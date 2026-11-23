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LUNES, 23 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Sumergirse en agua helada está de moda entre quienes hacen ejercicio, pero una nueva revisión indica que los deportistas deben sopesar los beneficios y los inconvenientes de los baños helados.

«Sumergirse en agua fría no les sirve a todos por igual para recuperarse» tras hacer ejercicio intenso, dijo el autor principal, Erfan Berjisian, estudiante de posgrado en ciencias del ejercicio y del deporte en la Universidad Edith Cowan, en Australia.

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Los beneficios de los baños helados después de entrenar «dependen en gran medida de los objetivos del deportista, del tipo de ejercicio que haya hecho y de cuánto tiempo falte para su próxima sesión de esfuerzo físico», explicó en un comunicado de prensa de la universidad.

Su análisis examinó datos de 161 estudios en los que participaron más de 3.200 personas. La revisión se publicó recientemente en la revista Sports Medicine - Open.

Si busca aliviar de inmediato el dolor muscular, un baño de hielo ayuda, según los datos.

Aquellos que tomaron baños helados sintieron alivio hasta 4 días después del ejercicio. Además, los indicadores de daño muscular disminuyeron entre 1 y 3 días después del baño.

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Un baño helado también ayuda a los deportistas a volver a competir antes.

«La inmersión en agua fría parece especialmente útil cuando hay poco tiempo para recuperarse, por ejemplo, durante un torneo, cuando se acumulan las competencias o cuando se suceden las sesiones de entrenamiento de alta intensidad», dijo Berjisian.

No obstante, los baños helados también pueden ser perjudiciales para el rendimiento, ya que «enfrían» temporalmente los músculos.

«Si los deportistas tienen que hacer movimientos a gran velocidad o movimientos explosivos poco después de enfriarse, la inmersión en agua fría podría ser contraproducente, salvo que los músculos vuelvan a calentarse lo suficiente», explicó en el comunicado Kristina Kendall, coautora de la revisión y profesora titular de la universidad.

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La revisión también concluyó que los fisicoculturistas no deberían recurrir a los baños helados para ganar masa muscular o fuerza.

De hecho, los datos indican que los baños helados podrían atenuar algunas de las respuestas del organismo al entrenamiento que favorecen el desarrollo muscular. Aquellos fisicoculturistas que se sumergieron habitualmente en agua helada ganaron menos masa, fuerza y potencia muscular que los que evitaron los baños de agua helada.

En cambio, los efectos negativos fueron menores entre los deportistas de resistencia. Según la revisión, los baños helados no redujeron su capacidad aeróbica ni su capacidad para alcanzar sus metas de resistencia.

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¿Cuál es el baño helado perfecto?

El estudio reveló que sumergirse de 10 a 15 minutos en agua a una temperatura de entre 50 y 59 grados Fahrenheit es la mejor forma de favorecer al máximo la recuperación y reducir el daño muscular.

Más información

Para saber más sobre cómo ayudar al cuerpo a recuperarse después del ejercicio, consulte la Clínica Cleveland.

FUENTE: Universidad Edith Cowan, comunicado de prensa del 17 de noviembre de 2026.