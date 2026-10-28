El Ejército israelí informó que la participación electoral entre los militares alcanzó casi el 80%

Un soldado de las FDI vota en las elecciones nacionales de Israel en una base del Centro de Suministros del Estado Mayor, el 27 de octubre de 2026 (Fuerzas de Defensa de Israel)

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El 79,9% de los militares israelíes en actividad votó durante las elecciones parlamentarias del martes, una participación 6,2 puntos porcentuales superior a la registrada en los comicios de 2022. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) instalaron más de 890 colegios electorales en bases y unidades de todo el país, además de puestos militares en la Franja de Gaza, Líbano y Siria.

La participación entre los integrantes del Ejército superó al 77,7% del conjunto del electorado, la cifra más alta desde 1999 y casi ocho puntos por encima de la registrada en 2022. La jornada también registró un aumento del voto en las localidades árabes.

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Con el 51,6% de las urnas escrutadas, el Likud, del primer ministro Benjamín Netanyahu, encabezaba el recuento con el 20,7% de los votos. Le seguían Yashar, del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, con el 16,7%, y Juntos, la alianza de Naftali Bénet y Yair Lapid, con el 9%. El escrutinio parcial y los sondeos a boca de urna no asignaban a ninguno de los dos principales bloques los 61 escaños necesarios para alcanzar la mayoría en la Knesset y formar gobierno.

Los colegios electorales de Israel cerraron el martes a las 22:00 hora local, después de una jornada que registró la mayor participación electoral de las últimas décadas y que dejó abierto el escenario para la formación del próximo Gobierno.

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A las 20:00, la participación alcanzaba el 74,3%, con 5,4 millones de votos emitidos, según la Comisión Electoral Central. La cifra superó en ocho puntos porcentuales la registrada a la misma hora en 2022 y fue la más alta desde 1988 para ese tramo de la jornada.

El primer ministro Benjamin Netanyahu visita a las tropas israelíes en el sur de Líbano (Archivo)

El dato se conoció pese a las lluvias torrenciales que afectaron al país durante la tarde. Un total de 7.331.981 electores estaban habilitados para elegir a los 120 integrantes de la Knesset (el Parlamento israelí) entre 38 listas, aunque las proyecciones anticipaban que cerca de 11 fuerzas superarían el umbral del 3,25% necesario para acceder al Parlamento. Las autoridades estimaron que unos 67.000 israelíes viajaron desde el exterior para votar, ya que el país no permite el sufragio a distancia salvo para sus representantes diplomáticos.

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Los sondeos previos ubicaban a los bloques del primer ministro Benjamin Netanyahu y del opositor Gadi Eisenkot por debajo de los 61 escaños necesarios para formar gobierno. En ese escenario, los partidos árabes podrían adquirir un papel decisivo en las negociaciones posteriores al escrutinio.

El Likud solicitó extender la votación más allá de las 22:00 por la elevada afluencia y las esperas en algunos centros. La iniciativa contó con el respaldo de Otzmá Yehudit, la formación ultraderechista de Itamar Ben Gvir. La Comisión Electoral Central rechazó el pedido e indicó que podían sufragar quienes llegaran a su colegio antes del horario de cierre. Yashar!, el partido de Eisenkot, se opuso a la prórroga y sostuvo que no existía una situación excepcional que justificara modificar el cronograma.

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Durante la jornada, Yashar! denunció presuntas irregularidades en una decena de colegios, con papeletas desaparecidas, dañadas o marcadas de forma que podían invalidar votos. La Comisión Electoral Central indicó que no había pruebas de una manipulación sistemática y que atendía los casos particulares.

El ex jefe militar Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar! (REUTERS/Amir Cohen)

La organización de derechos humanos Adalah también alertó sobre retrasos, cierres de centros y falta de papeletas en árabe en localidades de población árabe. La autoridad electoral emitió instrucciones para agilizar las filas y facilitar el voto.

La Policía arrestó a tres personas en el Néguev, bajo sospecha de participar en una trama de compra de votos a favor del partido árabe Ra’am. La agrupación rechazó las detenciones y afirmó que buscaban reducir la participación del electorado árabe.

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En Tel Aviv, agentes detuvieron a un hombre que portaba un cuchillo cerca de Yair Golán, dirigente del partido Los Demócratas. La fuerza política calificó el episodio como un intento de apuñalamiento, aunque la Policía no confirmó esa versión.

(Con información de EFE)