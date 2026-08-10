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El hair hack del shampoo en seco que aporta volumen, textura y frescura a tu cabello en minutos

Esta alternativa a lo tradicional se posiciona como el aliado favorito en la rutina diaria de belleza de miles de mujeres

Mujer vista de espalda con cabello largo, liso y oscuro en una silla de peluquería. Productos de peluquería y un reflejo de espejo se observan al fondo.
El cabello largo, oscuro y liso de una mujer en una peluquería refleja la luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El shampoo en seco se posiciona como el aliado favorito en la rutina diaria de belleza de miles de mujeres en la Ciudad de México y otras ciudades.

El producto, utilizado para absorber el exceso de grasa en el cabello sin necesidad de agua, se ha convertido en el hair hack que resuelve desde una mañana apurada hasta una salida imprevista.

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La tendencia se consolida gracias a su capacidad para aportar volumen, textura y frescura en solo minutos, según usuarias y especialistas en cuidado capilar.

El auge del shampoo en seco responde a la necesidad de soluciones rápidas y efectivas. En contextos donde el tiempo escasea, su aplicación permite mantener el pelo ligero y limpio con apenas unos pasos.

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Instrucciones para una aplicación correcta

El éxito del shampoo en seco depende en gran medida de la técnica. Para conseguir los mejores resultados, expertos recomiendan:

  • Agitar el envase antes de usar.
  • Aplicar a una distancia de 20 a 30 centímetros.
  • Focalizar el producto en las raíces y zonas con mayor grasa.
  • Esperar unos segundos para que los ingredientes absorban la oleosidad.
  • Masajear el cuero cabelludo con los dedos y cepillar suavemente para distribuir el producto.
Mujer de cabello largo con ondas rubias sentada en una silla de peluquería. Al fondo, una peluquera atiende a otra persona y hay espejos.
Una mujer con cabello largo y ondas suaves posa con una sonrisa en un salón de belleza mientras una estilista trabaja en otra clienta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consejo adicional destaca que, aplicado antes del peinado, el shampoo en seco puede realzar el volumen y brindar una textura más definida, ideal para quienes buscan un acabado natural y sin esfuerzo.

El tip entre amigas a tendencia viral sobre belleza

La popularidad del shampoo en seco también se impulsa por el intercambio de recomendaciones entre amigas y en grupos de mensajes. Muchos de sus nuevos usuarios llegan por sugerencia directa de alguien de confianza. El fenómeno se replica en redes sociales y chats privados, donde tips de belleza como este se comparten de manera orgánica y constante.

El producto deja de ser un simple recurso para “aguantar un día más” sin lavar el cabello y se consolida como un complemento para cualquier rutina, adaptable a situaciones diversas como salidas nocturnas, viajes o eventos de último minuto.

Beneficios del shampoo en seco para la vida cotidiana

Entre las ventajas más citadas por usuarias destacan la rapidez de uso y la sensación de frescura inmediata. El producto es especialmente útil para quienes tienen agendas saturadas o practican ejercicio regularmente. Algunos de los beneficios más mencionados incluyen:

  • Prolongar el tiempo entre lavados tradicionales.
  • Mantener el cabello con apariencia limpia y ligera.
  • Facilitar peinados con volumen y textura.
  • Evitar el uso excesivo de agua y calor.
Parte trasera de la cabeza de una persona con cabello castaño peinado en trenzas espiga y recogido. El fondo muestra figuras humanas y luces desenfocadas.
Un peinado elaborado con trenzas espiga adorna la parte trasera de la cabeza de una persona, con figuras borrosas y luces bokeh de fondo en un evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del shampoo en seco responde a la necesidad de soluciones rápidas y efectivas. En contextos donde el tiempo escasea, su aplicación permite mantener el pelo ligero y limpio con apenas unos pasos. Por ejemplo, la fórmula de Batiste, que incluye almidón de arroz, asegura una limpieza exprés y movimiento natural sin dañar la estructura capilar.

En la Ciudad de México, donde los ritmos acelerados y la contaminación pueden afectar la salud capilar, el shampoo en seco representa una alternativa práctica y eficaz. Su fórmula permite mantener el pelo fresco y con movimiento, sin sacrificar tiempo ni recurrir a soluciones invasivas.

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