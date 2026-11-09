Diez dolores al caminar y las claves para reconocer sus causas

El dolor persistente durante la marcha advierte sobre una posible sobrecarga (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La caminata suele ser una actividad accesible para cuidar la salud cardiovascular, el estado de ánimo y la movilidad. Sin embargo, el dolor persistente al caminar puede ser una señal de sobrecarga, calzado inadecuado o cambios asociados a la edad. Prevention recopiló las molestias más frecuentes y recomendaciones de especialistas para identificarlas.

Ante dolor agudo, intenso o que no cede, la indicación es consultar con un profesional de salud antes de continuar con la actividad.

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1. La fascitis plantar concentra la molestia en el talón o la planta del pie

La fascitis plantar aparece cuando se irrita la banda de tejido que conecta el talón con la parte delantera del pie. Puede sentirse como sensibilidad o rigidez en la planta, en especial tras períodos de descanso. Las superficies duras, el exceso de caminata y ciertos apoyos del pie pueden favorecerla. Un estiramiento de los dedos hacia la espinilla puede ayudar a liberar tensión en el arco.

2. Las uñas encarnadas provocan dolor e inflamación en los dedos

La uña encarnada produce hinchazón y dolor lateral en la zona afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el borde de una uña crece hacia la piel, puede generar presión, hinchazón y dolor lateral en el dedo. El problema suele agravarse con zapatillas cortas o ajustadas, que comprimen el pie durante el movimiento. Dejar espacio suficiente en la punta del calzado y cortar las uñas en línea recta puede reducir el riesgo de que se encarnen.

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3. Los juanetes alteran la articulación del dedo gordo

Un juanete es una prominencia dolorosa que surge por la desalineación de los huesos de la articulación del dedo gordo, aunque también puede afectar al dedo pequeño. Los pies planos, los arcos bajos y la artritis son factores que pueden estar vinculados. Las zapatillas con una puntera amplia, almohadillas protectoras y frío local durante 20 minutos después de caminar pueden aliviar las molestias. Los cuadros avanzados requieren evaluación médica y, en algunos casos, cirugía.

4. La tendinitis de Aquiles aparece detrás del talón y en la pantorrilla

El tendón de Aquiles une los músculos de la pantorrilla con el talón y puede irritarse tras aumentar de golpe la distancia caminada o volver a ejercitarse luego de una pausa. Las pendientes pronunciadas y los terrenos irregulares incrementan la exigencia sobre esa estructura. Reducir el recorrido, evitar las subidas y aplicar hielo entre 15 y 20 minutos son medidas habituales mientras disminuye el dolor.

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5. La sobrecarga lumbar puede agravarse con una mala postura

El dolor sordo en la parte media o baja de la espalda se vincula con una distensión lumbar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dolor sordo en la parte media o baja de la espalda puede vincularse con una distensión lumbar, lesiones previas, artritis o irritación de nervios cercanos a la columna. Caminar inclinado hacia adelante, sobre todo al acelerar el paso o subir una pendiente, puede aumentar la tensión. Fortalecer la zona abdominal y mantener el tronco erguido ayuda a descargar la espalda durante la marcha.

6. El neuroma causa ardor, hormigueo o adormecimiento entre los dedos

El neuroma se produce cuando se engrosa el tejido alrededor de un nervio ubicado cerca de la base de los dedos, con frecuencia entre el tercero y el cuarto. La sensación puede incluir dolor en la almohadilla del pie, cosquilleo o entumecimiento que se extiende hacia los dedos. El uso de calzado amplio y la reducción de tacos o zapatos estrechos forman parte del abordaje inicial.

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7. La periostitis tibial genera rigidez en la parte frontal de la pierna

La caminata repetida sobre pavimento puede inflamar músculos y tejidos que rodean la tibia. Esta afección, conocida como periostitis tibial, se manifiesta con dolor o rigidez en las espinillas. Los especialistas citados por Prevention recomiendan disminuir o suspender temporalmente las caminatas que produzcan dolor, aplicar frío y retomar la actividad de forma gradual. Elevar los dedos de los pies hacia las espinillas también puede colaborar con la recuperación muscular.

8. La bursitis inflama las bolsas que amortiguan la cadera

El proceso inflamatorio en las bursas ocasiona dolor en la zona externa de la cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bursas son pequeñas bolsas con líquido que reducen la fricción alrededor de las articulaciones. La repetición de movimientos puede inflamarlas y causar dolor en la zona externa de la cadera. Alternar las caminatas con bicicleta o natación reduce el impacto, mientras que el fortalecimiento de cadera, los estiramientos y las compresas frías o calientes pueden contribuir al alivio. Los antiinflamatorios de venta libre solo deben utilizarse según la orientación adecuada para cada persona.

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9. La rodilla del corredor desgasta la zona alrededor de la rótula

El síndrome de dolor patelofemoral, conocido como “rodilla del corredor”, provoca molestias en la parte delantera de la rodilla o alrededor de la rótula. Puede relacionarse con la sobrecarga, alteraciones en la mecánica del movimiento y debilidad de determinados grupos musculares, sin que necesariamente exista desgaste del cartílago. Elegir temporalmente actividades de menor impacto y fortalecer los cuádriceps y la musculatura de la cadera puede ayudar a reducir los síntomas.

10. Las fracturas por estrés requieren suspender la carga sobre el hueso

Una fractura por estrés es una fisura pequeña que suele afectar al pie o la parte baja de la pierna cuando el hueso absorbe impactos que los músculos no logran amortiguar. El tratamiento suele requerir varias semanas de reposo relativo y evitar cargar peso sobre el área afectada. Renovar las zapatillas cuando pierden amortiguación, fortalecer el tren inferior dos veces por semana y sostener una alimentación favorable para la salud ósea son medidas preventivas.

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