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JUEVES, 19 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- ¿Qué es mejor para reducir el riesgo de diabetes: una caminata larga al día o varias caminatas más cortas?

Muchas caminatas cortas parecen ayudar a las personas con exceso de peso a controlar mejor la glucosa en sangre, según una investigación publicada el 18 de noviembre en la revista Obesity.

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Todos los participantes caminaron 45 minutos al día, pero quienes distribuyeron ese tiempo en sesiones breves a lo largo de la jornada tuvieron mejores niveles de glucosa en sangre, hallaron los investigadores.

«Nuestros hallazgos sugieren que la forma en que distribuimos la actividad física a lo largo del día podría ser tan importante como la cantidad de ejercicio que hacemos», afirmó en un comunicado de prensa Audrey Bergouignan, autora de correspondencia del estudio. Es profesora asociada del Campus Médico Anschutz de la Universidad de Colorado y directora de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.

Para este ensayo piloto, los investigadores incluyeron a un total de 30 adultos con sobrepeso u obesidad que dijeron llevar una vida sedentaria, es decir, pasar más de seis horas al día sentados.

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Se pidió a todos los participantes que caminaran a paso ligero durante 45 minutos al día, cinco días a la semana, a lo largo de seis semanas.

La mitad fue asignada aleatoriamente a realizar toda la caminata de una sola vez y la otra mitad, a distribuir caminatas más breves a lo largo del día para interrumpir los periodos de sedentarismo.

A las personas asignadas a las caminatas cortas se les indicó que hicieran 10 pausas para caminar al día, con intervalos de entre media hora y dos horas, según los investigadores.

Al cabo de seis semanas, aquellos que realizaron múltiples caminatas cortas controlaron mejor sus niveles de glucosa en sangre, reveló el estudio. Estuvieron más tiempo dentro de sus objetivos de glucosa y tuvieron menos variaciones a lo largo de su rutina diaria.

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Estudios publicados han demostrado que interrumpir los periodos de sedentarismo puede aumentar el flujo sanguíneo en el organismo y mejorar el aporte de glucosa a los músculos, señalaron los investigadores. En el transcurso de varios días, las pausas repetidas para moverse podrían estimular la capacidad muscular de absorber y procesar la glucosa de la sangre.

«En lugar de depender solo de una única sesión de ejercicio, interrumpir regularmente los periodos prolongados en posición sentada mediante caminatas cortas podría aportar beneficios adicionales para regular la glucosa en sangre, especialmente en las personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2», afirmó Bergouignan.

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No obstante, los autores señalaron que se trataba de un estudio a pequeña escala y que se necesitan más investigaciones para demostrar los beneficios de las caminatas cortas que interrumpen el sedentarismo.

## Más información

La Asociación Estadounidense de la Diabetes ofrece más información sobre las caminatas y el control de la glucosa en sangre.

FUENTE: Wiley, comunicado de prensa, 18 de noviembre de 2026.