Salud

Ansiedad y regla 3-3-3: cómo funciona la estrategia que podría reducir la respuesta ante el estrés

El método organiza una secuencia sensorial sencilla, basada en observar, escuchar y mover el cuerpo, que busca interrumpir la preocupación centrada en escenarios futuros y recuperar el foco inmediato

Perfil de una persona con ojos cerrados sobre fondo azul, con círculos concéntricos y estelas onduladas que parten de su cabeza y espalda.
Especialistas de Cleveland Clinic sostienen que las técnicas de conexión con el entorno ayudan a procesar emociones difíciles con mayor calma (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ansiedad puede aparecer ante una exigencia laboral, una preocupación por la salud, una decisión relevante o una situación incierta. En niveles breves y moderados, forma parte de la respuesta habitual al estrés y puede mantener la atención sobre un desafío. El problema surge cuando el temor, el nerviosismo o los pensamientos anticipatorios ganan intensidad y dificultan las actividades cotidianas.

En esos episodios, la mente suele concentrarse en escenarios hipotéticos y en consecuencias futuras. La regla 3-3-3 propone una secuencia breve de observación, escucha y movimiento para llevar la atención al presente.

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De acuerdo con la Cleveland Clinic, esta práctica de conexión con el presente puede ayudar a interrumpir pensamientos ansiosos o abrumadores al redirigir el foco hacia el entorno inmediato.

La técnica no busca eliminar por completo la ansiedad ni sustituir un tratamiento. Su función es ofrecer una herramienta puntual para momentos de sobreestimulación o de pensamientos acelerados.

Una mujer de traje con las manos entrelazadas sentada ante un escritorio con libreta, teclado y monitor en una oficina con compañeros al fondo.
La ansiedad forma parte de la respuesta habitual al estrés, pero genera dificultades cuando el nerviosismo domina la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla 3-3-3: la herramienta para calmar la ansiedad

La regla 3-3-3 se apoya en tres acciones simples que pueden realizarse sin preparación previa:

  • Identificar tres cosas que se ven en el entorno.
  • Reconocer tres sonidos que se oyen en ese momento.
  • Mover tres partes del cuerpo y registrar la sensación de esos movimientos.

El primer paso consiste en detenerse en tres objetos cercanos y observar sus detalles. El color, la forma, la textura o la posición de una lámpara, una prenda o un libro pueden servir como puntos de referencia. Melissa Young señaló en Cleveland Clinic que cuanto mayor sea la atención dedicada a esos elementos, más fácil puede resultar orientar la mente hacia lo que sucede en ese instante.

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Luego, la propuesta es reconocer tres sonidos ya presentes, sin necesidad de provocarlos. Puede tratarse de voces, pasos, el tránsito, un ventilador o el canto de aves. Este registro auditivo desplaza momentáneamente el foco de la preocupación hacia estímulos externos concretos.

Una mujer sentada ante una mesa con café y tostadas mira la pantalla de un teléfono móvil mientras se muerde los dedos.
La regla 3-3-3 organiza una secuencia sensorial breve para interrumpir pensamientos abrumadores y recuperar el foco en el presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tercera parte incluye el movimiento consciente de tres zonas del cuerpo, como girar la cabeza, mover los hombros, flexionar los tobillos o abrir y cerrar los dedos. La atención se dirige entonces a músculos y articulaciones. Los números funcionan como una estructura para sostener la concentración, no como una exigencia rígida que deba cumplirse de manera exacta.

La lógica de esta práctica se vincula con la atención plena, una estrategia que implica registrar de forma deliberada la experiencia presente. Cuando aparecen pensamientos del tipo “qué pasaría si”, la regla 3-3-3 propone volver a datos inmediatos y verificables: lo que se ve, se escucha y se siente en el cuerpo. Young indicó que las técnicas de conexión con el presente pueden interrumpir patrones de pensamiento ansioso y permitir procesar emociones difíciles desde un estado de mayor calma.

Verywell Mind, en un artículo revisado médicamente por Yolanda Renteria, señaló que este tipo de ejercicio busca desviar la atención del malestar interno hacia experiencias sensoriales. Leigh McInnis, consejera profesional licenciada y directora ejecutiva de Newport Healthcare en Virginia, explicó a la revista que el registro del entorno puede sacar el foco de la ansiedad interna y llevarlo hacia lo que está alrededor.

Mujer sentada con los ojos cerrados y las manos sobre el pecho y el abdomen en una habitación con plantas y estantes de libros.
El método inicia con la observación minuciosa de tres objetos cercanos y el reconocimiento de tres sonidos presentes en el entorno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La técnica puede repetirse si la sensación de inquietud persiste. Sin embargo, Cleveland Clinic remarcó que se trata de una herramienta dentro de un conjunto más amplio de recursos para el cuidado de la salud mental. La persistencia, la dificultad para manejar los síntomas y la interferencia en la vida diaria son señales para consultar a un profesional.

Respiración, descanso y apoyo profesional integran otras formas de afrontamiento

Además de la regla 3-3-3, distintas prácticas pueden contribuir al manejo de la ansiedad en momentos específicos. Su utilidad puede variar según la persona, el contexto y la intensidad de los síntomas. Por ese motivo, no reemplazan una evaluación profesional cuando el malestar se vuelve frecuente o limita el funcionamiento cotidiano.

La respiración profunda y lenta es una de las alternativas mencionadas por Verywell Mind. Consiste en concentrarse en la entrada y salida del aire, con el objetivo de sostener la atención en una sensación corporal concreta. También aparece la relajación muscular progresiva, un método que alterna tensión y distensión de distintos grupos musculares para registrar y reducir la rigidez física asociada al estrés.

El apoyo social puede ofrecer contención emocional durante períodos de preocupación o tensión, mientras que registrar pensamientos y emociones puede ayudar a identificar situaciones que los desencadenan.

Mujer sentada en un banco de madera en un parque soleado, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas en su regazo, bajo la luz del sol.
La respiración profunda, la relajación muscular progresiva y las rutinas de sueño integran las medidas complementarias de autocuidado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos incluye el ejercicio regular, una rutina de sueño, comidas regulares, actividades de relajación, ejercicios de respiración y prácticas de atención plena entre las medidas de autocuidado que pueden acompañar el bienestar mental. De acuerdo con la entidad, estos recursos pueden apoyar el tratamiento y la recuperación, aunque las necesidades de cada persona son diferentes.

El mismo organismo indica que la psicoterapia y la medicación son los dos tratamientos principales para la ansiedad. La terapia cognitivo-conductual trabaja sobre patrones de pensamiento y conducta, mientras que otras intervenciones pueden incorporar técnicas de relajación, meditación o exposición gradual a situaciones temidas, de acuerdo con la organización.

La ansiedad persistente no debe abordarse únicamente con técnicas de autocuidado. Cleveland Clinic recomienda buscar orientación de un profesional de la salud o de salud mental cuando los síntomas afectan el trabajo, los vínculos o las actividades diarias. En esos casos, una consulta permite identificar las causas del malestar y evaluar opciones de tratamiento, que pueden incluir terapia, cambios de hábitos o medicación.

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