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LUNES, 23 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Cuando los padres vapean o fuman en casa, sus hijos adolescentes podrían interpretarlo como una señal de que está bien consumir tabaco, beber alcohol o fumar marihuana, según un nuevo estudio.

El estudio reveló que los adolescentes que vivían en hogares donde uno de sus padres fumaba o vapeaba tenían 15 veces más probabilidades de incurrir en alguna forma de «consumo de alto riesgo» de sustancias que aquellos cuyos padres no consumían tabaco.

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«Este estudio muestra que el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en casa no solo afectan la salud de los padres. También son un factor de riesgo para el consumo de sustancias entre los adolescentes», dijo el Dr. Brian Jenssen, pediatra y autor principal del estudio.

Jenssen también es profesor asociado de pediatría en la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.

Los resultados se publicaron hoy en la revista Pediatrics.

El nuevo estudio analizó datos de 2025 y 2026 de más de 60.000 adolescentes que recibieron atención en la red del Hospital Infantil de Filadelfia (CHOP). Los adolescentes respondieron preguntas sobre su salud y su estilo de vida, y sus padres proporcionaron información sobre su consumo de productos de tabaco.

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Según el estudio, casi una cuarta parte (23,6%) de los adolescentes que vivían en hogares donde uno de sus padres y otro adulto consumían productos de tabaco dijeron que ellos también los consumían.

Esa proporción fue del 13,5% entre aquellos adolescentes que vivían en hogares donde solo uno de sus padres fumaba o vapeaba, y del 2% entre aquellos que vivían en hogares donde nunca se consumían productos de tabaco.

El estudio indicó que la influencia en los hijos era aún más desfavorable cuando los padres vapeaban que cuando fumaban.

Entre aquellos adolescentes que vivían con un padre o una madre que vapeaba, la probabilidad de que ellos también fumaran o vapearan era casi seis veces mayor. Entre los hijos de quienes fumaban, esa probabilidad era 2,6 veces mayor.

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El equipo de Jenssen observó diferencias de riesgo similares entre los hijos de quienes vapeaban y los de quienes fumaban al analizar la probabilidad de que los adolescentes bebieran alcohol o consumieran marihuana.

Los investigadores explicaron que el estudio solo permitía identificar asociaciones entre el consumo de tabaco de los padres y el consumo de sustancias de sus hijos adolescentes, sin demostrar una relación de causa y efecto.

Según Jenssen, es importante que los pediatras sepan si los padres fuman o vapean cuando atienden a sus hijos.

«Cada vez que una madre o un padre trae a su hijo a una consulta rutinaria, tenemos la oportunidad de proteger tanto al paciente como a toda su familia», dijo en un comunicado de prensa del CHOP.

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Más información

¿Necesita ayuda para dejar de vapear o de fumar? Consulte Smokefree.gov.

FUENTE: Hospital Infantil de Filadelfia, comunicado de prensa del 19 de noviembre de 2026.