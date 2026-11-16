Cuando el amor sano aburre: por qué algunas personas necesitan drama para sentirse enamoradas

La adaptación a vínculos pacíficos suele requerir acompañamiento terapéutico para evitar conductas de autosabotaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Ríos tiene 43 años y, después de una relación de casi una década marcada por las discusiones y las reconciliaciones, empezó a salir con alguien que parece ofrecerle todo lo que antes reclamaba: atención, afecto y estabilidad. No tiene que adivinar si él quiere verla, tampoco esperar días por un mensaje ni interpretar cada silencio como una señal de desinterés. Sin embargo, algo la desconcierta. La relación funciona, pero no siente aquella intensidad a la que estaba acostumbrada. Por momentos, incluso se pregunta si realmente está enamorada.

Lo que Mariana interpreta como falta de química podría tener otra explicación: durante años aprendió a relacionar el amor con la incertidumbre. Y cuando aparece alguien que no reproduce esa dinámica, la calma puede resultarle extraña.

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No es un fenómeno exclusivo de quienes superaron los 40 años. Puede aparecer en distintas etapas de la vida, incluso en personas que atraviesan sus primeras relaciones adultas. La experiencia acumulada, sin embargo, puede hacer que ciertos patrones se vuelvan más visibles y que algunas personas comiencen a preguntarse por qué repiten las mismas elecciones.

La costumbre de confundir intensidad con amor

La cultura también interviene en esa manera de entender los vínculos. Las películas, las canciones y las historias románticas suelen presentar el sufrimiento, la persecución y las dificultades como pruebas de un amor verdadero. Con el tiempo, esa narrativa puede instalar la idea de que una relación necesita sobresaltos para sentirse apasionada.

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Muchas personas confunden la estabilidad emocional de una nueva pareja con la falta de química o desinterés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos acostumbrados en todos lados. Lo que crecimos viendo, muchas películas, muchas canciones, mucha sociocultura, mucha creencia cultural, nos han metido en la cabeza que el amor es sufrimiento, que el amor es lucha, que el amor es difícil, que el amor es complicado”, explica Jenny Marques, doctora en conducta humana y sexóloga.

La especialista describe lo que puede suceder cuando una persona acostumbrada a relaciones conflictivas conoce a alguien emocionalmente disponible: “Cuando llega alguien medianamente normal, medianamente estable, eso es una ruptura de estructuras mentales. Es como que: ‘Ya va, necesito emoción, necesito adrenalina, necesito sufrir’”.

A sus 31 años, Diego Fernández comienza a preguntarse por qué le cuesta acostumbrarse a una relación en la que no tiene que estar pendiente de cada señal. Después de varias experiencias con personas distantes o poco demostrativas, conoce a alguien que expresa con claridad lo que siente y no convierte cada desacuerdo en una amenaza de ruptura. Sin embargo, en lugar de disfrutar esa estabilidad, se descubre buscando motivos para desconfiar. La ausencia de conflictos le hace sospechar que algo falta.

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Marques resume esa reacción con una idea: “El cerebro te pide lo que conoce”. Si alguien ha estado expuesto durante mucho tiempo al drama y la toxicidad, explica, puede tender a buscar aquello a lo que se acostumbró, incluso cuando ya no quiere vivir de esa manera.

El cerebro tiende a buscar dinámicas conocidas y encuentra motivos de sospecha ante la ausencia de drama en la relación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Para tú presentarle un amor, una relación tranquila, en paz, calmada, requiere un proceso”, señala. En ocasiones, agrega, ese proceso necesita acompañamiento terapéutico. De lo contrario, algunas personas terminan saboteando esos vínculos: huyen, buscan excusas o empiezan a encontrar defectos donde no los había.

Cuando el pasado se mete en una nueva relación

No todas las dificultades aparecen cuando llega una pareja estable. A veces, el problema consiste en intentar construir algo nuevo mientras se sigue reaccionando desde las heridas de una relación anterior.

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Así lo vivió Laura Méndez, de 48 años: se separó después de una historia en la que la confianza quedó deteriorada. Ahora está con alguien que no le ha dado motivos para desconfiar, pero cuando él tarda en responder un mensaje, la ansiedad aparece. Laura imagina escenarios, anticipa una posible decepción y se prepara para un abandono que todavía no ocurrió.

Las producciones culturales y las canciones románticas instalan la creencia de que el amor verdadero exige conflicto y sufrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia anterior condiciona su presente. En lugar de evaluar lo que sucede en la relación actual, interpreta cada situación a través de lo que teme volver a vivir.

“Las nuevas relaciones y las nuevas etapas requieren mucha presencia en el presente y mucha conciencia”, plantea Marques. La especialista considera que también hacen falta terapia, trabajo personal y herramientas de sanación para evitar que el miedo y las heridas determinen la manera de vincularse.

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Ese trabajo, aclara, no se resuelve necesariamente con unas pocas sesiones: “El proceso de sanación es para toda la vida. No es solo un par de terapias y ya se me quitó el trauma”.

La ausencia de conductas de control y la capacidad de expresar desacuerdos con claridad definen a los vínculos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre cuidarse y cerrarse también resulta importante. Tomarse tiempo para conocer a alguien, elegir mejor y no entregarse impulsivamente desde el primer encuentro son formas de protección. Construir una coraza para evitar cualquier posibilidad de sufrir, en cambio, puede convertirse en un obstáculo.

“La coraza y el miedo a sentir son evasión, es un miedo paralizante que no me permite avanzar”, advierte la sexóloga.

¿Cómo reconocer un vínculo que hace bien?

Para la especialista, una de las señales más claras de una relación saludable es la ausencia de conductas de control disfrazadas de amor. La exigencia de responder inmediatamente, los celos constantes o la sospecha ante cualquier demora no son necesariamente demostraciones de interés.

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“Simplemente, yo confío en ti, tú confías en mí, somos adultos, estamos juntos y elegimos todos los días estar juntos, punto”, resume.

El acompañamiento psicoterapéutico previene conductas de autosabotaje ante la llegada de vínculos caracterizados por la calma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También destaca la certeza de no tener que perseguir el vínculo ni vivir con ansiedad ante la posibilidad de que la otra persona se vaya. A eso suma la capacidad de expresar sentimientos y desacuerdos sin recurrir a indirectas, agresiones pasivas o escenas dramáticas.

Aprender a reconocer esas señales puede exigir revisar lo que durante mucho tiempo se entendió por amor. Porque una relación no necesita producir angustia para demostrar que importa, ni los celos son una medida del deseo.

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A veces, lo que parece aburrimiento es simplemente la ausencia de una incertidumbre a la que una persona se había acostumbrado. La tranquilidad puede no tener la intensidad de una reconciliación después de una pelea, pero eso no significa que falte amor. Puede ser, justamente, una forma distinta de construirlo.