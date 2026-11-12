Por qué no es recomendable compartir el cortaúñas

El uso individual de cortaúñas y cepillos previene la transferencia de microorganismos y restos de piel en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cortaúñas integra la nómina de utensilios que suelen descansar en el baño y circular de mano en mano entre los integrantes del hogar. Sin embargo, compartir este accesorio abre una vía silenciosa para el traspaso de microorganismos y residuos orgánicos. Se trata de un hábito doméstico que incrementa las probabilidades de sufrir infecciones y perjudica el cuidado integral de las uñas.

Aunque prestar el utensilio en una ocasión aislada rara vez desencadena un contagio inmediato, el peligro surge cuando el filo toma contacto con láminas ungueales alteradas, padrastros o pequeñas laceraciones periungueales. La acumulación inadvertida de escamas de piel crea un reservorio biológico indeseable, por lo que individualizar el uso simplifica la higiene personal y previene complicaciones dermatológicas comunes.

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La precaución responde a una pauta preventiva elemental: separar los instrumentos cortantes que interactúan con tejidos vivos. Este principio adquiere particular relevancia frente a la presencia de infecciones fúngicas, verrugas víricas o heridas diminutas en las extremidades, incluso cuando las anomalías todavía no exhiben manifestaciones visibles.

Los estudios científicos identifican un riesgo de contagio intrafamiliar

Una revisión sistemática disponible en la base médica oficial, a través de un estudio publicado en Journal of Fungi, publicación especializada en micología médica, examinó 90 investigaciones orientadas a esclarecer cómo circulan los patógenos en el ámbito doméstico. El relevamiento evaluó el impacto de las superficies comunes y los artículos de aseo en la dispersión intrafamiliar de afecciones en la piel.

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La rutina de higiene exige retirar residuos, desinfectar y secar cada instrumento antes de su almacenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores confirmaron que los dermatofitos, microorganismos capaces de colonizar queratina en uñas, piel y cabello, muestran notable resistencia en superficies secas. Por este motivo, los autores señalaron que los accesorios de corte pueden actuar como vectores mecánicos, junto con toallas y calzado. Con todo, el documento aclara que esta dinámica describe una exposición probable y no una certeza clínica en cada contacto.

Asimismo, la investigación remarcó una salvedad metodológica: la bibliografía científica carece de pruebas empíricas directas que cuantifiquen colonias de hongos patógenos en limas o alicates domiciliarios. En consecuencia, desaconsejar su intercambio representa una salvaguarda prudencial de sentido común, orientada a minimizar riesgos innecesarios en la convivencia familiar.

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La humedad y el calzado cerrado demandan utensilios diferenciados para los pies

La anatomía y el microclima de los pies exigen un tratamiento diferenciado respecto de las manos. Al permanecer durante horas confinados en calzado cerrado, expuestos a fricción constante y sudoración, los dedos de los pies generan el ecosistema propicio para la proliferación microscópica. Por ello, las afecciones en esta zona suelen ser más rebeldes y prolongadas.

Conviene recordar que un cambio en la textura o coloración (como una uña gruesa, amarillenta o estriada) no obedece necesariamente a una micosis, pues existen traumatismos mecánicos y alteraciones metabólicas con cuadros análogos. No obstante, reservar un juego exclusivo para las extremidades inferiores impide que una lámina deteriorada transfiera posibles esporas hacia las manos o hacia otros miembros de la casa.

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UEl cuidado de las uñas requiere kits separados para manos y pies con el fin de evitar el uso de la misma herramienta en ambas zonas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponer de un alicate exclusivo para los pies y otro para las manos fortalece la rutina de cuidado podológico. Esta demarcación no reemplaza la consulta médica ante signos de dolor o inflamación en el reborde de la uña, pero interrumpe con eficacia la circulación de queratina desprendida y bacterias oportunistas.

La desinfección metódica protege las hojas de corte frente al deterioro

Incluso cuando el instrumento pertenece a una sola persona, las cuchillas y los remaches acumulan residuos microscópicos tras cada corte. Por esa razón, los especialistas sugieren desinfectar el metal con una almohadilla antiséptica o algodón embebido en alcohol etílico al 70 % antes y después de su empleo, complementándolo con un secado absoluto para disipar la humedad remanente.

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El material con el que están confeccionados marca una frontera sanitaria decisiva: los metales inoxidables toleran una asepsia profunda mediante agentes antisépticos sin desgastarse, mientras que las limas de cartón y bloques pulidores retienen detritos en sus porosidades. Frente al desgaste, la pérdida de abrasión o la suciedad acumulada, resulta prioritario desechar estos accesorios desechables en vez de compartirlos.

Finalmente, el estado de conservación de la herramienta influye de manera directa en la seguridad del corte. Una hoja mellada u oxidada pellizca la lámina en lugar de seccionarla con precisión, lo cual produce microfisuras que abren la puerta a procesos infecciosos. Mantener el instrumental afilado, desinfectado y resguardado en un estuche seco garantiza una higiene eficiente y duradera.

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