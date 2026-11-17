Un estudio realizado en Estados Unidos vinculó el uso del celular en el inodoro con una mayor permanencia sentado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El teléfono puede convertir una visita breve al baño en varios minutos adicionales de lectura, videos o redes sociales. Una investigación realizada en Estados Unidos encontró que usar celular durante las visitas al inodoro se traduciría en más hemorroides. Aunque sus autores aclararon que el resultado no demuestra una relación de causa y efecto.

La pregunta no es si la pantalla provoca por sí misma el problema, sino si puede favorecer una permanencia más larga de lo necesario en una postura que aumenta la presión sobre la zona rectal. El hallazgo permite revisar un hábito extendido, pero obliga a diferenciar una asociación de una causa comprobada.

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En el estudio publicado en 2025 en PLOS One, investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center, en Boston, analizaron a adultos que asistían a una colonoscopia preventiva. A partir de sus respuestas y de lo que observaron durante el procedimiento, evaluaron la relación entre llevar el celular al inodoro y tener hemorroides.

El estudio encontró más casos entre quienes usaban el teléfono

Los investigadores invitaron a 143 pacientes y trabajaron con 125 respuestas completas. Antes de la colonoscopia, los participantes respondieron sobre sus hábitos en el baño, el consumo de fibra, la actividad física y el esfuerzo al evacuar. Dos médicos revisaron las imágenes del procedimiento para determinar si había hemorroides.

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La investigación médica asoció el hábito de consultar el teléfono en el baño con una mayor prevalencia de hemorroides (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 66 % usaba el celular en el inodoro. En el total del grupo, el 43 % tenía hemorroides detectadas por colonoscopia. Después de considerar la edad, el sexo, el peso en relación con la altura, la actividad física, el esfuerzo y el consumo de fibra, los autores hallaron una asociación del 46 % entre usar el teléfono y la presencia de hemorroides. Esa cifra describe lo ocurrido dentro del grupo estudiado: no permite calcular qué le pasará a una persona ni afirmar que el celular sea la causa.

La investigación registró hábitos y hallazgos médicos en un mismo momento, sin seguir a los pacientes a lo largo del tiempo. Por eso, no permite concluir que el teléfono origine las hemorroides ni establecer cuánto pesan otros factores que no se midieron.

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La diferencia apareció en el tiempo que las personas pasaban sentadas

La duración de la visita al baño ayuda a entender la relación. Entre quienes llevaban el celular, el 37,3 % superó cinco minutos en cada visita. Entre quienes no usaban el dispositivo, solo el 7,1 % permanecía más de cinco minutos.

El 54,3 % leía noticias y las redes sociales reunían al 44,4 % de los usuarios. Los grupos no mostraron diferencias relevantes en el esfuerzo al evacuar. Los autores plantearon que el dispositivo podría prolongar el tiempo sentado una vez terminada la evacuación.

Los resultados del estudio clínico no comprobaron una relación directa de causa y efecto entre el dispositivo y la afección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitar el tiempo en el inodoro forma parte de los cuidados recomendados

Las hemorroides son venas que se hinchan en el recto o alrededor del ano cuando aumenta la presión en esa zona. El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos incluye el tiempo prolongado en el inodoro entre los factores que pueden favorecerlas. También menciona el esfuerzo al evacuar, el estreñimiento o la diarrea que duran mucho tiempo y una alimentación con poca fibra.

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Una posible explicación es que el asiento del inodoro no sostiene el suelo pélvico, el conjunto de músculos de la parte baja de la pelvis. Permanecer allí más tiempo puede aumentar la presión sobre las venas rectales. El estudio de Boston plantea esa posibilidad, pero no la confirma.

La recomendación de evitar distracciones en el baño busca reducir el tiempo sentado, no atribuirle al celular un efecto directo sobre el cuerpo. La investigación detectó una asociación, no una causa comprobada.

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos recomienda no hacer fuerza al evacuar, limitar el tiempo en el inodoro y priorizar fibra y líquidos de acuerdo con la indicación profesional. El organismo aconseja consultar ante sangrado rectal o cuando los síntomas persisten una semana después de cuidados en el hogar.

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Los investigadores señalaron que harán falta trabajos de seguimiento, con grupos más amplios, para saber si reducir el uso del teléfono en el inodoro modifica la aparición de hemorroides.