A diferencia del damasco, el níspero contiene varias semillas en su pulpa y queda fuera del grupo de las frutas de carozo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los nísperos, una fruta pequeña originaria de China que también crece en Japón, donde se la conoce popularmente como ciruela japonesa, reúnen un perfil nutricional sorprendentemente completo.

Con apenas 70 calorías y más de 2,5 gramos de fibra por taza, este fruto ovalado de color amarillo o naranja resulta un complemento valioso dentro de una dieta equilibrada, según explicó la nutricionista registrada Beth Czerwony, de la Cleveland Clinic.

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El níspero se diferencia del damasco por su pulpa jugosa y sus semillas internas

A primera vista, el níspero puede confundirse con un damasco, ya que ambos son pequeños, de tono amarillo anaranjado y de sabor entre dulce y ácido. Sin embargo, la pulpa del níspero es más jugosa y, en lugar de un carozo único, contiene semillas en su interior, lo que lo excluye de la categoría de las frutas de carozo.

La composición nutricional de una taza de nísperos en cubos incluye 18 gramos de carbohidratos, 2,53 gramos de fibra, 0,64 gramos de proteína y aproximadamente 13 gramos de azúcar natural.

Además, el fruto aporta folato, magnesio, manganeso, potasio, vitamina A y vitamina B6, una variedad de minerales y vitaminas que, pese al tamaño reducido del fruto, le dan sustancia nutricional concreta.

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La fibra del níspero nutre las bacterias beneficiosas del intestino

Uno de los beneficios más tangibles del níspero radica en el tipo de fibra que contiene. La pectina, una fibra soluble presente en la fruta, actúa como prebiótico y favorece la diversidad de microorganismos en el intestino.

La pectina presente en el níspero funciona como fibra prebiótica y nutre las bacterias del sistema digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La fibra mantiene el sistema digestivo funcionando correctamente y puede promover movimientos intestinales regulares. También ayuda a alimentar las bacterias beneficiosas del intestino”, afirmó Czerwony en declaraciones a la Cleveland Clinic. Esta propiedad cobra relevancia en un contexto en que muchas dietas cotidianas no alcanzan los niveles recomendados de ingesta de fibra.

Los antioxidantes del níspero despiertan interés científico, pero la evidencia sigue siendo preliminar

A eso se suman los pigmentos vegetales llamados carotenoides y compuestos fenólicos, dos tipos de antioxidantes con creciente interés científico. Estudios disponibles sugieren que estos pigmentos podrían contribuir a reducir la inflamación asociada a la hipertensión arterial y el colesterol elevado.

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“Los antioxidantes protegen las células del daño causado por los radicales libres”, explicó Czerwony, quien también señaló que el organismo puede convertir esos compuestos en vitamina A, nutriente fundamental tanto para el sistema inmune como para la salud ocular.

Los carotenoides del níspero aportan antioxidantes, aunque la evidencia sobre sus beneficios cardiovasculares todavía es limitada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la especialista fue clara: la evidencia sobre los beneficios directos del níspero en la salud cardiovascular y visual sigue siendo limitada y no alcanza para respaldar afirmaciones de tratamiento o prevención de enfermedades. “Eso no significa que los nísperos prevengan la degeneración macular relacionada con la edad o las cataratas”, aclaró. Para comprender con precisión su alcance en esos terrenos, se necesitan más estudios en humanos.

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Las semillas del níspero son potencialmente tóxicas y deben retirarse antes de consumirlo

A la hora de comer nísperos, existe una precaución fundamental: las semillas marrones que contienen pueden ser venenosas y deben extraerse antes del consumo. Algunas personas también pueden presentar reacciones alérgicas, cuyos síntomas van desde urticaria y erupciones en la piel hasta dificultad para respirar o tragar, hinchazón de labios o lengua, y vómitos.

Ante cualquiera de estas señales, Czerwony recomendó suspender el consumo y consultar a un médico; en casos de dificultad respiratoria o para deglutir, la atención debe ser de emergencia.

Las semillas marrones del níspero pueden resultar venenosas y los especialistas recomiendan retirarlas antes del consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, las hojas y flores del níspero se usaron en infusiones para aliviar el dolor de garganta y reducir la inflamación. Sin embargo, la investigación disponible no demostró que esas preparaciones produzcan esos efectos.

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Czerwony subrayó la importancia de consultar con un profesional de la salud antes de recurrir a las hojas o a productos derivados de la planta como remedio vegetal. La fruta, en cambio, admite múltiples formas de consumo: cruda, en batidos, cocida en mermeladas, horneada en tartas o incorporada en salsas. En todos los casos, conviene lavarla y retirar las semillas antes de comerla. La piel es comestible, aunque su consumo depende del gusto de cada persona.