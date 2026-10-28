Salud

Cómo un control que muchos postergan puede detectar enfermedades sin síntomas

El intervalo entre revisiones no es igual para todos; la Academia Americana de Oftalmología establece un calendario que pocos conocen. Qué tener en cuenta, según expertos

Ilustración de un ojo con zapatillas sentado en un sillón médico frente a un oftalmólogo con bata blanca que sujeta un foróptero y un escudo.
El examen ocular completo evalúa estructuras del ojo que pueden alterarse sin generar síntomas perceptibles (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La presencia de molestias visuales después de varias horas frente a una pantalla suele llevar a postergar una consulta hasta que el problema interfiere con las tareas diarias. Sin embargo, el examen ocular completo permite valorar la visión y detectar alteraciones que pueden no provocar síntomas al inicio. La Academia Americana de Oftalmología plantea que la periodicidad de este control debe definirse según la edad, los antecedentes y los factores de riesgo de cada persona.

Esa precisión modifica la idea de que todos los adultos requieren exactamente la misma frecuencia de consulta. La entidad recomienda, en su guía de evaluación ocular integral, para quienes no tienen síntomas ni factores de riesgo, controles cada dos a cuatro años entre los 40 y los 54 años, cada uno a tres años entre los 55 y los 64, y cada uno a dos años a partir de los 65. En presencia de diabetes, antecedentes familiares de enfermedad ocular o cambios en la visión, el calendario puede ser diferente.

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El alcance de la consulta tampoco se reduce a renovar la graduación de gafas o lentes de contacto. De acuerdo con Cleveland Clinic, una evaluación ocular puede incluir la revisión de la agudeza visual, la presión dentro del ojo y otras observaciones que el especialista selecciona de acuerdo con los síntomas y la historia clínica.

La necesidad de un control regular tiene una razón concreta: algunas enfermedades afectan estructuras del ojo antes de generar una pérdida visual perceptible. Por eso, la consulta debe organizarse alrededor de los cambios en la visión, las condiciones de salud y los antecedentes personales, en lugar de una regla idéntica para todos los casos.

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Glaucoma: avance sin señales evidentes

Una mujer apoya su rostro en una lámpara de hendidura mientras una especialista observa a través del visor del aparato en un consultorio.
El examen ocular abarca la medición de la presión intraocular y supera la simple renovación de la graduación de las gafas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El glaucoma reúne enfermedades que dañan el nervio óptico, la estructura que transmite la información visual desde el ojo hacia el cerebro. El Instituto Nacional del Ojo de Estados Unidos advierte que puede avanzar sin síntomas perceptibles en sus primeras fases, de modo que la ausencia de molestias no permite descartarlo.

Durante un examen ocular, el profesional puede evaluar elementos que no se advierten en la vida cotidiana, como la presión dentro del ojo y el estado de sus estructuras. La presión elevada puede ser un indicio que requiere una valoración más detallada, aunque no todas las personas con glaucoma presentan el mismo cuadro ni la misma evolución.

La consulta también tiene relevancia para quienes viven con diabetes o hipertensión. Cleveland Clinic señala que el examen permite identificar cambios en los ojos vinculados con problemas de salud generales. Aleksandra Rachitskaya, oftalmóloga y especialista en retina de esa institución, indicó que la salud ocular está relacionada con la del resto del cuerpo y que determinados hallazgos justifican una evaluación médica adicional.

Ese vínculo no convierte el examen visual en un reemplazo de los controles clínicos. Su función es aportar información que puede orientar una derivación o un seguimiento, mientras que el diagnóstico de una enfermedad general requiere la evaluación correspondiente de cada especialidad.

Fatiga visual digital: molestias transitorias y cambios persistentes

Una mujer sentada frente a un escritorio con computadora, teclado, taza y libreta, con los ojos cerrados y la mano en el rostro.
El glaucoma lesiona el nervio óptico y puede avanzar sin manifestaciones perceptibles durante sus primeras fases (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fatiga visual digital describe un conjunto de molestias asociadas al uso de computadoras, teléfonos y otros dispositivos con pantalla. Puede manifestarse con sequedad, ardor, visión borrosa, cansancio ocular o dolor de cabeza. Una revisión publicada en la revista Clinical and Experimental Optometry y disponible en la base de datos PubMed señala que esos síntomas pueden vincularse con factores diversos, entre ellos errores de graduación no corregidos, cambios en el parpadeo y exigencias del enfoque a corta distancia.

El estudio no presenta a las pantallas como una causa única de los síntomas. Su revisión plantea que las molestias pueden tener más de un origen y que la evaluación debe considerar el estado previo de la visión, las condiciones de uso de los dispositivos y otros factores del entorno. Esa distinción evita atribuir cualquier malestar ocular a un solo hábito.

La Academia Americana de Oftalmología indica que los cambios persistentes en la visión o la aparición de molestias justifican una consulta profesional. Esa recomendación incluye a quienes ya utilizan corrección óptica y a quienes no han tenido problemas visuales previos.

La definición de la frecuencia adecuada corresponde al profesional que realiza el seguimiento. La edad, los antecedentes familiares, la diabetes, el uso de lentes y cualquier cambio visual reciente son datos que permiten establecer cuándo conviene repetir el examen ocular completo.

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