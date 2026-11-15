Salud

Qué contaminantes puede liberar una cocina a gas y cómo reducir la exposición en casa

Especialistas en salud respiratoria advierten que la combustión genera dióxido de nitrógeno, una sustancia que puede acumularse en ambientes cerrados y provocar problemas pulmonares

Una mujer de espaldas sostiene una sartén sobre una cocina de gas, bajo una campana metálica y junto a una encimera de mármol
La combustión de metano o propano en las cocinas a gas genera compuestos químicos que no dependen de los alimentos preparados (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hervir agua, saltear verduras o simplemente encender una hornalla sin poner nada a cocinar son acciones cotidianas que, en cocinas a gas, liberan contaminantes al aire del hogar. El problema no está en el humo ni en los aromas: está en una sustancia invisible que puede alcanzar concentraciones elevadas en minutos, advierten especialistas citados por la revista Parade.

Cada vez que se usa una cocina a gas, la combustión del metano o el propano genera una serie de compuestos químicos. “Esto ocurre independientemente de si se está cocinando una comida completa, hirviendo agua o simplemente encendiendo el quemador sin nada sobre él. Los contaminantes son subproductos de la quema del combustible en sí, no de los alimentos que se preparan”, explicó la doctora Laura Paulin, neumóloga de Dartmouth Health, en declaraciones recogidas por Parade.

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Entre esos derivados, el compuesto que más preocupa a los especialistas es el dióxido de nitrógeno (NO₂), un gas que puede acumularse en el interior del hogar con rapidez y sin que el olor o el humo lo delaten.

El doctor Mohammed Siddiqui, especialista en medicina pulmonar y cuidados críticos de OSF HealthCare, advirtió que las concentraciones de NO₂ pueden llegar a niveles preocupantes incluso durante usos breves de la cocina

Olla de acero inoxidable sobre un quemador de gas encendido con llama azul y vapor que sale por la tapa entreabierta
Solo encender una hornalla libera compuestos que pueden dañar el sistema respiratorio, incluso en personas sin condiciones previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos que produce el NO₂

Ambos médicos coincidieron en que inhalar dióxido de nitrógeno de forma regular puede provocar síntomas respiratorios como tos, falta de aire y sibilancias, una conclusión que documenta un estudio publicado en Annals of the American Thoracic Society del que Paulin forma parte.

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Las personas con asma o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) son las más vulnerables, aunque los especialistas aclararon que el gas también puede afectar a quienes no tienen ninguna condición respiratoria diagnosticada.

Ese mismo estudio da cuenta de la velocidad con que el problema se instala: los picos de NO₂ que se generan durante la cocción pueden superar en apenas unos minutos las 100 partes por billón, un nivel que excede el límite máximo que los estándares de calidad del aire exterior fijan para una exposición de una hora.

“La calidad del aire interior importa y deberíamos prestarle más atención al aire que respiramos dentro de nuestros hogares. Pasamos una cantidad sustancial de tiempo en espacios cerrados, y nuestras casas son una fuente importante de exposiciones ambientales que pueden afectar la salud respiratoria”, enfatizó Paulin.

Uso eficiente de la campana extractora

Campana extractora de metal con luces encendidas sobre una olla que emite vapor frente a una pared de azulejos grises
Los especialistas recomiendan encender la campana extractora a su máxima potencia disponible cada vez que funciona una hornalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una medida eficaz para reducir la exposición al NO₂ es encender la campana o extractor de cocina cada vez que se use la hornalla, sin importar la intensidad de la cocción. La doctora recomendó hacerlo siempre a la potencia más alta disponible.

Sin embargo, no todos los extractores son equivalentes. Los que recirculan el aire a través de filtros internos y lo devuelven al ambiente capturan partículas, pero resultan considerablemente menos eficaces para eliminar gases como el dióxido de nitrógeno. “Se necesita una campana que expulse el aire hacia el exterior para optimizar la ventilación”, precisó la Paulin.

La neumóloga también recomendó cocinar preferentemente sobre las hornallas traseras, ya que suelen estar ubicadas con mayor precisión debajo de la campana, lo que mejora la captura de las emisiones. Para quienes no cuentan con extractor, abrir una ventana mientras se cocina es la alternativa más accesible.

Además de la ventilación, Paulin destacó la importancia de revisar el estado de los quemadores. Una hornalla en buen funcionamiento produce una llama estable y de color azul. Si la llama toma tonalidades amarillas o anaranjadas, podría indicar una combustión incompleta, lo que se traduce en una mayor concentración de contaminantes en el aire.

Un quemador metálico de cocina a gas con llamas azules y anaranjadas sobre una superficie de acero inoxidable en un entorno oscuro
Una llama de tonalidad amarilla o anaranjada en el quemador indica una combustión incompleta que eleva los contaminantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los cuidados cotidianos, la doctora advirtió que ante la presencia de olor a gas, la indicación es clara: salir de la vivienda de inmediato, evitar encender o apagar cualquier interruptor eléctrico y comunicarse con la empresa distribuidora de gas o con los servicios de emergencia desde afuera.

A propósito de ello, Paulin aprovechó para advertir que no todos los peligros de la combustión se anuncian con un olor: el monóxido de carbono es un gas inodoro que puede acumularse en el hogar sin que sus ocupantes lo perciban, lo que lo convierte en una amenaza silenciosa.

Frente a ello, la especialista recomendó contar con detectores de monóxido de carbono operativos como medida de prevención.

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