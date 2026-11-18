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MARTES, 17 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Cada año, cuando se acerca la temporada de gripe, muchos empezamos a pensar en cómo protegernos de la enfermedad, tanto a nosotros mismos como a nuestros seres queridos.

Vacunarse contra la gripe es la forma más eficaz de minimizar riesgos, pero el momento en que uno se vacuna también influye en el grado de protección.

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Estas son algunas recomendaciones que le ayudarán a elegir el mejor momento para vacunarse contra la gripe.

## El momento ideal para vacunarse contra la gripe

Aunque todavía no es demasiado tarde para vacunarse esta temporada, los expertos, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., recomiendan que la mayoría de los estadounidenses se vacunen en los meses de septiembre u octubre.

Así, el organismo tiene tiempo de desarrollar protección antes de que la temporada de gripe cobre fuerza, y la inmunidad se mantiene alta durante los meses de mayor circulación del virus, normalmente de diciembre a febrero, aunque en ocasiones la temporada se prolonga hasta mayo.

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## ¿Es demasiado pronto vacunarse en agosto?

A veces, las farmacias ofrecen vacunas contra la gripe desde julio o agosto.

Aunque resulte tentador vacunarse cuanto antes, hacerlo demasiado pronto puede provocar que la protección disminuya antes de que termine la temporada de gripe, especialmente entre las personas mayores de 65 años.

Los estudios calculan que, en las personas mayores de 65 años, la eficacia de la vacuna contra la gripe se reduce entre un 6% y un 11% cada mes.

Para la mayoría de niños y adultos, agosto no es necesariamente demasiado pronto, pero esperar hasta septiembre u octubre suele ser una opción más segura para procurar que la inmunidad dure todo el invierno.

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Hay algunos grupos para los que podría ser conveniente vacunarse antes, como veremos a continuación.

## ¿Hay algún momento en que sea demasiado tarde para vacunarse contra la gripe?

Si no se vacuna durante el periodo recomendado inicialmente, no se preocupe.

Mientras los virus de la gripe sigan circulando en su comunidad, vale la pena vacunarse, aunque sea enero o más adelante.

La temporada de gripe puede ampliarse hasta la primavera, por lo que vacunarse tarde todavía puede ayudarle a protegerse si aún no ha contraído el virus.

## Otras consideraciones

Las mujeres que están en el tercer trimestre del embarazo pueden considerar vacunarse pronto contra la gripe, ya que esto posibilita que el bebé reciba anticuerpos protectores a través de la placenta antes de nacer.

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En el caso de los niños que necesitan 2 dosis --por lo general, los niños de entre 6 meses y 8 años que reciben la vacuna contra la gripe por primera vez--, es importante empezar pronto.

Las 2 dosis se administran con un intervalo de, como mínimo, 4 semanas, de modo que recibir la primera tan pronto como esté disponible ayuda a garantizar que estén completamente protegidos antes de que la temporada de gripe alcance su punto máximo.

Tenga presente que las vacunas contra la gripe pueden agotarse en ocasiones, especialmente hacia el final de la temporada. Si le preocupa perder la oportunidad de vacunarse, es mejor hacerlo cuando pueda que esperar demasiado.

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Si no tiene claro cuándo vacunarse contra la gripe, consulte con su profesional médica sobre qué es lo más adecuado para usted.

Vacunarse contra la gripe todos los años es una forma sencilla de ayudar a protegerse tanto a sí mismo como a quienes lo rodean.

## Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ofrecen más información sobre la vacuna contra la gripe estacional.

FUENTES: Morbidity and Mortality Weekly Report, 28 de agosto de 2025; Clinical Infectious Diseases, 1 de marzo de 2017