Los aeropuertos, aviones, trenes y terminales reúnen a miles de viajeros y elevan la exposición a virus respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aeropuertos, aviones, trenes y terminales reúnen a miles de personas en espacios compartidos, una situación que puede aumentar la exposición a virus respiratorios y otros gérmenes. Ante ese escenario, la higiene de manos, la vacunación al día y la precaución ante síntomas son las principales medidas para disminuir el riesgo de infecciones durante cualquier viaje.

La recomendación principal es lavarse las manos con agua y jabón de forma frecuente, sobre todo antes de comer y después de tocar superficies compartidas. El infectólogo Donald Dumford, de la Cleveland Clinic, aconsejó frotarlas durante al menos 20 segundos antes de enjuagarlas.

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El infectólogo Donald Dumford recomienda el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos para prevenir infecciones en los viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) señalan que el lavado de manos elimina la mayoría de los gérmenes, incluidos los virus respiratorios. Cuando no hay acceso a agua y jabón, el organismo recomienda utilizar un desinfectante con al menos 60% de alcohol.

Durante un viaje, las manos entran en contacto con bandejas de seguridad, pasamanos, picaportes, pantallas, baños y mesas plegables. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca después de usar esas superficies puede limitar la entrada de microorganismos al organismo.

Dumford también sugirió limpiar los apoyabrazos y las mesas de los aviones, especialmente en vuelos largos. La medida no reemplaza el lavado de manos, pero puede sumar una barrera adicional en zonas de alto contacto.

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Los virus respiratorios circulan con más facilidad en interiores concurridos

El aumento de viajes y encuentros familiares coincide con la temporada de circulación de gripe, COVID-19 y virus respiratorio sincitial, conocido como VRS. El Departamento de Salud del Distrito de Columbia advirtió esta semana que los desplazamientos, las reuniones y la permanencia en lugares colectivos pueden facilitar la transmisión de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

La permanencia en lugares colectivos constituye una vía de transmisión de diversas patologías (Imagen Ilustrativa Infobae)

El CDC recuerda que las partículas virales se propagan con mayor facilidad en espacios interiores que al aire libre. Por ese motivo, mejorar la ventilación (por ejemplo, mediante ventanas abiertas cuando sea posible o sistemas de filtración de aire) ayuda a reducir la exposición.

El uso de una mascarilla de buena calidad en aeropuertos, aviones, trenes o terminales puede ser una medida adicional, en particular para personas con mayor riesgo de complicaciones. También es aconsejable mantener distancia de quienes presentan síntomas evidentes, si las condiciones del viaje lo permiten.

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La vacunación debe revisarse antes de emprender el viaje

Dumford recomendó comprobar el estado de vacunación antes de salir, con atención a las dosis contra la gripe y COVID-19. Las personas mayores y quienes tienen condiciones que afectan el sistema inmunitario deberían consultar con un profesional de salud sobre la vacuna contra el VRS y la protección contra el neumococo.

Los especialistas aconsejan comprobar las vacunas contra la gripe, la COVID-19 y el sarampión antes de emprender un viaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recomendaciones pueden variar según edad, antecedentes clínicos, embarazo, enfermedades previas y el historial de inmunización. Por ello, el especialista aconsejó comunicarse con el médico si existen dudas sobre las vacunas que corresponden.

Las autoridades sanitarias de Washington también pidieron a los profesionales verificar que sus pacientes tengan al día las vacunas recomendadas, incluidas las destinadas a prevenir sarampión, gripe, COVID-19 y VRS cuando corresponda. Para los viajes internacionales o a zonas con brotes activos, la revisión de la inmunización contra el sarampión adquiere especial importancia.

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Dormir, alimentarse bien y quedarse en casa si aparecen síntomas

El descanso adecuado y una alimentación equilibrada favorecen la respuesta del sistema inmunitario durante los traslados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención no se limita a las vacunas y la limpieza. El médico de la Cleveland Clinic aconsejó mantener un descanso adecuado, actividad física regular y una alimentación equilibrada para favorecer el funcionamiento del sistema inmunitario antes y durante el viaje.

Las personas que presenten fiebre, tos, malestar general, vómitos o diarrea deberían reconsiderar sus planes y evitar el contacto con otras personas. Quedarse en casa cuando se está enfermo reduce la posibilidad de contagiar a familiares, compañeros de viaje y pasajeros, según las recomendaciones del CDC.

Si los síntomas son graves, empeoran o afectan a alguien con mayor riesgo de complicaciones, la indicación es consultar a un profesional de salud antes de viajar o lo antes posible.

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