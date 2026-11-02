Spinning: qué beneficios aporta y cómo empezar con seguridad

El spinning combina ejercicio aeróbico con el fortalecimiento del tren inferior y reduce el impacto sobre las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una clase de spinning puede reunir en menos de una hora ejercicio aeróbico, trabajo muscular de tren inferior y una modalidad de entrenamiento que reduce el impacto sobre las articulaciones. La bicicleta estática se consolidó como una alternativa para quienes buscan sostener una rutina cardiovascular durante todo el año, incluso cuando las condiciones climáticas dificultan salir a pedalear.

A diferencia del ciclismo al aire libre, la práctica se realiza en un espacio cerrado y con una bicicleta regulable. El instructor suele organizar la sesión a partir de cambios de ritmo y resistencia: tramos breves de pedaleo intenso se alternan con momentos de recuperación, mientras que el aumento de carga simula ascensos.

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De acuerdo con Harvard Health Publishing, este formato permite trabajar tanto la capacidad cardiovascular como la fuerza de las piernas. La duración habitual de una clase va de 45 minutos a una hora, aunque los especialistas aconsejan que quienes comienzan reduzcan ese tiempo si lo necesitan y avancen de acuerdo con su propia adaptación.

Los intervalos elevan la exigencia del sistema cardiovascular

El funcionamiento de una sesión de spinning se basa, en buena medida, en el entrenamiento por intervalos. Las variaciones entre momentos de alta y baja intensidad exigen respuestas diferentes del organismo y contribuyen al desarrollo de la resistencia aeróbica y anaeróbica.

Ese esfuerzo sostenido puede favorecer la salud del corazón y de los pulmones, siempre dentro de una práctica adecuada a la condición física de cada persona. La posibilidad de regular la resistencia y la velocidad permite adaptar la carga sin abandonar la bicicleta, una diferencia relevante frente a otras rutinas grupales con movimientos más difíciles de modificar.

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Las sesiones de ciclismo indoor aplican entrenamientos por intervalos con cambios de resistencia que simulan ascensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada en el Journal of Fitness Research, citada por Harvard Health Publishing, comparó dos sesiones semanales de 30 minutos de ciclismo indoor con una hora de actividad moderada. Tras seis semanas, el grupo que utilizó la bicicleta registró mayores mejoras en condición física, fuerza de piernas, presión arterial, colesterol total y masa grasa que quienes realizaron el otro programa.

El resultado no implica que una clase reemplace la evaluación profesional ni que todos obtengan los mismos efectos. El nivel de esfuerzo, la frecuencia semanal, el descanso, la alimentación y condiciones preexistentes pueden modificar la respuesta de cada cuerpo.

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La bicicleta estática trabaja piernas y glúteos sin golpes repetidos

Las piernas concentran buena parte del trabajo durante el pedaleo. Cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y glúteos intervienen al mover los pedales y responder a los cambios de resistencia propuestos en la clase. Mantener una técnica estable, sin rebotes sobre el asiento, resulta clave para aprovechar el entrenamiento y limitar sobrecargas.

Una de las ventajas que suelen asociarse al ciclismo indoor es su bajo impacto. Al no existir golpes repetidos contra el suelo, como ocurre durante una carrera, la actividad puede resultar apropiada para personas que no disfrutan de correr o presentan dificultades con ejercicios de impacto alto.

GQ señala que una sesión de 30 minutos puede representar un gasto aproximado de 200 a 300 calorías, aunque la cifra varía según el peso corporal, la estatura, la intensidad aplicada y otros factores individuales. Por eso, el número no debe entenderse como una medida fija ni como el único criterio para elegir una rutina.

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El pedaleo en bicicleta estática activa cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y glúteos sin los golpes reiterados contra el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bajo impacto tampoco elimina cualquier posibilidad de molestia. La posición incorrecta del asiento, un manubrio demasiado bajo o una resistencia excesiva pueden trasladar tensión a las rodillas, la zona lumbar o la cadera. En casos de dolor persistente, recuperación de una lesión, cirugía reciente o enfermedad cardíaca, se recomienda consultar a un profesional de salud antes de iniciar la práctica.

Ajustar la bicicleta es una parte central de la prevención

La preparación de la bicicleta tiene un efecto directo sobre la comodidad y la seguridad. Antes de una primera clase conviene pedir ayuda al instructor para regular la altura y la distancia del asiento, además de la posición del manubrio. El objetivo es conservar una alineación que permita pedalear con un movimiento circular y controlado.

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Harvard Health Publishing recomienda verificar las credenciales de quien dirige la clase y probar previamente la bicicleta para familiarizarse con el mecanismo de resistencia. También aconseja no intentar reproducir desde el primer día el ritmo de participantes con más experiencia.

Empezar con 20 o 30 minutos puede ser suficiente para conocer la dinámica y evaluar la tolerancia al ejercicio. Disminuir la intensidad, descansar un instante o permanecer sentado mientras el resto del grupo se pone de pie son opciones válidas para mantener una progresión gradual.

Una clase de 30 minutos de spinning registra un gasto aproximado de 200 a 300 calorías según factores individuales como el peso y la estatura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación es otro aspecto básico. Las clases suelen implicar una transpiración considerable, por lo que se aconseja llevar una botella de agua y una toalla. Los pantalones específicos para ciclismo pueden aportar mayor comodidad sobre el asiento, aunque no son indispensables para comenzar.

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Las clases grupales agregan una instancia de acompañamiento

La música, las indicaciones del instructor y la presencia de otras personas forman parte de la experiencia del spinning. Para algunas personas, esa estructura facilita la constancia frente a una rutina solitaria. Encuestas realizadas antes y después de estas clases, citadas por la publicación de Harvard, detectaron una mejora inmediata de las sensaciones positivas entre participantes.

La práctica puede continuar fuera del gimnasio una vez que se dominan los ajustes y la técnica básica. Sin embargo, las primeras clases ofrecen un marco útil para aprender a regular el esfuerzo, entender las posiciones de pedaleo y reconocer cuándo conviene bajar el ritmo.

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