Salud

Qué hacer durante el día para dormir mejor a la noche

El descanso no empieza cuando se apaga la luz. Distintas decisiones de la rutina cotidiana pueden influir en cómo responde el cuerpo al final de la jornada y favorecer un reposo de mayor calidad.

Ilustración de un hombre que bosteza en una cama con un libro, junto a una mesa de noche con un reloj despertador y un teléfono en el suelo.
La exposición a la luz natural al comenzar el día interviene en la regulación del ritmo circadiano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Dormir mejor a la noche no depende solo de la hora de acostarse. Hábitos diurnos favorecen el descanso, desde sostener horarios regulares hasta cuidar la exposición a la luz, moderar el consumo de cafeína y bajar el ritmo en las últimas horas.

El organismo regula el sueño mediante dos procesos principales. Uno es el ritmo circadiano, una especie de reloj interno que orienta los momentos de mayor alerta y de sueño. El otro es la necesidad de dormir, que aumenta cuanto más tiempo se permanece despierto. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos explica que la luz, la oscuridad y los horarios ayudan a ajustar ese reloj. Por eso, el descanso empieza a prepararse mucho antes de llegar a la cama.

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Levantarse a una hora parecida ayuda a ordenar el descanso

La hora de levantarse suele ser una referencia más útil que la hora de acostarse para ordenar la rutina. Mantener una hora estable durante la semana y los días libres evita cambios bruscos que pueden retrasar el momento en que aparece el sueño.

La Academia Americana de Medicina del Sueño y la Sociedad de Investigación del Sueño recomiendan que los adultos de 18 a 60 años duerman siete horas o más cada noche de forma regular. El consenso publicado en la revista Sleep señala que las necesidades varían según la salud, el entorno y las características de cada persona.

Persona de espaldas en pijama que abre las cortinas de una ventana en una habitación con una cama y un cartel en la pared.
Mantener una hora fija para despertar favorece la regularidad en las rutinas de descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir hasta mucho más tarde de forma ocasional puede ser necesario después de una noche corta. Sin embargo, los cambios frecuentes de horario dificultan que el cuerpo sostenga una rutina previsible. Antes que buscar una regla rígida, conviene revisar si el horario habitual permite contar con tiempo suficiente para descansar.

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La luz diurna y las pantallas nocturnas transmiten señales opuestas

La luz natural durante la jornada ayuda al reloj interno a distinguir el día de la noche. En cambio, las pantallas nocturnas pueden mantener el estado de alerta, al igual que otras actividades que exigen atención cerca de la hora de dormir.

Un estudio experimental publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences comparó durante cinco noches la lectura nocturna en un lector electrónico que emite luz con la lectura de un libro impreso. En 12 adultos jóvenes, el dispositivo electrónico se relacionó con más tiempo para conciliar el sueño, menor liberación de melatonina, una hormona vinculada con el ciclo del sueño, y menos alerta a la mañana siguiente.

El trabajo no demuestra que todas las pantallas produzcan el mismo efecto ni que todas las personas reaccionen igual. La muestra fue pequeña y el experimento evaluó una situación puntual. Aun así, invita a revisar las últimas horas de la jornada. El teléfono, las tareas laborales y los contenidos que demandan mucha atención pueden hacer más difícil relajarse antes de acostarse.

Un reloj despertador de metal, una taza y un libro sobre una mesa de noche junto a una cama con sábanas blancas frente a una ventana.
La lectura de libros en papel con luz tenue marca una diferencia frente al uso de lectores electrónicos antes de dormir (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cafeína y el ambiente del dormitorio también influyen

La cafeína reduce el efecto de la adenosina, una sustancia que participa en el aumento de la necesidad de dormir después de muchas horas despierto. Su impacto depende de la cantidad, el horario y la sensibilidad de cada persona. Anotar cuándo se toman café, té, bebidas energéticas u otros productos que la contienen puede ayudar a detectar si afectan el descanso.

Las instituciones mencionadas aseguran que también conviene reservar el tramo final del día para actividades más tranquilas. Atenuar la luz, reducir el ruido y dejar fuera de la cama las tareas de trabajo o las pantallas puede ayudar a asociar el dormitorio con el descanso. Un ambiente oscuro, silencioso y con una temperatura agradable disminuye las distracciones al acostarse.

Si las dificultades para conciliar o mantener el sueño se repiten, si hay despertares frecuentes, ronquidos con pausas respiratorias observadas o somnolencia que interfiere con la vida cotidiana, es importante consultar con un profesional de salud. Un registro de horarios, despertares y consumo de cafeína puede aportar datos útiles para esa evaluación.

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