Por qué la tos puede durar semanas después de un resfriado y cuándo consultar

La revista CMAJ estima que la tos posinfecciosa suele prolongarse entre tres y ocho semanas en adultos tras una infección respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una vez que ceden el malestar general, el dolor de garganta y la fiebre propios de un resfriado, la tos puede prolongarse durante semanas después de una infección respiratoria. Esta molestia persistente suele alterar el descanso nocturno y genera inquietud en quienes la padecen, aun cuando el virus causante ya fue neutralizado y ya no circula por el organismo.

Comprender este fenómeno exige mirar más allá del calendario para observar qué ocurre en los tejidos. La irritación de los conductos aéreos, el goteo constante de mucosidad hacia la garganta y la influencia del entorno mantienen encendido el reflejo de toser, incluso cuando la persona recuperó su energía habitual y superó la etapa de contagio.

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Afecciones comunes como la gripe, el resfrío, el covid-19 o el virus sincicial respiratorio tardan entre 7 y 14 días en resolverse, aunque el carraspeo y los accesos espasmódicos acostumbran ser los últimos en marcharse. Esta demora marca la frontera entre un proceso benigno que solo pide tiempo y un cuadro que amerita una evaluación médica.

La irritación de los bronquios y el goteo nasal prolongan el reflejo de toser

Los virus como el de la influenza y el COVID-19 remiten en dos semanas, aunque la tos suele ser el último síntoma en desaparecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito sanitario, el cuadro recibe el nombre de tos posinfecciosa o posviral. De acuerdo con un informe de la Asociación Médica Canadiense divulgado en su revista CMAJ, el síntoma dura entre tres y ocho semanas, un lapso que la medicina define como tos subaguda. La investigación estima que entre el 11 % y el 25 % de los adultos experimenta esta secuela tras un episodio respiratorio, debido a que la inflamación deja los bronquios especialmente sensibles y entorpece los mecanismos normales para limpiar las secreciones.

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Esa continuidad no significa que el patógeno continúe presente. Especialistas de la Clínica Cleveland explican que las terminaciones nerviosas de las vías respiratorias quedan muy sensibles durante la cicatrización, por lo que reaccionan de manera exagerada ante estímulos corrientes como el aire frío, la sequedad ambiental, el humo del tabaco o los perfumes intensos.

A este escenario se agrega el goteo posnasal, que consiste en la caída lenta pero incesante de mucosidad desde la nariz hacia la faringe. Al rozar la laringe, el líquido despierta ataques repetidos de tos seca, sobre todo al acostarse por la noche. Por su parte, la Asociación Pulmonar Estadounidense recalca que un simple resfrío puede desestabilizar durante semanas a quienes ya conviven con asma, bronquitis crónica o enfisema.

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Los fármacos habituales carecen de respaldo científico para acortar el síntoma

La Cleveland Clinic señala que las vías respiratorias irritadas reaccionan con mayor sensibilidad ante el aire frío, el humo y los olores fuertes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante una molestia que se estira en el tiempo, la tentación de buscar soluciones inmediatas en la farmacia choca contra la evidencia. Un metaanálisis publicado en la Revista Británica de Medicina General, dependiente del Real Colegio de Médicos Generales del Reino Unido, evaluó seis ensayos clínicos con 724 adultos y concluyó que ningún tratamiento farmacológico aportó beneficios claros en la recuperación a los 14 y 28 días.

En sintonía con estos datos, la revisión de CMAJ ratificó que no hay pruebas científicas sólidas que avalen el uso de corticoides inhalados, broncodilatadores ni jarabes comunes para frenar la tos posinfecciosa en personas sin enfermedades pulmonares previas. Recursos cotidianos como beber abundante agua para fluidificar las flemas, utilizar humidificadores o consumir una cucharada de miel pueden suavizar la garganta, pero no aceleran los tiempos biológicos de curación.

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Señales de alarma y pautas concretas para acudir a la consulta médica

El alivio duradero depende de un diagnóstico certero. Desde la Clínica Mayo advierten que achacarle toda tos a un resfriado previo entraña el peligro de pasar por alto dolencias como el reflujo gastroesofágico, un asma incipiente o una sinusitis bacteriana sobreviniente.

Por estas razones, conviene programar una visita médica si el síntoma supera las ocho semanas de duración, frontera a partir de la cual pasa a considerarse una afección crónica.

Del mismo modo, resulta imperativo solicitar asistencia inmediata si la tos llega acompañada por señales de alarma bien definidas: dificultad para respirar, dolor u opresión en el pecho, fiebre que rebrota tras varios días de mejoría, silbidos audibles en la respiración o rastros de sangre en la saliva.

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