Decorar el hogar antes de diciembre aporta una sensación de control y bienestar emocional, según la psicóloga Beena Persaud de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Adelantar el armado del árbol de Navidad, las luces y los adornos puede tener un efecto favorable sobre el estado de ánimo. Decorar temprano para las fiestas puede aportar una sensación de control, anticipación y bienestar, según explicó la psicóloga Beena Persaud, de la Cleveland Clinic.

Las rutinas laborales, económicas y familiares suelen acumular tensiones hacia el cierre del año. En ese contexto, elegir cómo ambientar un espacio propio ofrece una actividad concreta sobre la cual se tiene decisión. Para Persaud, esa posibilidad de intervenir en el entorno puede resultar beneficiosa para la salud mental.

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“Crear un ambiente agradable, que se sienta seguro, cálido y acogedor, puede ser muy beneficioso”, afirmó la psicóloga. Las luces, los colores y los objetos ligados a las fiestas pueden contribuir a mejorar el ánimo y disminuir el estrés, de acuerdo con su explicación.

El armado del árbol navideño y la selección de adornos ofrecen una pausa cotidiana, aunque no sustituyen la atención médica profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decoración también puede funcionar como una pausa dentro de una jornada cargada. Armar el árbol, ordenar adornos o elegir música para acompañar la actividad son acciones sencillas que desplazan momentáneamente la atención de preocupaciones cotidianas. Sin embargo, no constituyen un tratamiento de salud mental ni reemplazan el acompañamiento profesional cuando hace falta.

La anticipación y los recuerdos forman parte del efecto

Preparar las fiestas con anticipación puede generar expectativa ante los encuentros, las vacaciones o los rituales familiares. Esa expectativa puede ofrecer un punto de referencia positivo frente a las exigencias habituales del cierre del año.

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La tradición, además, puede activar recuerdos asociados con la infancia, familiares ausentes o celebraciones anteriores. Para algunas personas, compartir el armado de la decoración puede convertirse en una instancia de conexión con hijos, parejas, amistades o vecinos. El valor emocional está en el significado personal de esos rituales, más que en su despliegue visual.

La preparación festiva anticipada activa recuerdos de la infancia y propicia momentos de conexión entre familiares y amistades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos señala que un malestar persistente, la pérdida de interés por las actividades habituales, la fatiga o el aislamiento social requieren atención, independientemente de la época del año. La decoración puede acompañar una rutina de bienestar, aunque no reemplaza una consulta profesional cuando los síntomas interfieren con la vida cotidiana.

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La comparación en redes puede convertir el ritual en presión

Persaud recomendó evitar que la decoración se transforme en una exigencia impuesta por las publicaciones de otras personas. Las imágenes de viviendas con múltiples árboles, grandes instalaciones lumínicas o celebraciones costosas pueden fomentar comparaciones que no reflejan las circunstancias de cada hogar.

Decorar no debería ser una competencia ni una obligación económica. Un adorno significativo, una guirnalda, una vela o una actividad compartida pueden cumplir la misma función de marcar el inicio de una época especial. La clave, según la especialista, es elegir algo que resulte auténtico y disfrutable para quien lo hace.

La advertencia es relevante porque las fiestas pueden combinar alegría con preocupaciones financieras, duelos, tensiones familiares y soledad. Una encuesta de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría realizada en 2025 entre 2.203 adultos mostró que el 41% anticipaba más estrés por las fiestas que el año anterior. Entre las inquietudes más mencionadas aparecieron extrañar a un ser querido o atravesar un duelo, los gastos en regalos y la soledad.

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