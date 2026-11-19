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JUEVES, 19 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio explicaría por qué aumenta la ansiedad entre los adultos jóvenes.

Los investigadores señalan que a los universitarios les cuesta cada vez más afrontar la incertidumbre, es decir, no saber qué les depara el futuro.

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Esto ser traduciría en preocupaciones por aprobar un examen, conseguir un trabajo o no saber qué esperar de una situación social.

El estudio analizó datos de más de 37.000 estudiantes universitarios de Estados Unidos y Canadá.

Encontró que su «intolerancia a la incertidumbre», un factor de riesgo psicológico importante para la ansiedad, aumentó notablemente entre 1992 y 2023. Además, ese aumento fue 3 veces más rápido después de 2012.

Aunque los investigadores sospechan que los smartphones y las redes sociales, la presión académica y la inestabilidad económica estarían contribuyendo a esta tendencia, las causas exactas siguen sin estar claras.

La buena noticia es que una de las autoras del estudio afirma que ya existe un tratamiento eficaz para afrontar la incertidumbre.

La terapia cognitivo-conductual enseña a las personas a tolerar mejor la incertidumbre mediante la exposición paulatina a situaciones impredecibles, en lugar de evitarlas.

«El aumento persistente de la intolerancia a la incertidumbre justifica seguir investigando el papel que juega la incertidumbre en la epidemiología de la ansiedad y desarrollar intervenciones que reduzcan eficazmente esa intolerancia», afirmó la autora sénior Katherine Keyes, profesora de epidemiología en la Facultad de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia.

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«Nuestros hallazgos sugieren que reducir la intolerancia a la incertidumbre ayuda a frenar el aumento de los síntomas de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo entre adultos jóvenes», añadió en un comunicado de prensa.

El estudio se publicó el 18 de noviembre en JAMA Psychiatry.

Más información

La Clínica Mayo ofrece más información sobre los trastornos de ansiedad.

FUENTE: HealthDay TV, 19 de noviembre de 2026.