El alimento que parece saludable pero puede dañar el intestino y alterar la microbiota, según expertos

Un snack considerado saludable puede causar hinchazón, gases y dolor abdominal, advierte una especialista en gastroenterología (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las góndolas de los supermercados están repletas de productos que prometen salud en cada envoltura, pero no todos cumplen lo que anuncian. Un snack ampliamente considerado saludable y presente en la rutina de muchas personas esconde ingredientes que pueden dañar el intestino y alterar el equilibrio de la microbiota, según señaló una especialista en gastroenterología citada por Parade. Se trata de las barras de proteína.

El problema no es la barra en sí, sino lo que lleva dentro. La doctora Savita Srivastava, gastroenteróloga formada en Yale y especialista en microbioma, señaló que muchos de estos productos incorporan componentes que, aunque legales y ampliamente usados en la industria alimentaria, generan un impacto negativo en la salud digestiva, especialmente cuando se consumen de forma habitual.

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Los aditivos que perjudican la salud digestiva

El primero de los culpables es la fibra aislada, en particular la inulina, un ingrediente frecuente en barras que publicitan su alto contenido de fibra.

A diferencia de la fibra presente en los alimentos enteros, la inulina llega al intestino grueso y es fermentada de forma veloz por las bacterias del colon. El resultado: una producción abrupta de gas que se traduce en dolor abdominal agudo e hinchazón severa, con mayor intensidad en personas que no están habituadas a una ingesta elevada de fibra.

Las barras de proteína pueden incluir ingredientes que alteran la salud digestiva y la microbiota, según gastroenterólogas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo grupo de ingredientes problemáticos son los alcoholes de azúcar: eritritol, xilitol, sorbitol y maltitol, entre los más comunes. Su característica compartida es que el intestino delgado no los absorbe bien. Al acumularse en el tracto digestivo, atraen agua hacia el intestino —lo que puede provocar deposiciones blandas o diarrea— y, al mismo tiempo, sirven de sustrato para la fermentación microbiana en el colon, con el consiguiente aumento de gas y distensión.

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El eritritol, en particular, ha generado atención más allá del aparato digestivo. Un estudio publicado en la revista Nature Medicine, elaborado por investigadores de la Cleveland Clinic, encontró una asociación entre niveles elevados de eritritol en sangre y un mayor riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. Aún así, los propios autores aclararon que los datos reflejan una asociación estadística y no una relación de causa y efecto comprobada, por lo que se requiere más investigación.

El tercer factor que identifica Srivastava es la combinación de proteínas aisladas de suero de leche o soja con gomas aglutinantes como la goma xantana o la goma guar, ingredientes que se usan para dar consistencia a las barras. Esta mezcla es pesada para el estómago, que tarda más tiempo en procesarla. La consecuencia más frecuente es una sensación prolongada de pesadez que puede volverse incómoda, o incluso náuseas.

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La doctora Neelima Reddy, gastroenteróloga de Gastroenterology Associates, suma otra capa al análisis: los ultraprocesados como las barras de proteína carecen de la combinación natural de nutrientes que hace que los alimentos integrales trabajen de forma sinérgica dentro del organismo.

En ese sentido, aunque una barra pueda aportar proteínas o fibra de manera individual, no replica el efecto que esos mismos nutrientes tendrían si provinieran de fuentes sin procesar.

Los alcoholes de azúcar como eritritol, xilitol, sorbitol y maltitol pueden provocar diarrea, gas y distensión abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reemplazarla sin resignar nutrición

Para quienes no quieren renunciar al formato de barra, Srivastava recomienda leer la lista de ingredientes con atención. La proteína debería provenir de fuentes integrales —semillas de cáñamo, semillas de calabaza, claras de huevo o pasta de maní (o de almendras u otros frutos secos)— en lugar de aislados de suero o soja.

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En cuanto a la fibra, la clave está en que provenga de ingredientes reales como avena, nueces, semillas o dátiles, y no de fibras aisladas añadidas como la inulina, la fibra de raíz de achicoria o la fibra de maíz soluble.

No obstante, la alternativa más efectiva es prescindir de la barra. Un puñado de frutos secos o semillas acompañado de fruta, chocolate negro o garbanzos tostados aporta proteínas y fibra en sus formas naturales, sin los aditivos que sobrecargan el sistema digestivo.

En casos en que los síntomas gastrointestinales sean frecuentes o afecten la vida cotidiana, la revista sugiere consultar a un médico para identificar la causa subyacente y recibir un tratamiento adecuado.

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