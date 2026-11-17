Los sistemas automatizados de administración de insulina omiten las variaciones hormonales del ciclo menstrual en sus algoritmos actuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Medir los niveles de glucosa en sangre no es suficiente cuando el cuerpo cambia cada mes. Para miles de mujeres con diabetes tipo 1, el ciclo menstrual es una variable que los sistemas automatizados de administración de insulina, conocidos como páncreas artificiales, todavía no saben leer.

Desde el grupo Tecnodiabetes-ai2 de la Universitat Politècnica de València (UPV), las investigadoras Nerea Albaladejo y Clara Furió Novejarque y el profesor José Luis Díez trabajan para cambiar eso, según detallaron en The Conversation.

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El ciclo menstrual modifica las necesidades de insulina, pero los sistemas no siempre lo anticipan

Las personas con diabetes tipo 1 (DT1) toman cientos de decisiones diarias vinculadas al control de su enfermedad: cuánta insulina administrar, cómo afrontar el ejercicio, cómo reaccionar ante una bajada de glucosa. En las últimas décadas, los páncreas artificiales automatizaron parte de ese proceso al combinar un sensor continuo de glucosa, una bomba de insulina y un algoritmo que ajusta la dosis en tiempo real.

Sin embargo, esos algoritmos no incorporan, en su mayoría, la información hormonal del ciclo menstrual, según advierten los investigadores en su artículo.

Las concentraciones de estradiol y progesterona alteran la respuesta del organismo a la insulina y afectan la regulación de la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo provoca fluctuaciones en las concentraciones de estradiol y progesterona que van más allá de la función reproductiva: ambas hormonas participan en procesos metabólicos vinculados a la regulación de la glucosa. El estradiol puede favorecer la sensibilidad a la insulina, mientras que la progesterona se asocia con una menor respuesta a esta hormona en determinados contextos.

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En la práctica, algunas mujeres con DT1 registran mayores necesidades de insulina en ciertos días del ciclo; en otros, ocurre lo contrario. Lo que la evidencia científica muestra con claridad es que el patrón no es uniforme: en algunas mujeres las variaciones son recurrentes y medibles; en otras, no se detectan diferencias consistentes.

Un análisis de 380 ciclos reveló que la fase lútea eleva las necesidades de insulina

Un estudio reciente que analizó 380 ciclos menstruales de 77 mujeres con DT1 que usaban sistemas automatizados encontró que la fase lútea, correspondiente a la segunda mitad del ciclo, se asoció con mayores requerimientos de insulina y con una reducción del tiempo dentro del rango objetivo de glucosa, el indicador habitual para medir cuántas horas al día una persona con diabetes mantiene niveles estables de azúcar en sangre.

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La heterogeneidad entre las participantes fue, no obstante, significativa. Según señalan Albaladejo, Furió Novejarque y Díez en The Conversation, esa variabilidad “demuestra que es necesario comprender cómo influyen las hormonas y por qué el efecto es diferente de una mujer a otra”.

El proyecto DIABETEXX diseña un modelo predictivo adaptado a las necesidades hormonales de las mujeres en edad reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la ausencia de una respuesta automática del sistema, muchas mujeres recurren a soluciones propias. Un estudio presentado en 2025 reveló que el 43% de las pacientes modificaba regularmente los parámetros de su dispositivo para adaptarse a los cambios del ciclo, con estrategias y necesidades individuales muy diversas.

Los investigadores de la UPV identifican tres vías para avanzar hacia sistemas más personalizados: facilitar ajustes que el usuario pueda configurar según sus patrones observados; desarrollar algoritmos capaces de aprender de datos históricos para anticiparse a los cambios recurrentes, e incorporar información proveniente de sensores u otras variables medibles para mejorar las predicciones.

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Los modelos actuales rara vez integran la dinámica hormonal ovárica, y eso limita su precisión

Un artículo de revisión reciente, referenciado por el equipo de la UPV, constató que la mayoría de los modelos que sustentan estos sistemas no integran la dinámica hormonal ovárica con los mecanismos de regulación de glucosa e insulina.

Contemplan procesos como la absorción de glucosa o la acción de la insulina, pero tratan las fluctuaciones hormonales como simples variaciones a compensar. Esa omisión impide estudiar en un entorno simulado cómo esas hormonas alteran procesos clave, entre ellos la producción de glucosa en el hígado o el metabolismo de las grasas, y cómo esos cambios se traducen en necesidades reales distintas para cada paciente.

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Los modelos matemáticos convencionales no integran la dinámica ovárica ni su impacto en el metabolismo hepático de la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto DIABETEXX, impulsado por la UPV, apunta a cubrir ese vacío. El equipo trabaja en el desarrollo de un modelo que incorpore la influencia de las hormonas ováricas en la regulación de la glucosa para diseñar algoritmos de control más adaptados a las necesidades de las mujeres con DT1 a lo largo de toda su vida reproductiva.

Mediante simulaciones, podrán explorar distintos escenarios y evaluar qué estrategias de administración resultan más adecuadas antes de llevarlas a estudios clínicos. El objetivo, según precisan Albaladejo, Furió Novejarque y Díez, no es reemplazar los sistemas existentes, sino dotarlos de “una representación más completa” que los prepare mejor para ellas.

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