El curioso truco de esta ciudad española para secar la ropa cuando llueve

@gemelosviajeros descubren el método para secar la ropa en Bilbao. (Montaje Infobae)

En los días de lluvia, secar la ropa puede ser un auténtico reto. Cuando este fenómeno meteorológico es algo casual, no le solemos dar importancia a esta parte de nuestra rutina doméstica. Sin embargo, cuando es algo habitual, es lógico que se tomen medidas. La más normal suele ser tender la ropa dentro de casa, pero esto supone que el tiempo de secado sea mucho mayor que de costumbre.

En España, hay una ciudad donde han encontrado una solución. Este método práctico ofrece una solución rápida y accesible sin necesidad de secadora ni plancha especial. Y es que, los vecinos de Bilbao, le han puesto un paraguas al tendedero. Además, este no es un remedio casero de una única persona, sino que está literalmente por todas las fachadas de la ciudad.

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De esta manera, aunque para sus ciudadanos es una escena cotidiana, para muchos turistas, como los famosos tiktokers de viajes @gemelosviajeros, se ha convertido en una auténtica curiosidad. El vídeo también ha llamado la atención de numerosos usuarios, que destacan en comentarios que esta solución lleva décadas utilizándose en todo el norte peninsular. Esto subraya el ingenio que han tenido para adaptar la arquitectura doméstica a las condiciones climáticas de cada lugar.

Un método para poder tender al aire libre

En zonas donde las precipitaciones forman parte del día a día durante buena parte del año, tender la ropa al aire libre siempre ha supuesto un reto. Antes de la popularización de las secadoras eléctricas, era necesario aprovechar cualquier momento de sol o de viento para secar la colada. Sin embargo, el tiempo podía cambiar en cuestión de minutos, obligando a recoger la ropa con rapidez para evitar que volviera a empaparse.

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Fue precisamente esa necesidad la que favoreció la instalación de tendederos exteriores con poleas, un sistema que permite sacar y recoger la ropa desde el interior de la vivienda mediante una cuerda. Así, si comienza a llover de forma inesperada, basta con tirar del mecanismo para recuperar el tendedero sin tener que inclinarse peligrosamente por la ventana. Además de su practicidad, permite ahorrar energía y aprovechar la ventilación natural, una costumbre que sigue muy arraigada en numerosas ciudades españolas.

Imagen de archivo de ropa tendida en un edificio antiguo sin reformar. (Freepik)

Además, secar la ropa al aire libre ayuda a prevenir la proliferación de hongos y bacterias que pueden desarrollarse en ambientes húmedos, como ocurre cuando la ropa se seca en interiores sin ventilación adecuada. La luz solar actúa como desinfectante natural, ya que los rayos ultravioleta contribuyen a eliminar microorganismos. También permite conservar mejor las fibras de los tejidos, ya que evita el desgaste que generan las altas temperaturas y el movimiento de las secadoras eléctricas.

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Las redes sociales han viralizado costumbres

No es la primera vez que un detalle cotidiano español conquista las redes sociales. En los últimos años se han viralizado costumbres como las persianas enrollables, los patios interiores, los horarios de las comidas o los dos besos al saludar, elementos que forman parte de nuestra cultura, pero que sorprenden a quienes proceden de otros países.

Las redes sociales se han convertido, además, en un escaparate de pequeñas diferencias culturales que antes pasaban inadvertidas. Gestos tan habituales como comprar el pan a diario, bajar las persianas durante las horas de más calor o ventilar la casa cada mañana generan miles de comentarios cuando son observados desde otra perspectiva.

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