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JUEVES, 19 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- El agua fluorada no parece aumentar el riesgo de deterioro cognitivo ni de demencia entre los adultos mayores, según un nuevo estudio.

Los adultos mayores irlandeses que bebieron grandes cantidades de agua fluorada a lo largo de su vida presentaron aproximadamente el mismo riesgo de demencia que quienes bebieron menos, informaron recientemente los investigadores en la revista Journal of Dental Research.

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El estudio, dirigido por un equipo del Trinity College de Dublín, hizo seguimiento de casi 2.500 adultos, muchos de los cuales eran niños cuando Irlanda introdujo la fluoración del agua en 1964. La edad media de los participantes era de 65 años.

«La mayoría de los estudios publicados solo han analizado la exposición al fluoruro durante un periodo breve, ya fuera en la infancia o en la edad adulta, en lugar de hacer un seguimiento continuo a lo largo de la vida y evaluar después la función cognitiva. Eso es lo que distingue a este estudio», explicó en un comunicado de prensa el autor principal, Vinay Sharma, investigador posdoctoral del Trinity College.

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«Nuestros hallazgos son tranquilizadores, ya que la exposición durante toda la vida al agua potable fluorada, en las concentraciones utilizadas en Irlanda, no se asocia a una peor función cognitiva en los adultos mayores», afirmó Sharma.

Para realizar el estudio, los investigadores analizaron los datos de un estudio a largo plazo sobre el envejecimiento que se lleva a cabo en Irlanda. Examinaron los lugares donde habían vivido los participantes y los cotejaron con los registros nacionales de concentración de fluoruro en el agua, que en algunos casos se remontaban a la primera infancia.

«Irlanda es un caso poco habitual porque cuenta con una política nacional de fluoración del agua de consumo público. Esto ofrece la oportunidad de realizar investigaciones de alta calidad en estudios amplios y responder a muchas preguntas aún pendientes sobre la fluoración», explicó la investigadora Dra. Lina Zgaga, profesora de salud pública y atención primaria.

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La salud cerebral de los participantes se evaluó mediante dos pruebas cognitivas estandarizadas. Los investigadores compararon los resultados con la cantidad estimada de fluoruro que los adultos mayores habían consumido a lo largo de su vida.

Las pruebas cognitivas no mostraron diferencias en las puntuaciones entre quienes habían bebido cantidades elevadas o bajas de agua fluorada, según los investigadores.

Los investigadores señalaron que los resultados avalan el uso continuado del agua fluorada para prevenir las caries dentales.

«La fluoración ha sido una de las herramientas más eficaces de que disponemos para reducir las caries dentales en la población. Por eso es importante contar ahora con pruebas a largo plazo obtenidas en Irlanda que indican que no supone un perjuicio para la salud cognitiva», afirmó el investigador sénior Michael Crowe, profesor asociado de ciencias de los alimentos, nutrición y salud bucal.

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No obstante, los autores señalaron que solo el 5% de los participantes del estudio habían estado expuestos al agua fluorada durante la primera infancia, por lo que se necesitan más investigaciones.

«Debemos seguir comprobando de forma continua si la fluoración del agua tiene algún efecto adverso en la población irlandesa», afirmó el investigador Brian O'Connell, decano de Ciencias de la Salud del Trinity College. «Aunque el presente estudio establece una forma de vigilar la salud de quienes consumen esta agua, debería ser solo el punto de partida de futuros estudios».

## Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre la fluoración del agua de consumo público.

FUENTE: Trinity College de Dublín, comunicado de prensa, 9 de noviembre de 2026.