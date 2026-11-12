Economía

Tras la caída de ventas de octubre, las automotrices refuerzan los créditos a tasa 0% para comprar 0 km

Las terminales argentinas ofrecen nuevos planes de financiación de hasta 4 años para varios de sus modelos. Aunque este sistema implica un alto costo para las marcas, es uno de los motores de ventas en 2026

Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las financiaciones a tasa 0% no fueron lo que el mercado esperaba como motor de ventas. Sin embargo, las marcas continúan ofreciéndolas con plazos y montos algo reducidos en disponibilidad de volumen de unidades. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Tras la caída de las ventas de autos 0 km en octubre, las terminales renovaron sus propuestas de crédito para noviembre con la expectativa puesta en la reactivación que necesita el mercado automotor, especialmente de cara a fin de año, uno de los momentos de mayor retracción debido a que muchos compradores prefieren esperar al año siguiente.

Inesperadamente, tras un proceso de repunte de las ventas en el segundo semestre, el mercado registró el mes pasado una baja interanual del 12%, un retroceso del 8% frente a septiembre y una contracción acumulada del 12,8% en lo que va de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.

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En ese escenario, las marcas pusieron nuevamente en marcha planes con tasas subsidiadas y plazos variados. Sin embargo, la financiación a tasa 0% concentra la mayor atención de los consumidores, ya que permite cubrir con un crédito prendario una parte del valor del vehículo y, en general, supone plazos de devolución más cortos que los de un plan de ahorro previo.

Las condiciones de cada marca

Chevrolet concentra una de las propuestas de mayor monto dentro de las líneas a tasa 0%. La marca financia hasta $43.000.000 en 12 cuotas para Trailblazer, mientras que para S10 el límite es de $30.000.000 a 12 meses o $25.000.000 en 18 cuotas.

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Chevrolet permite diferir la primera cuota de la financiación por 60 días, lo que implica pagar recién en enero de 2027 si se suscribe este mes.
Chevrolet permite diferir la primera cuota de la financiación por 60 días, lo que implica pagar recién en enero de 2027 si se suscribe este mes.

La oferta incluye al Onix y Onix Plus, con topes de $25.000.000 a 12 meses, $22.000.000 a 18 y $20.000.000 a 24. Para Tracker, los montos alcanzan $27.000.000, $26.000.000 y $19.000.000 en esos mismos plazos. La Tracker RS, en cambio, dispone de hasta $28.000.000 a 18 cuotas o $22.000.000 a 24 meses.

La pickup Montana puede financiarse con $30.000.000 a 12 meses o $18.000.000 a 18, mientras que las versiones Premier y RS elevan el segundo límite a $25.000.000. Sonic ofrece hasta $28.000.000 a 12 meses, $25.000.000 a 18 y $22.000.000 a 24. También hay planes para Silverado y Spark EUV, ambos con hasta $15.000.000 a 12 cuotas, y para Captiva PHEV, con hasta $30.000.000 a 12 meses o $20.000.000 a 18.

En los planes a 12 meses de Onix, Tracker, Montana, S10, Trailblazer, Silverado, Spark EUV y Captiva PHEV, la primera cuota puede diferirse 60 días. Así, quienes accedan a esas alternativas durante noviembre podrán iniciar los pagos en 2027.

Volkswagen ofrece para sus autos y SUV hasta $28.000.000 a 12 meses, $20.000.000 a 18 y $17.000.000 a 24 cuotas. La línea incluye Virtus Sense, Polo Comfortline y Highline, Tera, Nivus, T-Cross, Tiguan Life y Taos Highline.

Una pickup Volkswagen Amarok gris estacionada en un campo con pasto seco frente a montañas y cielo nublado. Tiene emblema V6 y patente argentina
La pickup Volkswagen Amarok cuenta con la el mayor tope de financiación a tasa 0% de la marca en noviembre. (Volkswagen Argentina)

En las pick ups, Amarok dispone de la financiación más alta de la marca: hasta $36.500.000 a 12 meses con demostración de ingresos, o $32.500.000 sin esa acreditación, para las versiones que no pertenecen a la gama Trendline. A 18 meses, el límite es de $24.500.000 y, a 24, de $16.500.000 para las variantes habilitadas. Las Amarok Trendline cuentan con una opción propia de hasta $26.500.000 a 12 meses.

En Ford, Ranger tiene una alternativa a tasa 0% a 18 meses por hasta $30.000.000. La Ranger V6 eleva el tope a $40.000.000 en el mismo plazo.

La marca también incluyó a Territory. La versión híbrida, Territory HEV, puede financiarse hasta por $25.000.000 a 18 meses. En tanto, las versiones Titanium y SEL acceden a ese mismo monto en 24 cuotas.

Toyota habilitó una línea de hasta $30.000.000 a 18 meses para todas las versiones de Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross. Para Yaris y Yaris Cross, el límite a tasa 0% es de $15.000.000 a 12 meses.

El resto de la gama de la terminal tiene disponible un crédito de hasta $25.000.000 a 12 cuotas. Además, Toyota comunica una línea UVA con tasa 0% TNA, con un máximo de $30.000.000 y un plazo de 18 meses. En esta alternativa, la tasa nominal es nula, pero el capital se actualiza según la Unidad de Valor Adquisitivo.

Toyota Corolla Cross 2025
Toyota ofrece financiación de hasta $30.000.000 en todos los modelos de la gama media de su portafolio. (Toyota Argentina)

El grupo Stellantis, el que mayor cantidad de marcas venden en Argentina, vuelve a ofrecer planes a tasa 0% en con diferentes configuraciones.

Citroën y Peugeot cuentan con una línea para toda la gama de hasta $18.000.000 a 18 meses, mientras que DS Automobiles financia hasta $40.000.000 en ese mismo plazo.

En Fiat, el tope general es de $24.000.000 a 12 meses. Cronos, Pulse, Fastback y Toro pueden acceder a una financiación de hasta $28.000.000 a 18 meses.

Jeep, por su parte, financia hasta $24.000.000 a 12 meses para toda la gama y eleva el monto a $28.000.000 a 18 para Renegade, Compass, Commander y Avenger. En el caso de Avenger, el más reciente modelo lanzado en el mercado local, hay un plan propio de $20.000.000 a 24 meses. También el Jeep Compass Sport tiene una oferta especial con un monto de hasta $28.000.000 en ese plazo.

Un automóvil de color verde lima y techo negro, estacionado sobre un suelo de grava frente a montañas rocosas
El nuevo Jeep Avenger microhíbrido tiene un plan de financiación propio, acorde a la novedad que representa en el mercado. (Stellantis Argentina)

Leapmotor, finalmente, ofrece hasta $18.000.000 a 18 meses para toda la gama y una segunda línea de $40.000.000 a 12 meses. Stellantis también contempla créditos UVA con tasa 0% para sus marcas, con plazos y topes que varían según el modelo.

Honda conserva créditos a tasa 0% fija en 12, 18 y 24 meses, aunque no informó los modelos ni los montos máximos alcanzados por cada una de esas líneas. La terminal también dispone de una opción UVA a tasa 0% con plazos de hasta 48 meses, la más extensa del mercado. En estos créditos, el interés nominal es cero, pero la deuda se ajusta por la evolución de la UVA.

Nissan suma financiación prendaria a tasa 0% para Kicks, Sentra y X-Trail, con un monto máximo de $20.000.000 a 12 o 24 meses. Para el nuevo Kait, la marca ofrece hasta $18.000.000 a 12 meses, también sin interés.

La terminal además comunica una financiación prendaria sin quebranto a 12 y 18 meses para Kicks, Sentra y X-Trail. Como no se detalla una tasa 0% para esa alternativa, queda diferenciada de las líneas sin interés.

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