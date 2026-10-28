Los alimentos con potasio que pueden ayudar a controlar la presión arterial y reducir el efecto del sodio

Las recomendaciones de 2025 de las entidades cardiológicas estadounidenses incorporan el consumo de potasio para controlar la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando la presión arterial empieza a preocupar, el salero suele quedar en el centro de la mesa. Reducirlo es una medida habitual. Sin embargo, en esa misma conversación aparece otro elemento de la alimentación diaria: el potasio, un mineral presente en distintos alimentos.

El punto no pasa por buscar un alimento que resuelva el problema por sí solo. La relación entre la sal, las comidas cotidianas y la presión arterial abre una pregunta concreta: qué lugar ocupa el potasio y en qué situaciones puede incorporarse sin riesgos.

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De acuerdo con la American Heart Association, los alimentos con potasio pueden reducir parte del efecto del sodio y contribuir al control de la presión arterial en adultos con valores altos o hipertensión, siempre que no existan condiciones que lo desaconsejen.

El potasio estimula la eliminación de sodio a través de la orina y ayuda a relajar las paredes de los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta central es quiénes pueden aumentar el consumo de potasio a través de la comida y quiénes deben consultar antes de hacerlo. Las recomendaciones diferencian ambas situaciones y evitan presentar este mineral como una respuesta válida para todos los casos.

El potasio forma parte de un plan para controlar la presión arterial

La guía, elaborada por la American Heart Association y el American College of Cardiology, aconseja reducir el consumo de sodio a menos de 2.300 miligramos por día en adultos con presión elevada o hipertensión.

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Cuando resulta adecuado, plantea acercarse a 1.500 miligramos diarios. El aumento del potasio que proviene de los alimentos se incluye como una medida que puede acompañar esa reducción.

El potasio favorece la expulsión de sodio mediante la orina y promueve la relajación de los vasos sanguíneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad explicó que una mayor ingesta de este mineral favorece la eliminación de sodio por la orina y ayuda a que los vasos sanguíneos se relajen.

Ambos efectos se relacionan con el control de la presión arterial. El documento los ubica junto con otros cambios de hábitos y no como reemplazo de los tratamientos médicos indicados.

La presión sistólica es el número superior de una medición de presión arterial. Indica la presión que se registra cuando el corazón bombea sangre.

La guía incluye el aumento del potasio obtenido a través de los alimentos entre las medidas que pueden acompañar el control de la presión arterial, junto con la reducción del sodio y otros cambios de hábitos.

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Las recomendaciones incluyen el plan DASH, una pauta de alimentación orientada a reducir la presión arterial.

El aumento del mineral se asocia con una disminución de hasta seis milímetros de mercurio en la presión sistólica de personas hipertensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta reúne frutas, verduras, cereales integrales, lácteos descremados o bajos en grasa, pescado, legumbres, semillas y frutos secos sin sal. También limita alimentos con mucha sal, azúcares agregados y grasas saturadas.

La comida es la vía preferida para sumar potasio

La guía propone un consumo de entre 3.500 y 5.000 miligramos diarios de potasio, preferentemente a través de los alimentos, para los adultos con presión elevada o hipertensión.

No sugiere concentrar esa cantidad en un solo producto. La meta se integra en una alimentación variada que, a la vez, reduzca el sodio total.

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El mismo documento menciona lácteos bajos en grasa y pescado como opciones que aportan potasio. El criterio no es sumar alimentos de manera automática, sino reemplazar parte de las opciones con mucho sodio por otras que aporten el mineral sin aumentar la sal de las comidas.

Los lácteos bajos en grasa y el pescado figuran entre las opciones sugeridas para sumar potasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos enlatados, las salsas, los caldos y otros productos elaborados requieren atención por su contenido de sodio. Las recomendaciones vinculan los beneficios del cambio de alimentación con una reducción real de la sal diaria, no solo con el consumo de alimentos ricos en potasio.

La enfermedad renal y algunos medicamentos requieren otra evaluación

Aumentar el potasio no tiene el mismo alcance para todas las personas. La guía de 2025 indica que quienes tienen enfermedad renal crónica o usan medicamentos que reducen la eliminación de potasio necesitan una evaluación y controles antes de modificar su consumo.

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Cuando los riñones no eliminan bien ese mineral, su nivel en sangre puede aumentar.

La entidad también advierte que los sustitutos de sal con potasio requieren consulta profesional en personas con enfermedad renal o que toman medicamentos que afectan ese mineral.

Esos productos reemplazan una parte de la sal común por cloruro de potasio, por lo que no sirven como alternativa general para todos los casos.

Los sustitutos de sal con cloruro de potasio y los suplementos requieren indicación profesional previa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos de potasio tampoco se presentan como una opción de uso habitual. La guía contempla dosis moderadas cuando la alimentación no permite alcanzar la cantidad prevista, pero establece que la decisión debe considerar el estado de salud y mantiene la preferencia por los alimentos.

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En ese marco, el potasio forma parte de una estrategia para prevenir y controlar la presión arterial. L

a decisión de aumentar su consumo debe considerar al mismo tiempo la cantidad de sodio, los tratamientos en curso y las enfermedades que pueden cambiar la forma en que el organismo lo elimina.