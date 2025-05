Cuál es el estilo de flequillo ideal para rejuvenecer el rostro de forma natural y cómo lograrlo

El flequillo cortina suaviza las facciones, disimula líneas de expresión y rejuvenece el rostro de forma natural sin cubrirlo completamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay pequeños cambios que pueden hacer una diferencia enorme en cómo nos vemos y, sobre todo, en cómo nos sentimos. El flequillo cortina es uno de esos gestos mágicos. No solo refresca la imagen al instante, sino que también rejuvenece el rostro de una manera natural y favorecedora.

Hoy quiero contarte, como estilista con más de 20 años de experiencia, por qué este tipo de flequillo es el favorito para las mujeres que quieren verse más jóvenes, actuales y femeninas, sin perder su esencia.

¿Qué tiene el flequillo cortina que rejuvenece tanto?

A diferencia del clásico flequillo recto, el flequillo cortina es más liviano, abierto en el centro y más largo en los costados. Esta forma de “enmarcar” la cara genera un efecto visual increíble:

Dulcifica las facciones .

Disimula líneas de expresión en la frente y alrededor de los ojos.

Aporta movimiento y un aire fresco que nos saca años de encima.

No tapa la cara, no endurece los rasgos, todo lo contrario. Realza la mirada y deja al descubierto las partes más lindas del rostro, creando ese efecto de juventud natural tan deseado.

Además, tiene ese “no sé qué” que da un toque chic y relajado, muy en sintonía con las mujeres de hoy: activas, auténticas, llenas de energía, pero siempre queriendo verse bien sin complicarse.

Celebridades que aman el flequillo cortina y por qué deberías inspirarte en ellas

No soy el único que lo dice: muchas celebridades lo han elegido para rejuvenecer su imagen, y los resultados saltan a la vista.

Dakota Johnson, por ejemplo, convirtió el flequillo cortina en su sello personal. Ella siempre luce fresca, juvenil, y su secreto es este flequillo que acompaña sus facciones sin ocultarlas.

Brigitte Bardot , la musa original de este look en los años 60, le dio al flequillo cortina ese aire sensual y elegante que todavía hoy seguimos imitando.

Alexa Chung , ícono de estilo británico, usa un flequillo cortina largo y despeinado que suaviza su rostro redondo y la hace ver eternamente joven.

También vimos versiones más modernas en Rihanna e incluso Kate Middleton, quien lo adoptó para dar frescura a su imagen real.

¿Qué tienen en común todas ellas?

Supieron encontrar en el flequillo cortina un aliado para verse naturales, renovadas y absolutamente modernas.

El secreto para un flequillo cortina perfecto

Si pensás en hacerte este cambio de look, hay algunos secretitos de estilista que no te pueden faltar:

Corte personalizado: lo ideal es que el centro del flequillo llegue entre la altura de las cejas y los ojos, y que los laterales se alarguen hacia los pómulos. Esto crea ese efecto “cortina” que abre la mirada y estiliza.

Secado estratégico: secalo apenas salís de la ducha. Usá el secador llevando el flequillo de un lado a otro con un cepillo redondo mediano, siempre dándole un pequeño giro hacia afuera en las puntas.

Textura real: un truco infalible es aplicar un poco de champú en seco en las raíces del flequillo. Esto le da cuerpo y evita que se pegue a la frente, dándole ese volumen “despreocupado” que rejuvenece tanto.

Mantenimiento relajado: a diferencia de otros flequillos, la cortina no necesita retoques semanales. Con cortarlo cada 6 a 8 semanas es suficiente para que siempre luzca bien.

¿Cómo adaptar el flequillo cortina a tu tipo de rostro?

Te adelanto una gran noticia: el flequillo cortina favorece a casi todas. Solo hay que saber adaptarlo:

Rostro redondo: el flequillo más largo en los costados ayuda a afinar la cara. Ideal llevarlo a la altura de los pómulos, como lo hace Alexa Chung.

Rostro cuadrado: apostá por un flequillo más suave y desfilado, que caiga en ondas para suavizar los ángulos de la mandíbula.

Rostro alargado: un flequillo un poquito más corto al centro (a la altura de las cejas) ayuda a acortar visualmente el rostro.

Rostro ovalado: ¡bendecidas! Pueden jugar con cualquier versión del flequillo cortina, ya que su rostro es naturalmente equilibrado.

Rostro en forma de corazón: un flequillo ligero y abierto disimula la frente ancha y realza los pómulos.

Antes y después de famosas que se animaron al flequillo cortina y rejuvenecieron su imagen

Dakota Johnson: sin flequillo se ve elegante, pero algo más seria. Con flequillo cortina, su rostro se ilumina, su mirada se agranda y transmite una vibra juvenil sin esfuerzo.

Jennifer Lopez: en más de una ocasión, JLo apostó por el flequillo cortina para suavizar sus facciones y se la vio más relajada y fresca, ideal para equilibrar su rostro fuerte y mantener su imagen joven.

Camila Cabello: pasó de un look tradicional a uno mucho más moderno y dulce con flequillo cortina. Sus rasgos latinos se realzan y el flequillo le suma un aire de “chica de portada”.

Blanca Suárez: el flequillo cortina le dio una frescura inesperada a su estilo sofisticado, restándole dureza a su expresión y potenciando su mirada.

Zooey Deschanel: aunque su estilo suele ser retro, el flequillo abierto le da ese “twist” más relajado que rejuvenece sin perder su esencia vintage.

Este tipo de comparaciones visuales demuestran cómo pequeños cambios de estilo pueden generar un gran impacto. Si ellas se animaron… ¿Por qué vos no?

Aquí te dejo 5 razones para animarte al flequillo cortina, si todavía estás dudando

Te hace ver más joven porque suaviza las facciones, enmarca los ojos y disimula las líneas de expresión. Es como un mini lifting, pero sin agujas. Favorece a casi todos los tipos de rostro. Con el largo y corte adecuados, el flequillo cortina se puede adaptar perfectamente a vos. Solo necesitás un estilista que entienda tus facciones. Es fácil de mantener y peinar. No requiere visitas constantes a la peluquería. Y con un secador y cepillo redondo podés tenerlo perfecto en 5 minutos. Combina con todos los largos de pelo. Queda increíble con melenas largas, medias o hasta con un corte bob. Y si lo dejás crecer… ¡Se funde naturalmente con tu corte! Refresca tu imagen sin cambiar radicalmente. Si querés renovar tu look sin tocar el largo o el color del cabello, el flequillo cortina es una excelente opción. Es ese cambio sutil, pero poderoso que transforma cómo te ves (y cómo te ven).

Muchas veces postergamos un cambio de look por miedo o comodidad. Pero quiero decirte algo: cambiar es animarte a volver a verte con otros ojos. El flequillo cortina es uno de esos cambios inteligentes: no drástico, no invasivo, pero sí transformador. Te ayuda a sentirte más joven, más auténtica, más vos. Y eso, más allá de la estética, es lo que realmente importa.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años, donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.