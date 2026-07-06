¿Cómo saber qué necesita tu cabello? Guía para identificar si requiere hidratación, nutrición o proteínas

El cabello necesita una rutina personalizada porque no existe un producto universal y sus señales permiten identificar el cuidado adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello es una de las partes más visibles de nuestra imagen y también una de las que más refleja nuestro estado de salud, nuestros hábitos de cuidado y la influencia del ambiente.

Muchas personas compran productos recomendados por influencers, amigos o publicidad sin detenerse a observar qué necesita realmente su cabello. Como resultado, terminan usando tratamientos que no solucionan el problema e incluso pueden empeorarlo.

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La realidad es que no existe un producto universal que funcione para todos. Cada tipo de cabello tiene necesidades distintas según su textura, grosor, nivel de porosidad, historial de tratamientos químicos, exposición al calor y estado general del cuero cabelludo.

Aprender a interpretar las señales que da el cabello es el primer paso para crear una rutina efectiva. En esta guía descubrirás cómo identificar si tu pelo necesita hidratación, nutrición, proteínas o un aporte de vitaminas, además de conocer ejemplos de ingredientes y consejos para mantener un cabello fuerte, sano y brillante.

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La hidratación del cabello repone agua en la fibra capilar y se recomienda ante opacidad, frizz, aspereza y dificultad para desenredar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de escuchar las señales del cabello

El cabello cambia constantemente. Factores como el clima, la alimentación, el estrés, las hormonas, la edad e incluso la calidad del agua pueden modificar su apariencia y comportamiento.

Por eso es normal que un cabello que en invierno necesita hidratación profunda, durante el verano requiera más nutrición o protección frente al sol.

Antes de comprar un tratamiento, observa detenidamente cómo se comporta tu cabello después de lavarlo.

Pregúntate:

¿Está áspero o suave?

¿Se rompe fácilmente?

¿Tiene brillo o luce opaco?

¿Está muy esponjado?

¿Pierde elasticidad?

¿Las puntas se abren constantemente?

¿Se enreda con facilidad?

¿Se siente pesado o sin movimiento?

Las respuestas ayudarán a identificar qué tipo de cuidado necesita.

La nutrición del cabello aporta aceites y lípidos, y resulta clave cuando aparecen sequedad, puntas abiertas, enredos y poco brillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cabello necesita hidratación

La hidratación consiste en aportar agua y mantenerla dentro de la fibra capilar.

Un cabello deshidratado suele sentirse seco al tacto, luce sin brillo, presenta frizz y resulta difícil de peinar. Aunque muchas personas creen que la hidratación solo es necesaria para el cabello rizado, todos los tipos de cabello pueden deshidratarse.

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Señales de falta de hidratación

Cabello opaco.

Mucho frizz.

Sensación áspera.

Pérdida de suavidad.

Dificultad para desenredarlo.

Falta de movimiento.

Electricidad estática.

Ingredientes hidratantes

Busca productos que contengan ingredientes como:

Aloe vera.

Glicerina.

Pantenol (Provitamina B5).

Ácido hialurónico.

Miel.

Extracto de pepino.

Agua de coco.

Algas marinas.

Betaína.

Extractos botánicos hidratantes.

Ejemplo

Si después de lavar tu cabello se ve inflado, áspero y sin brillo, pero mejora temporalmente cuando aplicas un acondicionador, probablemente necesita hidratación.

Las proteínas fortalecen la estructura del cabello y hacen falta cuando el pelo se rompe con facilidad, pierde elasticidad y no mantiene los peinados (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando el cabello necesita nutrición

La nutrición consiste en aportar lípidos o aceites que ayudan a proteger la fibra capilar y sellar la humedad.

Este tipo de tratamiento es especialmente importante para cabellos secos, teñidos, decolorados, rizados o expuestos al calor frecuente.

Síntomas de falta de nutrición

Cabello muy seco.

Puntas abiertas.

Mucho frizz.

Poco brillo.

Sensación de rigidez.

Enredos constantes.

Aspecto envejecido.

Ingredientes nutritivos

Los siguientes ingredientes aportan nutrición:

Aceite de argán.

Aceite de coco.

Aceite de oliva.

Aceite de jojoba.

Aceite de aguacate.

Aceite de almendras.

Aceite de ricino.

Manteca de karité.

Manteca de cacao.

Ceramidas.

Escualano.

Ejemplo

Si tu cabello absorbe rápidamente cualquier mascarilla pero al poco tiempo vuelve a sentirse seco, probablemente necesita más nutrición.

El exceso de proteínas también daña el cabello, ya que puede volverlo duro, opaco, quebradizo y difícil de peinar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el cabello necesita proteínas

La proteína fortalece la estructura del cabello.

El cabello está formado principalmente por queratina, una proteína natural. Los procesos químicos, la decoloración, las permanentes y el uso excesivo de planchas pueden deteriorarla.

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Cuando esto sucede, el cabello pierde fuerza y elasticidad.

Señales de falta de proteínas

Se rompe con facilidad.

Está muy elástico cuando está mojado.

Se siente débil.

Pierde volumen.

No mantiene los peinados.

Presenta puntas quebradizas.

Ingredientes ricos en proteínas

Busca productos que contengan:

Queratina hidrolizada.

Colágeno hidrolizado.

Proteína de trigo.

Proteína de arroz.

Proteína de avena.

Proteína de seda.

Aminoácidos.

Proteína de soja.

Proteína de maíz.

Ejemplo

Si al estirar un cabello mojado este se alarga demasiado antes de romperse, suele indicar una pérdida importante de proteínas.

Cuidado con el exceso de proteínas

Aunque las proteínas fortalecen el cabello, utilizarlas en exceso también puede causar problemas.

Un cabello saturado de proteínas suele sentirse:

Muy duro.

Sin movimiento.

Quebradizo.

Difícil de peinar.

Opaco.

El calendario capilar alterna hidratación, nutrición y proteínas para mantener el equilibrio entre agua, aceites naturales y queratina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En estos casos conviene suspender temporalmente los tratamientos proteicos y enfocarse en la hidratación.

El equilibrio entre hidratación, nutrición y proteínas

Uno de los errores más frecuentes es concentrarse únicamente en una necesidad.

El cabello saludable mantiene un equilibrio entre:

Agua.

Aceites naturales.

Proteínas.

Cuando alguno de estos elementos falta o sobra, aparecen distintos problemas.

Por eso muchas personas siguen un calendario capilar, alternando tratamientos hidratantes, nutritivos y reconstructores según el estado del cabello.

¿Qué es el calendario capilar?

Es una rutina organizada que distribuye diferentes tratamientos durante varias semanas.

Un ejemplo sencillo podría ser:

Semana 1

Lunes: hidratación.

Jueves: nutrición.

Semana 2

Lunes: hidratación.

Jueves: proteínas.

Semana 3

Lunes: hidratación.

Jueves: nutrición.

Semana 4

Lunes: proteínas.

Jueves: hidratación.

Este calendario puede adaptarse a las necesidades individuales.

La biotina, la vitamina D, el hierro, el zinc, la vitamina C, la vitamina E y los omega-3 influyen en la salud del cabello y del cuero cabelludo (Freepik)

El papel de la biotina

La biotina, también conocida como vitamina B7 o vitamina H, participa en el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos.

Su deficiencia es poco frecuente, pero cuando existe puede provocar:

Cabello débil.

Mayor caída.

Uñas frágiles.

Alteraciones en la piel.

Muchas personas consumen suplementos de biotina esperando un crecimiento acelerado del cabello.

Sin embargo, si no existe una deficiencia real, la evidencia científica no demuestra que tomar dosis elevadas produzca un crecimiento significativamente mayor.

La mejor forma de obtener biotina es mediante una alimentación equilibrada.

Alimentos ricos en biotina

Huevos cocidos.

Almendras.

Nueces.

Maní.

Salmón.

Sardinas.

Aguacate.

Champiñones.

Batata.

Espinaca.

La importancia de la vitamina D

La vitamina D cumple funciones fundamentales en numerosos tejidos del organismo, incluidos los folículos pilosos.

Diversas investigaciones han observado una relación entre niveles bajos de vitamina D y algunos tipos de caída del cabello.

No obstante, solo un profesional de la salud puede determinar si existe una deficiencia mediante análisis de laboratorio.

La porosidad, los hábitos de calor y el estado del cuero cabelludo condicionan el cuidado del cabello, y la caída excesiva o la descamación requieren consulta con un dermatólogo o tricólogo (Freepik)

Fuentes naturales de vitamina D

Exposición moderada al sol.

Pescados grasos.

Atún.

Salmón.

Caballa.

Yema de huevo.

Leche fortificada.

Bebidas vegetales enriquecidas.

Hierro: un mineral clave

La falta de hierro es una de las causas nutricionales más frecuentes de caída del cabello, especialmente en mujeres.

Cuando existe anemia por deficiencia de hierro pueden aparecer síntomas como:

Cansancio.

Debilidad.

Palidez.

Caída del cabello.

Uñas quebradizas.

Alimentos ricos en hierro

Carne roja magra.

Hígado.

Lentejas.

Garbanzos.

Frijoles.

Espinaca.

Acelga.

Semillas de calabaza.

Consumir vitamina C junto con alimentos ricos en hierro mejora su absorción.

La alimentación saludable es clave para cuidar el cabello (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zinc

El zinc participa en la reparación celular y en el crecimiento del cabello.

Su deficiencia puede favorecer la caída capilar.

Alimentos ricos en zinc

Ostras.

Carne de res.

Pollo.

Semillas de calabaza.

Nueces.

Garbanzos.

Vitamina C

La vitamina C ayuda en la producción de colágeno y favorece la absorción del hierro.

Además, actúa como antioxidante.

Alimentos ricos en vitamina C

Naranja.

Kiwi.

Fresas.

Guayaba.

Papaya.

Limón.

Pimiento rojo.

Vitamina E

La vitamina E protege las células frente al daño oxidativo.

Fuentes de vitamina E

Almendras.

Avellanas.

Semillas de girasol.

Aguacate.

Aceite de oliva.

Ácidos grasos Omega-3

Los omega-3 ayudan a mantener la salud del cuero cabelludo.

Alimentos ricos en Omega-3

Salmón.

Sardinas.

Caballa.

Chía.

Linaza.

Nueces.

La porosidad del cabello determina cómo absorbe y retiene la humedad (Freepik)

El cuero cabelludo también necesita cuidados

Muchas personas se concentran únicamente en el largo del cabello y olvidan el cuero cabelludo.

Sin un cuero cabelludo sano es difícil mantener un crecimiento saludable.

Es recomendable:

Lavar con la frecuencia adecuada.

Masajear suavemente durante el lavado.

Evitar rascar con las uñas.

No acumular residuos de productos.

Mantener una buena higiene.

La importancia de la porosidad

La porosidad indica la capacidad del cabello para absorber y retener humedad.

Baja porosidad

Rechaza fácilmente el agua.

Los productos tardan en absorberse.

Conviene usar productos ligeros.

Porosidad media

Mantiene un buen equilibrio.

Responde bien a la mayoría de tratamientos.

Alta porosidad

Absorbe rápidamente los productos.

También pierde humedad con facilidad.

Requiere hidratación frecuente y nutrición.

Hábitos que dañan el cabello

Algunas costumbres deterioran la fibra capilar incluso utilizando buenos productos.

Entre ellas:

Uso excesivo de planchas.

Secadores a temperaturas muy altas.

Decoloraciones repetidas.

Peinados demasiado tensos.

Dormir con el cabello mojado.

Cepillarlo bruscamente.

Lavar con agua extremadamente caliente.

La hidratación del cabello repone agua en la fibra capilar (Freepik)

Cómo crear una rutina personalizada

No todas las personas necesitan una rutina complicada.

Una rutina básica puede incluir:

Champú adecuado para el cuero cabelludo. Acondicionador después de cada lavado. Mascarilla una o dos veces por semana. Protector térmico antes del calor. Aceite ligero en las puntas si es necesario.

La clave está en observar cómo responde el cabello e ir ajustando los tratamientos según cambien sus necesidades.

¿Cuándo consultar a un especialista?

Si notas una caída excesiva durante varias semanas, zonas con pérdida visible de cabello, picazón intensa, descamación persistente o cambios repentinos en la textura capilar, es recomendable acudir a un dermatólogo o tricólogo. Estos profesionales pueden identificar causas médicas, solicitar estudios si es necesario y recomendar el tratamiento más adecuado.

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Conocer las necesidades reales del cabello es mucho más efectivo que seguir modas o utilizar productos porque están de tendencia. Un cabello seco no siempre necesita proteínas, y uno quebradizo no siempre requiere aceites. Aprender a diferenciar entre hidratación, nutrición y reconstrucción permite ofrecer a la fibra capilar exactamente lo que necesita en cada momento.

Además del uso de productos adecuados, mantener una alimentación equilibrada rica en proteínas, vitaminas y minerales, controlar el estrés, proteger el cabello del calor y cuidar el cuero cabelludo son factores esenciales para conservar una melena fuerte y saludable.

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Recuerda que un cabello sano no se consigue de un día para otro. La constancia, la observación y una rutina adaptada a tus necesidades serán siempre los mejores aliados para lucir un pelo brillante, resistente y lleno de vida.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.

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