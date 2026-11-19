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JUEVES, 19 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Todas aquellas personas que fuman y sufren migrañas corren un riesgo más de 3 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular a los 60 años o antes, según un nuevo estudio.

Las personas que sufría migraña y fumaban presentaron un riesgo 3,6 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular causado por un coágulo a los 60 años o antes, informaron los investigadores el 18 de noviembre en la revista Neurology.

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Asimismo, corrían un riesgo 2,6 veces mayor de sufrir un accidente cerebrovascular asociado a una hemorragia cerebral, encontraron los investigadores.

Además, el tabaquismo se asoció a un riesgo de muerte prematura más de dos veces mayor, tanto en personas con como sin migrañas, según los resultados.

«Nuestro estudio muestra que la combinación de migraña y tabaquismo se asoció a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular antes de los 60 años y un mayor riesgo de muerte durante el estudio», afirmó el autor principal, el Dr. Andreas Pedersen, asistente de investigación de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.

«Los hallazgos avalan la conveniencia de tener en cuenta la migraña al evaluar el riesgo cardiovascular», señaló Pedersen en un comunicado de prensa. «También refuerzan las recomendaciones de salud pública existentes para evitar el tabaquismo o dejar de fumar».

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Para el nuevo estudio, los investigadores examinaron los registros sanitarios y de nacimientos de Dinamarca e identificaron a casi 1,7 millones de mujeres de entre 15 y 60 años que habían dado a luz durante un periodo de 27 años.

«La migraña es habitual entre las mujeres durante sus años reproductivos y también un factor de riesgo de accidente cerebrovascular», afirmó Pedersen.

El equipo clasificó a las mujeres en 4 grupos: el 83% no sufría migrañas ni tenía antecedentes de tabaquismo; el 13% fumaba; el 4% sufría migrañas; y menos del 1% fumaba y tenía migraña.

Después, los investigadores evaluaron durante 20 años el riesgo de accidente cerebrovascular provocado por obstrucción del flujo sanguíneo (accidente cerebrovascular isquémico) y por una hemorragia cerebral (accidente cerebrovascular hemorrágico).

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Las personas con migrañsa que fumaban tuvieron un riesgo global de muerte del 3,4%, un riesgo de accidente cerebrovascular isquémico del 2,8% y de accidente cerebrovascular hemorrágico del 0,9%.

Comparativamente, las personas que no fumaban ni sufrían migrañas corrieron un riesgo global de muerte del 1%, un riesgo de accidente cerebrovascular isquémico del 0,8% y de accidente cerebrovascular hemorrágico del 0,3%.

Esto equivale a una tasa 3,6 veces mayor de accidente cerebrovascular isquémico, una tasa 2,6 veces mayor de accidente cerebrovascular hemorrágico y un riesgo de muerte 3,3 veces mayor entre quienes fumaban y sufrían migrañas, según los investigadores.

El tabaquismo y la migraña son factores de riesgo conocidos de accidente cerebrovascular, según la Fundación Estadounidense de la Migraña.

Por sí solo, el tabaquismo se asoció a un riesgo de muerte por cualquier causa 2,4 veces mayor entre las participantes del nuevo estudio.

No obstante, los investigadores señalaron que el estudio no puede demostrar que fumar y tener migraña causen accidentes cerebrovasculares, sino únicamente que existe una asociación. Se necesitan más investigaciones para demostrar un vínculo directo.

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## Más información

La Fundación Estadounidense de la Migraña ofrece más información sobre la migraña y el accidente cerebrovascular.

FUENTES: Academia Estadounidense de Neurología, comunicado de prensa, 18 de noviembre de 2026; Neurology, 18 de noviembre de 2026.