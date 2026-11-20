El estudio aleatorizado OPTIMAL-STROKE, publicado en The New England Journal of Medicine, siguió durante casi cuatro años a 4.368 pacientes brasileños con antecedentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio clínico determinó que mantener la presión arterial por debajo de 120 mm Hg reduce el riesgo de sufrir eventos cardíacos graves en personas que atravesaron un derrame cerebral o un episodio conocido como ataque isquémico transitorio (AIT). El hallazgo abre un debate concreto en la medicina: cuánto hay que bajar la presión en estos pacientes de alto riesgo.

El ensayo, denominado OPTIMAL-STROKE, fue publicado en la revista New England Journal of Medicine y se realizó en 30 hospitales de Brasil. Participaron 4.368 personas con presión arterial elevada y antecedentes de derrame cerebral o AIT. Los pacientes se dividieron en dos grupos: 2.172 debían alcanzar una presión inferior a 120 mm Hg, y 2.196 debían mantenerse por debajo de 140 mm Hg —el umbral que se usa habitualmente en la práctica médica—. El seguimiento promedió los 3,9 años.

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El control intensivo de la presión redujo en un 21% los eventos cardíacos graves

El estudio midió cuatro eventos combinados: muerte por causas cardíacas, infarto no fatal, derrame cerebral no fatal y hospitalización por angina inestable o insuficiencia cardíaca. En el grupo con control más estricto, 236 personas sufrieron alguno de esos eventos; en el grupo con tratamiento habitual, fueron 297.

Una infografía expone el estudio OPTIMAL-STROKE en Brasil, el cual asocia una presión arterial menor a 120 mm Hg con una baja del 21 % en eventos cardíacos tras un derrame cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia representó una reducción del riesgo del 21%. Los investigadores concluyeron que apuntar a valores de presión más bajos produjo menos complicaciones cardíacas graves en personas con antecedentes de derrame cerebral o AIT.

Los dos grupos sostuvieron una brecha de 13 mm Hg durante todo el período

Una vez superados los primeros tres meses, la presión promedio del grupo con control intensivo fue de 122,0 mm Hg, frente a 135,2 mm Hg en el otro grupo. Esa brecha de 13,1 mm Hg se sostuvo durante todo el período, lo que permitió evaluar con mayor precisión el impacto real de cada enfoque.

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Cabe precisar que los valores del estudio fueron metas asignadas, no cifras alcanzadas desde el inicio. Esta distinción importa al momento de trasladar los resultados a la consulta médica, donde lograr y sostener esos niveles depende de factores como la constancia con la medicación y la respuesta de cada paciente.

El control intensivo mostró un resultado menos favorable para los riñones

No todo fue positivo para el grupo con tratamiento más riguroso. Las complicaciones renales —que incluyeron una caída importante en la función del riñón o la progresión hacia insuficiencia renal avanzada— fueron más frecuentes en ese grupo.

Bajar la presión a menos de 120 mm Hg redujo el riesgo cardíaco en sobrevivientes de un ACV, según un ensayo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la cantidad total de efectos adversos graves fue similar en ambos grupos, según los datos del ensayo. Esto indica que el beneficio en el corazón no vino acompañado de un aumento generalizado de complicaciones serias, aunque la diferencia en la salud renal es un punto que los médicos deben tener en cuenta al tratar a estos pacientes.

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Los participantes tenían en promedio 64 años y casi la mitad eran mujeres

Los integrantes de OPTIMAL-STROKE tenían en promedio 63,9 años. Casi la mitad eran mujeres: 2.093 personas, equivalentes al 47,9% del total. Esa proporción equilibrada entre sexos refuerza la validez de los resultados en una población amplia de pacientes con riesgo cerebrovascular.

Los autores reconocieron que el hecho de que todos los centros participantes fueran brasileños limita la posibilidad de extender las conclusiones a otras poblaciones del mundo. Además, los resultados sobre el corazón y sobre los riñones se midieron por separado, por lo que el estudio no evaluó de forma individual cada posible consecuencia de bajar la presión arterial tras un derrame cerebral.

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El ensayo contó con un diseño aleatorizado y se desarrolló en 30 centros hospitalarios, lo que le permitió reunir datos de una muestra amplia y diversa para revisar los protocolos de tratamiento en pacientes con antecedentes de derrame cerebral o AIT.