien no conozco las razones por las que no me renovaron el contrato, no me fui mal ni quedé en una mala relación con el Conicet. Al contrario, agradezco los años que estuve allí y sigo trabajando en mis propios proyectos que son muchos gracias a Dios", explicó la antropóloa a Infobae.